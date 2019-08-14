 Наиболее дискуссионным был вопрос размещения депутатов в зале Рады, - координатор подгруппы Ионушас

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал координатор второй подгруппы подготовительной депутатской группы Сергей Ионушас ("Слуга народа").
На брифинге в среду в Киеве он сообщил журналистам, что на заседании подгруппа рассматривала три вопроса, связанных с организацией работы Рады: принятие присяги новоизбранным депутатами, приглашение гостей на торжественное заседание парламента 29 августа и рассадка парламентариев в зале заседаний.
По словам Ионушаса, по вопросу торжественного заседания договорились собрать предложения политических сил до полудня четверга, 15 августа.
"Наиболее дискуссионным был вопрос размещения депутатов в зале Верховной Рады. По этому поводу мы выслушали мнение аппарата Верховной Рады, который предложил определенный вариант рассадки, были живые дискуссии, связанные с предложениями, которые мы получили во время работы подгруппы. Договорились, что на протяжении сегодняшнего дня политические силы проведут дополнительные консультации и вернуться к этому вопросу завтра перед заседанием подготовительной депутатской группы", - рассказал он.
По этом Ионушас подчеркнул, что все проходило в конструктивном русле. "Чтобы согласовать позиции, необходимы консультации в более широком кругу... Я бы не сказал, что есть какие-то споры. Нет, мы ждали, что наша встреча будет более эмоциональной... а она проходила конструктивно... Вопрос заключается в том, что некоторые позиции новые для нас и мы получили их только перед заседанием рабочей группы. Поэтому для отработки этих позиций надо время, надеюсь, что очень скоро мы придем к единой позиции... Мы не ссорились", - рассказал он.
Напомним, сегодня в Верховной Раде состоялось второе заседание подготовительной группы нового созыва. На нем обсудили вопрос размещения фракций в зале и предмет ведения комитетов.
14 августа в 12:47
ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЦРУ: В России произошла крупнейшая ядерная катастрофа
В России крупнейшая после Чернобыля ядерная катастрофа, считает американская разведка. По данным ЦРУ, уровень загрязнения является опасным для жизни не только на территории базы, но и в близлежащих населенных пунктах.
США отслеживают сообщения о смертоносных испытаниях на российском военном полигоне в Белом море. Об этом заявил Reuters один из высокопоставленных чиновников администрации Трампа, просивший не раскрывать свое имя.
Масштаб катастрофы, как и ее природу, в Белом доме не берутся однозначно оценить, но должностное лицо полагает, что Москва напрасно делает вид, что «все нормально».
Тем временем израильские источники пишут, что в Центральном разведывательном управлении США считают взрыв ядерной двигательной установки для ракеты, которую испытывало Минобороны, «крупнейшей ядерной катастрофой со времен Чернобыля».
Ранее в США предположили, что в Архангельской области взорвался прототип крылатой ракеты «Буревестник», которой Путин пугал мир, показывая мультфильмы. В результате мини-ядерного взрыва 8 августа погибли 5 специалистов «Росатома» и 10 военных.
События в районе Северодвинска продолжают ужасать своей масштабностью экологической и техногенной катастрофы, указывают комментаторы. В настоящий момент радиация после взрыва ракеты с ядерным двигателем распространилась в радиусе около 40 километров. Произошло серьезное заражение акватории в районе Северодвинска - пока в город запретили заходить кораблям.
Полигон, где проводились испытания закрыт и вероятно будет закрыт навсегда.
Напомним, что в конце 2018 года CNN и Foxnews сообщили со ссылкой на неназванных официальных лиц, что анонсированная Путиным ракета находится еще лишь в стадии разработки и что США наблюдали недавно попытку запустить такую ракету, которая закончилась падением в Арктике. Ракета отработала первую ступень, и несла в себе габаритный макет ядерного двигателя и боеголовки.
Эксперты указали, что разработка ракеты стала гораздо более проблемной, чем предполагалось заранее.
Габаритные данные говорят о том, что данная ракета возможна только морского базирования - ни один самолет ее нести не способен. Но и пуски с корабля чреваты рядом неприятных последствий - это в первую очередь необходимость дезактивации корабля.
Сам двигатель работает без радиационной защиты и рассчитан на единичный пуск. Также у него нет тепловой защиты, тепловыделяющие элементы практически контактируют с обтекающим их воздухом.
Таким образом ракета оставляет заметный радиоактивный след, а сам двигатель после единичного пуска выгорает и не подлежит восстановлению.
Последнее скорее всего и стало причиной катастрофы этой ядерной ракеты.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
А тепер дивимося на віртуальну партію "Слуга народу". Номер 29 в списку партії до Верховної Ради - Верещук Ірина, керівник ТОВ " Українська бурштинова біржа ", а це той хто бруштин скуповує
затєялі сиграть Квартєт...