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 Политика Украины, Общество
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Все про:ликвидация (434) Военная прокуратура (768) Азов (221)

 Ликвидация военной прокуратуры во время войны является фатальным проявлением синдрома пацифизма, - полк "Азов"

Командование полка "Азов" считает нецелесообразной ликвидацию военной прокуратуры в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Твой полк 2.0".

"Никоим образом не принадлежа к заинтересованным сторонам, как профессионалы военного дела, годами находятся на линии огня, должны выразить позицию, чтобы не стоять в стороне. Задача военной прокуратуры в зоне боевых действий выходят далеко за объем функций, которые осуществляют гражданские прокуроры в пределах административно-территориальных единиц", - считает командование полка "Азов".

"На фронте мы практически ежедневно сталкиваемся с военными преступлениями российских агрессоров, профессионально документировать и эффективно расследовать которые могут только юристы, знакомые с военным делом и которые сами являются военнослужащими. Ликвидация военной прокуратуры во время войны является фатальным проявлением того самого синдрома пацифизма, который сто лет назад похоронил молодую Украинскую народную республику", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы "Азова" зафиксировали использование российского БПЛА "Элерон" на Донбассе. ВИДЕО

Командование отмечает, что практика доказывает необходимость не сокращения, а расширения функций военных прокуратур.

"Вызовы гибридной войны обусловливают необходимость не ослабления, а институционального усиления работы по соблюдению законности и правопорядка в воинских формированиях, ведущих боевые действия. Нельзя забывать и о систематической подготовке доказательной базы, с помощью которой будут судить российских агрессоров и их пособников за международно-правовые преступления: преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. Заниматься этим должны люди, знающие войну не с видеоблогов и выпусков новостей", - заявили военные.

В полку "Азов" считают, что для этого необходимо построение слаженной и эффективной системы военной юстиции, что будет включать органы военной прокуратуры, военные суды и подразделения военной контрразведки.

"Патриоты и профессионалы, действующие непосредственно в боевых порядках войск и работают в зоне боевых действий, эффективнее защитят национальные интересы, законность и жизни военнослужащих, чем кабинетные юристы-реформисты", - подытожили в "Азове".

Напомним, в июле Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, которого Владимир Зеленский назвал претендентом на пост Генпрокурора, заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

Подробнее о том, почему военную прокуратуру нельзя ликвидировать, читайте в статье Юрия Бутусова.

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Ликвидация военной прокуратуры во время войны является фатальным проявлением синдрома пацифизма, - полк Азов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3142886
 
   
 Топ комментарии
 
то, что матиосу нужно в одно место тепловизор затолкать - это одно, а то, что уничтожается военная прокуратура с единственной целью - как еще один шаг к капитуляции - это совсем другое
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не схотіли баригу, то вас, перепрошую, поімєєт пацифіст і хутін.
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не знаю как по прокуратуре, а матиоса, редкого идиота, давно под зад!
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не знаю как по прокуратуре, а матиоса, редкого идиота, давно под зад!
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то, что матиосу нужно в одно место тепловизор затолкать - это одно, а то, что уничтожается военная прокуратура с единственной целью - как еще один шаг к капитуляции - это совсем другое
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Что дофига мокшан через теплик отдвохсотили?
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Азов! Вас підтримує народ України! Але скільки ви ще будете терпіти говнокомандувача зелену шмарклю?
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Азов, нужно срочно вернуть кондитера, чтобы досажал последних добробатов. Ликвидация военной прокуратуры во время войны является фатальным проявлением синдрома пацифизма, - полк "Азов" - Цензор.НЕТ 7689
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І скількох посадив?
А скількох з них ЗЁ вже випустив?
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Залізничне ПТУ, фах стрілкові переводи?
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Я не знаю какое у него образование, но к статье приложено видео, значит говорит правду.
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В заголовке-"полк Азов", в тексте-командование полка "Азов".А как на самом деле? У цынзора в ходу технологии российских СМИ.Может и вправду рано расслабляться...
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А скрин странички с фейсбука аккаунта Твій полк 2.0
Ликвидация военной прокуратуры во время войны является фатальным проявлением синдрома пацифизма, - полк "Азов" - Цензор.НЕТ 5398
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"Вова, ты слышишь чеканный шаг?
Это идут солдаты...."

Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Азову!

До зустрічі на Марші Захисників !
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А обворовывание свинарчуками военного бюджета и молчание Азова - это не проявление трусости и предательства гниды?
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А не напомните,сколько там украли свинарчуки и где их держит Зеленский.
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Общение с порохоботами меня не интересует,инах.
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Плохо понимаешь?повторить мне не трудно - общение с порохоботами меня не интересует,инах.
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Це ти про того свинарчука, якого зєлібоа призначив в ПАСЕ?
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Зебаран сказал не стрелять, значить и военной прокуратура ненужна. А там и вообще армию по месту дислокации отправит.
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Если в Украине нету законов для Военного Времени то зачем и Военная Прокуратура которая пользуется исключительно гражданским уголовным кодексом по которому измена Родине приравнивается к мелкому хулиганству.И за воровство буханки хлеба можно молучить больше чем за диверсию на артскладах.
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не схотіли баригу, то вас, перепрошую, поімєєт пацифіст і хутін.
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Оставлять Военную прокуратуру в Украине нельзя.Это всё равно, если бы мы начали в стране вместо СБУ, КГБ или НКВД восстанавливать В Украине, как и в СССР не было правильной парадигмы Военной прокуратуры, потому лучше её ликвидировать, а всем бывшим работником пройти люстрацию.
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А как судить военных преступников? Как же прогнило всё у нас. И дело не в Пе или Зе, а в том что все привыкли жить в бардаке и вседозволенности.
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Как может тетка из райсуда судить военных ?

Она при виде патрона в обморок упадет
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Армійські офіцери самостійно можуть організуватися у військово-польові суди. Рішення приймати колегіально. П'ять-десять хвилин заслуховування справи - свідків, винесення та виконання вироку. Починати можна з корупціонерів.
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тебе,матня петрусева,не дали права дяде задавать вопрос.
+
а в "полях" именно так и делали.в 2014 году.
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Які відкриття ! А ви що, в «Азові», голосуючи за непрохідних патріотів радикалів, і проти Порошенка, були не в курсі, що по факту голосуєте за ось цю владу поцифістів?
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Бойцы "Азова" самые первые выложили в эфир видео, наглядно демонстрирующее что тепловизор ни хрена не видит, через обычное стекло. Потому, я не совсем представляю себе отсутствие военной прокуратуры в это настоящее время. Но! Матиос должен уйти, лучше- с позором.
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Командование полка "Азов" считает нецелесообразной ликвидацию военной прокуратуры в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Твой полк 2.0". Источник: https://censor.net.ua/n3142886------------------------------
И почему должны верить этой инфо. Где заявление от самого командования с оф.страницы ?
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командование Азова-это не ЛС Азова.
1.сову с тепловизором убрать
2.дать цифры-сколько бойцов обвинено в СЗЧ (не прибыл в часть,загулял,этк),хранении (патроны,гранаты,этк...) и осуждено.
3.дать цифры-сколько ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ (сепаров,коллаборантов,иностранных воен.преступников,террористов.)обвинено и осуждено,и отбывают.

вы о.уеете от цифр,и сделаем выводи и по военпрокуратуре,и по судам.
и по государству и войне в целом.
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Данные есть в статье на УП .Отмазка- нет структуры .
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Это - преступление! Ведущее к подрыву боеспособности и морального духа ВСУ.
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У ваЗЕлина готовят мнение, что украинцам надо поднять лапки и сдаться кацапам. Отрабатывают бабки за мультики?

У Зеленского допускают полномасштабное вторжение - украинский генерал жестко ответил человеку Зеленского

Генерал-лейтенант Василий Богдан жестко отреагировал на прогноз помощника главы ОПУ Ивана Апаршина, заявил, что в случае массированной атаки России на Украину сначала будет нанесен авиационный и ракетный удар, а затем начнется сухопутная операция.

"Военные могли бы сделать такие заявления, чтобы заострить внимание, повысить бдительность и боеготовность Вооруженных сил Украины и напомнить обществу, что Украина находится в состоянии вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Поэтому ни в коем случае нельзя вестись на псевдопацифистские вещи", - сказал Богдан в комментарии "Апострофу".

"Апаршину я посоветовал не вмешиваться в дела Министерства обороны и Генштаба Украины. Если он выполняет какое-то распоряжение Офиса Президента, чтобы повлиять на общественное сознание украинцев, запугивая их и склоняя к достижению "компромиссных", а на самом деле - капитулянтских - соглашений с Российской Федерацией, то ему там не место. Эта позиция вредит украинскому делу, разрушает репутацию Украины в глазах международного сообщества, а также поощряет агрессора к таким действиям, о которых он говорит", - подчеркнул генерал-лейтенант.

При этом он выразил сомнение, что в нынешней ситуации украинское руководство решится на радикальные капитулянтские шаги в войне с Россией.

"И я не думаю, что Российская Федерация, учитывая позицию Западного блока, решится на широкомасштабные военные операции в отношении Украины. Такая ситуация может развиваться только в том случае, если украинская сторона учитывая недостаточный опыт руководства в политике, в дипломатии, в управлении государством допустит какие-то ошибки, или Запад отвернется от нас, во что я не верю принципиально", - заявил Богдан.

* * * * *

Россия не отказалась от идеи полномасштабного вторжения и продолжает накапливать войска. Об этом раньше рассказал помощник руководителя Офиса президента Украины Иван Апаршин, передает «Радио Свобода».

По его словам, наземной операции может предшествовать воздушная атака россиян.

«Я убежден на сто процентов, что первый этап - это проведение полномасштабной воздушной операции. Там участвует не только авиация. Там участвуют и ракетные войска и артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы. Они от этого не отказались. Мы к этому должны готовиться и говорить об этом совершенно открыто», - говорит Апаршин.

После этого может начаться сухопутное вторжение.

«Они сегодня отказываются от бригадной системы управления и переходят на дивизионную систему. Они отказались от оперативных командований и перешли снова на военные округа. У них созданы два оперативно-стратегических направления. Все это говорит о том, что эта группировка войск готовится к войне», - говорит Апаршин.

Отмечается, что на границах Украины и на оккупированных территориях сосредоточено более восьмидесяти тысяч российских военных.

Военные эксперты также допускают, что россияне могут применить тактическое ядерное оружие.
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как раз она и должна расследовать язычество и факела кто дал разрешение и кто вкидует миллиарды в полк ..5 лет.......и кто им отдал танки и т.п. технику с каких частей....вообще это частная армия только формально в нгу
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Да они же ждали Зеленского, сильнее, чем Трампа.
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Трамп еще в тюрьме посидит, всему свое время)
А зеБЕниного телепузика, погонят ссаными тряпками, года через три) От любви до ненависти один шаг) Украинцы не кацапы!
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Если бы это было при Порошенко, интересно через сколько минут выбежали разные нацжены авакова и нацики на Майдан? Так шо там, где они там все? Или только могут за бабки бегать за Порошенко?
ЗеБЕнин телепузик и работает на Кремль!
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Суров и свиреп Матиос воинственный - арсенал его грозен - кроме тепловизора славного с ТТХ безгранично расширенными вмещает контракт заветный, подчиняясь которому Матиосова дупа генеральская пустила корни цепкие глубоко в кресло под нею тёплое, тщетно надеясь увильнуть искусно от пенделя булкодробительного, ей неизбежно приготовляемого. Настроен Матиос устрашающий до вздоха последнего защищать решительно отчизну поруганную прогреванием благостным дупы изнеженной в уютном кресле комфортабельном.
А меж тем, вместо позориться, уподобляясь мерзкому клещу и вше, в кожух вцепившейся, лучше бы справился у Порош(ен)ка Тошнотворного насчёт пендель-амортизирующего лубка дуподемпферного и последующей программы дупореабилитационной.
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