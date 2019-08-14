 Украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк для получения субсидий

Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседание в среду, 14 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Апостроф".

Теперь получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать социальную выплату. Ранее соответствующие счета открывались исключительно в Ощадбанке.

Информацию о платежных реквизитах пенсионеров, получающих субсидию, Пенсионный фонд передаст автоматически. Такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

Какие именно финансовые учреждения смогут производить выплаты, при этом не уточняется.

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Вероятнее всего речь идет о банках, которым Министерство финансов разрешило выплачивать украинцам пенсии. В этот перечень входят 38 финучреждений:

Укрэксимбанк

Ощадбанк

Приватбанк

Укргазбанк

Укрсоцбанк

Райффайзен Банк Аваль

Кредобанк

УкрСиббанк

Идея Банк

Креди Агриколь Банк

Пиреус Банк МКБ

Альфа-банк

ОТП Банк

банк "Альянс"

банк "Львов"

Индустриалбанк

МТБ Банк

"Пивденный"

Полтава-банк

ПУМБ

банк "Грант"

Юнекс Банк

Коммерческий индустриальный банк

Universal Bank

Радабанк

банк "Восток"

Мотор-банк

Аккордбанк

Кристаллбанк

банк "Сич"

"Клиринговый Дом"

Метабанк

МИБ

Правэкс-банк

ТАСкомбанк

Укрстройинвестбанк

Акцент-банк

Агропросперис Банк

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