 Госэкоинспекцию ликвидируют, взамен будет создана Государственная природоохранная служба, - Минэкологии. КАРТА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

"Правительство приняло решение ликвидировать Государственную экологическую инспекцию Украины, а взамен будет создана Государственная природоохранная служба", - говорится в сообщении.

Как сообщил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, профильное министерство в течение последних лет шаг за шагом нарабатывало нормативно-правовую базу для создания эффективной современной государственной системы предотвращения экологических правонарушений и мониторинга состояния окружающей среды.

"В целом структурой новой Государственной природоохранной службы предусмотрено создание 10 межрегиональных территориальных органов (Карпатского, Полесского, Приднепровского, Северо-Западного, Столичного, Причерноморского, Подольского, Центрального и Юго-Восточного) и полную ликвидацию 23 территориальных подразделений ГЭИ", - отметили в министерстве.

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