 Ликвидация военной прокуратуры во время войны является фатальным проявлением синдрома пацифизма, - полк "Азов"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Твой полк 2.0".
"Никоим образом не принадлежа к заинтересованным сторонам, как профессионалы военного дела, годами находятся на линии огня, должны выразить позицию, чтобы не стоять в стороне. Задача военной прокуратуры в зоне боевых действий выходят далеко за объем функций, которые осуществляют гражданские прокуроры в пределах административно-территориальных единиц", - считает командование полка "Азов".
"На фронте мы практически ежедневно сталкиваемся с военными преступлениями российских агрессоров, профессионально документировать и эффективно расследовать которые могут только юристы, знакомые с военным делом и которые сами являются военнослужащими. Ликвидация военной прокуратуры во время войны является фатальным проявлением того самого синдрома пацифизма, который сто лет назад похоронил молодую Украинскую народную республику", - говорится в заявлении.
Командование отмечает, что практика доказывает необходимость не сокращения, а расширения функций военных прокуратур.
"Вызовы гибридной войны обусловливают необходимость не ослабления, а институционального усиления работы по соблюдению законности и правопорядка в воинских формированиях, ведущих боевые действия. Нельзя забывать и о систематической подготовке доказательной базы, с помощью которой будут судить российских агрессоров и их пособников за международно-правовые преступления: преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. Заниматься этим должны люди, знающие войну не с видеоблогов и выпусков новостей", - заявили военные.
В полку "Азов" считают, что для этого необходимо построение слаженной и эффективной системы военной юстиции, что будет включать органы военной прокуратуры, военные суды и подразделения военной контрразведки.
"Патриоты и профессионалы, действующие непосредственно в боевых порядках войск и работают в зоне боевых действий, эффективнее защитят национальные интересы, законность и жизни военнослужащих, чем кабинетные юристы-реформисты", - подытожили в "Азове".
Напомним, в июле Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, которого Владимир Зеленский назвал претендентом на пост Генпрокурора, заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.
Подробнее о том, почему военную прокуратуру нельзя ликвидировать, читайте в статье Юрия Бутусова.
А скількох з них ЗЁ вже випустив?
Андрей Билецкий заявил, что полиция «захватила» рекрутинговую базу полка «Азов», расположенную на территории завода АТЭК.
Это идут солдаты...."
Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Азову!
До зустрічі на Марші Захисників !
Она при виде патрона в обморок упадет
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а в "полях" именно так и делали.в 2014 году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает "Твой полк 2.0". Источник: https://censor.net.ua/n3142886------------------------------
И почему должны верить этой инфо. Где заявление от самого командования с оф.страницы ?
1.сову с тепловизором убрать
2.дать цифры-сколько бойцов обвинено в СЗЧ (не прибыл в часть,загулял,этк),хранении (патроны,гранаты,этк...) и осуждено.
3.дать цифры-сколько ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ (сепаров,коллаборантов,иностранных воен.преступников,террористов.)обвинено и осуждено,и отбывают.
вы о.уеете от цифр,и сделаем выводи и по военпрокуратуре,и по судам.
и по государству и войне в целом.
У Зеленского допускают полномасштабное вторжение - украинский генерал жестко ответил человеку Зеленского
Генерал-лейтенант Василий Богдан жестко отреагировал на прогноз помощника главы ОПУ Ивана Апаршина, заявил, что в случае массированной атаки России на Украину сначала будет нанесен авиационный и ракетный удар, а затем начнется сухопутная операция.
"Военные могли бы сделать такие заявления, чтобы заострить внимание, повысить бдительность и боеготовность Вооруженных сил Украины и напомнить обществу, что Украина находится в состоянии вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Поэтому ни в коем случае нельзя вестись на псевдопацифистские вещи", - сказал Богдан в комментарии "Апострофу".
"Апаршину я посоветовал не вмешиваться в дела Министерства обороны и Генштаба Украины. Если он выполняет какое-то распоряжение Офиса Президента, чтобы повлиять на общественное сознание украинцев, запугивая их и склоняя к достижению "компромиссных", а на самом деле - капитулянтских - соглашений с Российской Федерацией, то ему там не место. Эта позиция вредит украинскому делу, разрушает репутацию Украины в глазах международного сообщества, а также поощряет агрессора к таким действиям, о которых он говорит", - подчеркнул генерал-лейтенант.
При этом он выразил сомнение, что в нынешней ситуации украинское руководство решится на радикальные капитулянтские шаги в войне с Россией.
"И я не думаю, что Российская Федерация, учитывая позицию Западного блока, решится на широкомасштабные военные операции в отношении Украины. Такая ситуация может развиваться только в том случае, если украинская сторона учитывая недостаточный опыт руководства в политике, в дипломатии, в управлении государством допустит какие-то ошибки, или Запад отвернется от нас, во что я не верю принципиально", - заявил Богдан.
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Россия не отказалась от идеи полномасштабного вторжения и продолжает накапливать войска. Об этом раньше рассказал помощник руководителя Офиса президента Украины Иван Апаршин, передает «Радио Свобода».
По его словам, наземной операции может предшествовать воздушная атака россиян.
«Я убежден на сто процентов, что первый этап - это проведение полномасштабной воздушной операции. Там участвует не только авиация. Там участвуют и ракетные войска и артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы. Они от этого не отказались. Мы к этому должны готовиться и говорить об этом совершенно открыто», - говорит Апаршин.
После этого может начаться сухопутное вторжение.
«Они сегодня отказываются от бригадной системы управления и переходят на дивизионную систему. Они отказались от оперативных командований и перешли снова на военные округа. У них созданы два оперативно-стратегических направления. Все это говорит о том, что эта группировка войск готовится к войне», - говорит Апаршин.
Отмечается, что на границах Украины и на оккупированных территориях сосредоточено более восьмидесяти тысяч российских военных.
Военные эксперты также допускают, что россияне могут применить тактическое ядерное оружие.
А зеБЕниного телепузика, погонят ссаными тряпками, года через три) От любви до ненависти один шаг) Украинцы не кацапы!
ЗеБЕнин телепузик и работает на Кремль!
А меж тем, вместо позориться, уподобляясь мерзкому клещу и вше, в кожух вцепившейся, лучше бы справился у Порош(ен)ка Тошнотворного насчёт пендель-амортизирующего лубка дуподемпферного и последующей программы дупореабилитационной.