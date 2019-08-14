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 Политика Украины
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 Наиболее дискуссионным был вопрос размещения депутатов в зале Рады, - координатор подгруппы Ионушас

Вопроса размещения народных избранников в зале Верховной Рады стал наиболее дискуссионным на заседании подготовительной депутатской группы, однако его рассмотрение прошло конструктивно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал координатор второй подгруппы подготовительной депутатской группы Сергей Ионушас ("Слуга народа").

На брифинге в среду в Киеве он сообщил журналистам, что на заседании подгруппа рассматривала три вопроса, связанных с организацией работы Рады: принятие присяги новоизбранным депутатами, приглашение гостей на торжественное заседание парламента 29 августа и рассадка парламентариев в зале заседаний.

По словам Ионушаса, по вопросу торжественного заседания договорились собрать предложения политических сил до полудня четверга, 15 августа.

"Наиболее дискуссионным был вопрос размещения депутатов в зале Верховной Рады. По этому поводу мы выслушали мнение аппарата Верховной Рады, который предложил определенный вариант рассадки, были живые дискуссии, связанные с предложениями, которые мы получили во время работы подгруппы. Договорились, что на протяжении сегодняшнего дня политические силы проведут дополнительные консультации и вернуться к этому вопросу завтра перед заседанием подготовительной депутатской группы", - рассказал он.

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По этом Ионушас подчеркнул, что все проходило в конструктивном русле. "Чтобы согласовать позиции, необходимы консультации в более широком кругу... Я бы не сказал, что есть какие-то споры. Нет, мы ждали, что наша встреча будет более эмоциональной... а она проходила конструктивно... Вопрос заключается в том, что некоторые позиции новые для нас и мы получили их только перед заседанием рабочей группы. Поэтому для отработки этих позиций надо время, надеюсь, что очень скоро мы придем к единой позиции... Мы не ссорились", - рассказал он.

Напомним, сегодня в Верховной Раде состоялось второе заседание подготовительной группы нового созыва. На нем обсудили вопрос размещения фракций в зале и предмет ведения комитетов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142891
 
 
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А вы друзья как не садитесь.....
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Сцуко, ото у клованов проблемы... Видать, басню Крылова в детстве таки не читали
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слонёнка Юзика посадят на освободившееся кресло бегемота Звягильского
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в ЗЕкоМанде есть ещё два слоника это братья Стефанчуки
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...не обижай слонов сравнением их с этой зеленой свининой, слоны умнее... Наиболее дискуссионным был вопрос размещения депутатов в зале Рады, - координатор подгруппы Ионушас - Цензор.НЕТ 537
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звягильский знатный ворюга,всю Украину обложил налогом на иномарки,наверное ххороший процент получает,тварь ожиревшая
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Петю и его песиков посадят на их место у параши
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А якщо розмістити за національною ознакою? Будуть казати, що ділять за національною ознакою? А такий конституційний термін як "національні меншини" не ділить громадян України за національною ознакою?
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Шо тут складного.Місце для прізвіздєнта за колону.
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*****, ото у клованов проблемы... Видать, басню Крылова в детстве таки не читали
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ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЦРУ: В России произошла крупнейшая ядерная катастрофа
14 августа в 12:47

ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЦРУ: В России произошла крупнейшая ядерная катастрофа
В России крупнейшая после Чернобыля ядерная катастрофа, считает американская разведка. По данным ЦРУ, уровень загрязнения является опасным для жизни не только на территории базы, но и в близлежащих населенных пунктах.

США отслеживают сообщения о смертоносных испытаниях на российском военном полигоне в Белом море. Об этом заявил Reuters один из высокопоставленных чиновников администрации Трампа, просивший не раскрывать свое имя.

Масштаб катастрофы, как и ее природу, в Белом доме не берутся однозначно оценить, но должностное лицо полагает, что Москва напрасно делает вид, что «все нормально».

Тем временем израильские источники пишут, что в Центральном разведывательном управлении США считают взрыв ядерной двигательной установки для ракеты, которую испытывало Минобороны, «крупнейшей ядерной катастрофой со времен Чернобыля».

Ранее в США предположили, что в Архангельской области взорвался прототип крылатой ракеты «Буревестник», которой Путин пугал мир, показывая мультфильмы. В результате мини-ядерного взрыва 8 августа погибли 5 специалистов «Росатома» и 10 военных.

События в районе Северодвинска продолжают ужасать своей масштабностью экологической и техногенной катастрофы, указывают комментаторы. В настоящий момент радиация после взрыва ракеты с ядерным двигателем распространилась в радиусе около 40 километров. Произошло серьезное заражение акватории в районе Северодвинска - пока в город запретили заходить кораблям.

Полигон, где проводились испытания закрыт и вероятно будет закрыт навсегда.

Напомним, что в конце 2018 года CNN и Foxnews сообщили со ссылкой на неназванных официальных лиц, что анонсированная Путиным ракета находится еще лишь в стадии разработки и что США наблюдали недавно попытку запустить такую ракету, которая закончилась падением в Арктике. Ракета отработала первую ступень, и несла в себе габаритный макет ядерного двигателя и боеголовки.

Эксперты указали, что разработка ракеты стала гораздо более проблемной, чем предполагалось заранее.

Габаритные данные говорят о том, что данная ракета возможна только морского базирования - ни один самолет ее нести не способен. Но и пуски с корабля чреваты рядом неприятных последствий - это в первую очередь необходимость дезактивации корабля.

Сам двигатель работает без радиационной защиты и рассчитан на единичный пуск. Также у него нет тепловой защиты, тепловыделяющие элементы практически контактируют с обтекающим их воздухом.

Таким образом ракета оставляет заметный радиоактивный след, а сам двигатель после единичного пуска выгорает и не подлежит восстановлению.
Последнее скорее всего и стало причиной катастрофы этой ядерной ракеты.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Крылов, басня: А вы друзья как не садитесь у депутаты не годитесь, мля... Наиболее дискуссионным был вопрос размещения депутатов в зале Рады, - координатор подгруппы Ионушас - Цензор.НЕТ 9706
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Всі побачили як Зеленський бореться з бурштиновою мафією? Звільнення лісника, це круто Наиболее дискуссионным был вопрос размещения депутатов в зале Рады, - координатор подгруппы Ионушас - Цензор.НЕТ 5115

А тепер дивимося на віртуальну партію "Слуга народу". Номер 29 в списку партії до Верховної Ради - Верещук Ірина, керівник ТОВ " Українська бурштинова біржа ", а це той хто бруштин скуповує
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проказніца-Мартишка, Осьол, Казьол да косолапий Мішка
затєялі сиграть Квартєт...
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10 мерчендайзеров срочно в Трускавец нужно на курсы )
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