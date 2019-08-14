 Укроборонпром обвинил Минобороны в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро

Об этом заявляет пресс-служба "Укроборонпрома". Соответствующее заявление размещено на его сайте, информирует Цензор.НЕТ.
"ГП" Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.Морозова "вынужденно переводит почти тысячный коллектив предприятия на двухдневную рабочую неделю. Причина этого - ряд решений Минобороны Украины, которые создают условия для уничтожения одного из ведущих оборонных предприятий", - сказано в сообщении.
Как отмечается, Министерство обороны прекратило финансирование производства БТР-4 из-за неспособности частной компании ООО "Лозовской кузнечно-механический завод", которая является монополистом в изготовлении корпусов из стали марки "71", производить необходимое количество корпусов.
Читайте на Цензор.НЕТ: МО забраковало сталь из стран ЕС и НАТО для производства БТР-4. "Укроборонпром" обвинил министерство в срыве производства бронетранспортеров
"85-е военное представительство Минобороны заблокировало возможность производить корпуса БТР-4 из бронестали производства Евросоюза на мощностях ХКБМ и других предприятий Концерна. Таким образом были искусственно созданы все предпосылки для предотвращения выполнения ХКБМ государственного оборонного заказа по изготовлению БТР-4 для украинской армии", - отмечают в пресс-службе.
Кроме того, сообщают в Укроборонпроме, министерство выдвинуло в ХКБМ претензии на уплату штрафных санкций в размере 82,3 млн грн за невыполнение заказа и без объяснения причин прекратило финансирование разработок новых видов бронетехники. В частности, глубокой модернизации одного из основных танков украинского войска, которая должна в корне повысить эффективность боевой машины.
"Фактически ХКБМ остался без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и под угрозой получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия", - заключают в концерне.
Также на Цензор.НЕТ: Тепловизоры и спутниковая навигация: "Львовский бронетанковый завод" наладил серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В пресс-службе отмечают, что ХКБМ является легендарным разработчиком бронетехники, которым были созданы Т-34 и Т-64. Кроме того, упомянутое конструкторское бюро разработало "Оплот", БТР-3, БТР-4 и другую современную бронетехнику. ХКБМ является единственным в Украине производителем БТР-4, которые с первых дней войны применяются на передовой и получили многочисленные положительные отзывы бойцов.
В Укроборонпроме также напомнили, что из-за позиции военного представительства по БТР-4 в апреле этого года на ГП "Житомирский бронетанковый завод" была приостановлена работа цеха по производству корпусов для этой машины. Концерн неоднократно предупреждал, что отказ от использования брони из стран ЕС и применение архаичных норм стандартизации времен СССР ставит под угрозу перевооружение украинской армии и нормальное функционирование предприятий бронетанковой отрасли Украины, а в дальнейшем - всего оборонно-промышленного комплекса Украины.
Читайте также: "Укроборонпром" модернизирует переданные Украине американские патрульные катера Island
ключевые слова: которые с первых дней войны применяются на передовой
Там его номер карты снизу...
Зеленский и его Ко, как я понял "поматросили и бросили"
Мне жалко этого чела.... - честно...
Через півроку армія буде ще "краща" чим овощ залишив...
Типичный совковый бардак.
Как и их пресловутый БТР-4. Не важно какой модификации. Говно, одним словом.