EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  599  23
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2475) УГКЦ (189) Святослав (Шевчук) (62)

 Мир должен быть настоящим. Последствия капитуляции - страшнее, чем война, - глава УГКЦ Святослав

Настоящий мир придет в Украину тогда, когда будет отплата агрессору за все обиды, причиненные им.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава Украинской греко-католической Церкви Святослав.

Блаженнейший Святослав рассказал о своих ощущениях от встречи с Владимиром Зеленским в мае 2019 года.

"У меня сложилось впечатление, что Зеленский готов учиться. Мы с ним говорили на украинском языке. И в определенный момент он мне сказал фразу: "Вы так хорошо на украинском разговариваете. Я хочу так, как вы". Сообщил, что нашел хорошего преподавателя украинского языка. Он - человек молодой, и хочет совершенствоваться. А это вселяет надежду, потому что даже когда мы чего-то не умеем или не знаем, то можем это получить. Гораздо трагичнее было, если бы мы имели перед собой человека, который сказал бы: "Я все знаю, а ваше мнение мне не интересно". Посмотрим, как в случае Зеленского все это будет выглядеть со временем. Я хочу ему пожелать, чтобы он продолжал учиться, был открыт и воспринимал добрые советы", - сказал Святослав.

Также, по его словам, президент произвел впечатление человека, который общается. "А когда мы слушаем друг друга, то создаем уникальную возможность для того, чтобы можно было поделиться своим видением", - отметил глава УГКЦ.

Читайте также: Украинские церкви должны идти по пути оздоровления исторической памяти, - глава УГКЦ Святослав

Комментируя видеообращение религиозных лидеров Украины, которое появилось в результате встреч с ними новоизбраинного президента Владимира Зеленского, Святослав пояснил свою позицию:

"Зеленский ко мне пришел с просьбой высказаться на тему мира на Донбассе. Я видел, что этот вопрос беспокоит президента, и он считает вопросы войны своим важнейшим вызовом. Вопросы войны и мира беспокоит и нас, и мы говорим об этом все 5 лет, обращаясь в том числе и к мировой общественности. Синод УГКЦ еще в начале войны написал послание к миру под названием "Украина истекает кровью". Мы понимаем, что как бы мы ни старались лечить раны войны, это не будет иметь окончательного результата, пока агрессор не прекратит эти раны наносить.

В том видеообращении я пытался сказать, как мы понимаем понятие мира. Мир не может означать капитуляцию и согласие на любые условия агрессора. Тогда это будет имитация мира, а последствия будут еще хуже, чем от войны. Для того, чтобы мир был настоящим, он должен быть справедливым. Иначе это просто будет изменение способа нанесения ран нашему народу. Мы знаем из истории, что умиротворения агрессора еще больше подпитывает его аппетиты. Очень важно говорить о боли нашего народа. И даже когда мы будем вести переговоры с агрессором, то помнить о глазах мамы, потерявшей своего сына на войне. Мы должны быть голосом тех людей, которые пострадали. Пока не будет отплаты за обиды, причиненные им, то о какой справедливости может идти речь? Поэтому я старался, отвечая на просьбу господина Зеленского, сказать от имени тех людей, которым эта война болит, и донести, каким должен быть настоящий мир".

Читайте также: Ни одна конфессия не может иметь эксклюзивное право на богослужение в Софии Киевской, - глава УГКЦ Святослав

Полное интервью со Святославом читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3142888
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я не греко католик. Но подписываюсь под каждым словом этого человека.
 показать весь комментарий
 
 
Святослав є Патріархом не тільки для греко-католиків, а для всіх українських православних християн!
 показать весь комментарий
 
 
Современная УГКЦ - преемница Русской униатской церкви (не путать с Российской униатской церковью), образованной в Речи Посполитой вследствие Брестской унии (1596) между православными Митрополии Киевской и всея Руси Константинопольского патриархата и Католической церковью.
В настоящее время является крупнейшей в мире католической церковью восточного обряда по числу прихожан и количеству приходов

Я не католик и при всем уважении - он не мой Патриарх.
 показать весь комментарий
 
РуСЬкой, а не руССкой, не путайте эти два совершенно разделенные понятия.
 показать весь комментарий
 
Не читайте російську Вікіпедію і не будете виглядати ідіотом! УГКЦ це колишня Руська греко-католицька церква, яка образовалась з тих православних парафій та єпархій які опинились на території Польщі і яких поляки хотіли вивести з під контроля Московського патріарху, вірніше після сумнівного проголошення Московського Патріархату, більшість українських православних церков відмовились йому підкорятись, навіть після того як за гроші московські царі купили дозвіл в одного з грецьких Патріархів на перепідпорядкування Київській митрополії до Московського Патріраха! Прихожани, священники та епископи Київської митрополії, руської (київської) православної церкви абсолютно природньо відмовились від переходу під керівництва московських дикунів і тому з'явилась унія і постала Руська греко-католицька церква, до якої належали всі храми та монастирі України. Більшість храмів Києва, Чернігова, Умані, всі монастирі та лаври належали до уніатської церкви (УГКЦ) і лише силою росіянам вдалось повбивати всіх монахів та священників та захопити церкви та монастирі і перепідпорядкувати їх Московському патріарху, який призначив туди нових кліриків! УГКЦ це і є та прадавня та справжня українська православна церква яка існувала ще за 150 років до хрещення Києва, куди ще в 864 році Константинопольский Патріарх призначав трьох єпископів з Охридської церкви (македонської грецької-тобто православної церкви).
 показать весь комментарий
 
 
Я взагалі не християнин, але з цією людиною тут також згоден.
 показать весь комментарий
 
 
Епіфаній так само налаштований.

we are strong God !
 показать весь комментарий
 
 
Війну словам про мир не зупиниш.Нам відмовили в миротворцях.ЄС кокетує з путіним. ЗЄ веде договорняки про капітуляцію.Розум України,а що в нас з ядерною зброєю?
 показать весь комментарий
 
 
Війну зупиняють силою духа, а не розмазуванням зелених шмарлей
 показать весь комментарий
 
 
Так... Раніше були на Цензорі оди на честь сивочолого гетьмана - тепер на честь Зеленського.)
 показать весь комментарий
 
Можно посмотреть оду "на честь Зеленського"?
 показать весь комментарий
 
 
Може я не розумію україно російських букоф, але написано ось так: Мир должен быть настоящим. Последствия капитуляции - страшнее, чем война, - глава УГКЦ Святослав - Цензор.НЕТ 6266

Настоящий мир придет в Украину тогда, когда будет отплата агрессору за все обиды, причиненные им.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко попов подтянул.
 показать весь комментарий
 
 
та ти шо !!!???

а ми тіпа пацифісти ЗЕльониє:

"Трахтор в полі Дир-дир-дир.
ми За мир, за мир, за мир....."
 показать весь комментарий
 
 
Истину глаголет пастырь сей, да только, чтоб отплатить агрессору, нужно быть хотя бы в два раза сильней его..А у нас 5 складов с боеприпасами уничтожило собственное гавнокомандование и не построено ни одного патронного завода за все 5 лет.
 показать весь комментарий
 
 
Это всё суета! Главное чтобы продолжатся сериал СКОТЫ и на Г+Г звучали "шутки" дебилов 95!
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас политикой занимаются все кому не лень, в том числе и попы. Условия мира, и прочие военные и политические вопросы не входят в компетенцию священнослужителя. Лучше бы заботился о душах людских, а то, среди людей распространяется прямо таки эпидемия озлобления и даже озверения.
 показать весь комментарий
 
найгірша трагедія це знищення бойового духу війська.
 показать весь комментарий
 
и по морде им в ВР дать будет некому.....
Выбрали в ВР малороссов танцоров, актеров и клоунов....
Мудрый и прастой нарид блд....



Мир должен быть настоящим. Последствия капитуляции - страшнее, чем война, - глава УГКЦ Святослав - Цензор.НЕТ 2192 Еспресо

@EspresoTV

·17 мин

Шуфрич і нардепи від "ОПЗЖ" збираються принципово виступати в Раді мовою, якою їм заманеться, а не державною
Мир должен быть настоящим. Последствия капитуляции - страшнее, чем война, - глава УГКЦ Святослав - Цензор.НЕТ 7625
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх