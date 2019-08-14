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 Политика Украины
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 "Слуга народа" дала сутки другим партиям на подбор гостей первого заседания Верховной Рады

Партия "Слуга народа" заявила, что другие политсилы должны предоставить до 15 августа предложения по гостям, которые будут приглашены на первое заседание Верховной Рады 29 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил координатор второй подгруппы подготовительной депутатской группы, будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Ионушаф во время брифинга.

"Один из вопросов, над которыми работала наша группа, был связан с приглашением гостей на торжественное заседание Верховной Рады, которое состоится 29 августа. Договорились, что мы ждем предложений от других политических сил до завтра до 12.00", - сказал Ионушаф.

Напомним, первое заседание Рады нового созыва пройдет 29 августа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142890
 
 
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А хтось сподівався, що вони дадуть добу ***** на повернення моряків?
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Ух йо.У них ці 24 години якась сакральна фішка?
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Просто вони на більше не планують...
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Колбаса по 2.20

@Prostibozenka

·6 ч

Дайте ему 100 дней, много изменится!!!
Дайте ему ВР, сразу примут реформы!!!
Дайте ему генпрокурора, будут посадки!!!
Да мне вообще **** на политику, я телек не смотрю!!!
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Йонушафф - засилля українців! Хоча б одного юдея побачити в раді! Дайош квоти: от у нас 0,2% населення - богоізбраннийє, то і в раді їх має бути 0,2% - 0,9 йєврея
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"Слуга народу" дала добу іншим партіям на підбір гостей першого засідання Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3025подбор гостей от зели уже составлен
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СПИСОК ГОСТЕЙ ВІД ЄС

Гладковський..
кононенко..
Муженко..
Гелетей..
Порошенко мол.. "Слуга народу" дала добу іншим партіям на підбір гостей першого засідання Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1446
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Проверять кто будет эти списки?я больше чем уверен любители соседней страны, попытаются пригласить своих хозяев!
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