 "Слуга народа" дала сутки другим партиям на подбор гостей первого заседания Верховной Рады

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил координатор второй подгруппы подготовительной депутатской группы, будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Ионушаф во время брифинга.

"Один из вопросов, над которыми работала наша группа, был связан с приглашением гостей на торжественное заседание Верховной Рады, которое состоится 29 августа. Договорились, что мы ждем предложений от других политических сил до завтра до 12.00", - сказал Ионушаф.

Напомним, первое заседание Рады нового созыва пройдет 29 августа.

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