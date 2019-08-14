 Наиболее дискуссионным был вопрос размещения депутатов в зале Рады, - координатор подгруппы Ионушас

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал координатор второй подгруппы подготовительной депутатской группы Сергей Ионушас ("Слуга народа").

На брифинге в среду в Киеве он сообщил журналистам, что на заседании подгруппа рассматривала три вопроса, связанных с организацией работы Рады: принятие присяги новоизбранным депутатами, приглашение гостей на торжественное заседание парламента 29 августа и рассадка парламентариев в зале заседаний.

По словам Ионушаса, по вопросу торжественного заседания договорились собрать предложения политических сил до полудня четверга, 15 августа.

"Наиболее дискуссионным был вопрос размещения депутатов в зале Верховной Рады. По этому поводу мы выслушали мнение аппарата Верховной Рады, который предложил определенный вариант рассадки, были живые дискуссии, связанные с предложениями, которые мы получили во время работы подгруппы. Договорились, что на протяжении сегодняшнего дня политические силы проведут дополнительные консультации и вернуться к этому вопросу завтра перед заседанием подготовительной депутатской группы", - рассказал он.

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По этом Ионушас подчеркнул, что все проходило в конструктивном русле. "Чтобы согласовать позиции, необходимы консультации в более широком кругу... Я бы не сказал, что есть какие-то споры. Нет, мы ждали, что наша встреча будет более эмоциональной... а она проходила конструктивно... Вопрос заключается в том, что некоторые позиции новые для нас и мы получили их только перед заседанием рабочей группы. Поэтому для отработки этих позиций надо время, надеюсь, что очень скоро мы придем к единой позиции... Мы не ссорились", - рассказал он.

Напомним, сегодня в Верховной Раде состоялось второе заседание подготовительной группы нового созыва. На нем обсудили вопрос размещения фракций в зале и предмет ведения комитетов.

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