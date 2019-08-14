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 Лидеры Германии и Литвы заявили о необходимости сохранения санкций против России

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Литвы Гитанас Науседа заявили о необходимости выполнения минских соглашений по Донбассу и деоккупации Крыма для снятия санкций против Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении на сайте литовского президента, передает Цензор.НЕТ.

В частности, Меркель заявила, что стороны обсудили ситуацию в Украине, в том числе, необходимость выполнения минских мирных соглашений

"При обмене мнениями по России я повторил позицию, которую Литва занимает давно. В то время как в Украине есть внешнее вмешательство, в то время как существует высокая напряженность, в то время как Крым аннексирован, очень сложно общаться с Россией на самом высоком политическом уровне. Хотя, с другой стороны, это не отменяет необходимости экономического и культурного сотрудничества", - добавил Науседа.

Он также призвал к сохранению санкций против России до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию против Украины. Лидеры Германии и Литвы договорились добиваться целей Восточного партнерства, выразив надежду на позитивные реформы в странах-партнерах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142895
 
 
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