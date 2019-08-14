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Все про:София Киевская (65) УГКЦ (189) Святослав (Шевчук) (62)

 Ни одна конфессия не может иметь эксклюзивное право на богослужение в Софии Киевской, - глава УГКЦ Святослав

В случае открытия для богослужений древнейшего храма Украины - собора Святой Софии в Киеве - ни одна церковь не должна получить на это эксклюзивное право.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава Украинской греко-католической Церкви Святослав.

"Святая София является нашим материнским кафедральным храмом. И это было своеобразным открытием для украинского общества - что УГКЦ также имеет отношение к Софии Киевской. Поскольку храм Святой Софии в Киеве является материнским храмом для всех ветвей украинского христианства, всех детей Киевской Церкви Владимирова Крещения. Эксклюзивное занятие этого храма только одной частью некогда единой, а ныне разделенной киевской Церкви является не уместным и даже опасным.

То есть мы не против того, чтобы этот храм был открыт для богослужений. Но мы за то, чтобы украинское общество осознавало, что он является святыней всего народа.

Я бы хотел вспомнить о статусе-кво, который существует в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Это место святое для всех христиан. И сегодня существует алгоритм, чтобы обеспечить доступ к нему всех. Его никто не может эксклюзивно занимать - ни католическая, ни православная, ни армянская сторона, ни коптская. Но храм открыт для всех. Я думаю, что этот пример Иерусалима очень важен для Киева, который называют Вторым Иерусалимом".

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Отвечая на вопрос, не считает ли он лучше, чтобы София Киевская и дальше оставалась функционировать исключительно как музей, поскольку богослужения могут разрушить тысячелетние фрески и мозаики, глава УГКЦ сказал:

"Мы с большим уважением и послушанием относимся к голосу искусствоведов и к украинскому законодательству. Поскольку сегодня этот храм является собственностью украинского государства, наша обязанность его сохранить. И очевидно, что когда пойдет речь о вероятном открытии храма для богослужений, то как раз искусствоведы и те, кто отвечает за сохранность этой святыни, должны высказать условия и правила, а мы должны их послушать. Сегодня нам сказали, что нельзя проводить там богослужения, ибо София закрыта для реставрации. Это наш общий интерес, чтобы тысячелетний храм с его великолепными мозаиками и фресками сохранился".

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Напомним, Православная Церковь Украины провела в соборе Святой Софии в Киеве две литургии - по случаю получения Томоса и по случаю интронизации митрополита Епифания.

Затем ПЦУ подала прошение о разрешении проводить в Софии Киевской литургию трижды в год. Министр культуры Евгений Нищук заявил о том, что ПЦУ может получить такое право.

Аналогичное прошения подала и УГКЦ. Синод ПЦУ обратился к УГКЦ с заявлением о том, что София Киевская является храмом православной церкви.

Полное интервью со Святославом читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3142883
 
 
 Топ комментарии
 
Да.. а московіти думають інакше.
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"Осада Ла-Рошели ужель нужна Кресту?"(с) "Католик! Гугенот!"(с)
Помните песенку? Так я к тому, что я бывал в Ла-Рошели, осмотрел останки старых фортов. Мощнейшие сооружения! Скока там жизней положили, при взятии- не интересовался, но полагаю- немало. А потому, этот чувак- Прав: "Ни одна конфессия не может иметь эксклюзивное право на богослужение в Софии Киевской". Подписываюсь!
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Почему? ПЦУ имеет не только право там проводить Богослужения, но и не пускать туда инославные христианские Церкви. И если она и допустит туда раз в год УГКЦ, то надо быть за это благодарным.
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Вот и папа Римский свою руку потянул в Украину. Война между церквями разгорится нешуточная.
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Аналогия с храмом в Иерусалиме абсолютно справедлива. Но, удержится ли власть от дискриминации УПЦ МП? Порошенковская власть не удержалась бы, а вот на новую власть будем посмотреть.
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Прихожан московскогё патриархата надо на столбах развешиавать,а попам брюхи вспарывать
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Ты идиот. Ты- законченный идиот. При этом,- ты 100% жидовин.
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Зря??? А кому могло прийти в башку вспарывать животы миллионам украинцев? Кстати, я не еврея имел ввиду, а именно жидовина.
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Но, удержится ли власть от дискриминации УПЦ МП? Порошенковская власть не удержалась бы, а вот на новую власть будем посмотреть.

Чтоб меня так дискриминировали! Жодна конфесія не може мати ексклюзивне право на богослужіння в Софії Київській, - глава УГКЦ Святослав - Цензор.НЕТ 7124
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Почему? ПЦУ имеет не только право там проводить Богослужения, но и не пускать туда инославные христианские Церкви. И если она и допустит туда раз в год УГКЦ, то надо быть за это благодарным.
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угкц не инославная церковь для украины...крещение руси (988) было до раскола (1054) христианской церкви...после берестейской унии, с 1596 угкц твердо придерживается линии на союз и единство христианского мира...это было даже в годы(1688-2018), когда киевская митрополия, нынешняя пцу была составной частью московской церкви
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Відкриють там сінагогу,щоб дурні не чубились.
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"Осада Ла-Рошели ужель нужна Кресту?"(с) "Католик! Гугенот!"(с)
Помните песенку? Так я к тому, что я бывал в Ла-Рошели, осмотрел останки старых фортов. Мощнейшие сооружения! Скока там жизней положили, при взятии- не интересовался, но полагаю- немало. А потому, этот чувак- Прав: "Ни одна конфессия не может иметь эксклюзивное право на богослужение в Софии Киевской". Подписываюсь!
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