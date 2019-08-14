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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
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Все про:банки (1634) Кабмин (11068) субсидия (499)

 Украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк для получения субсидий

Правительство изменило порядок получения субсидий. Теперь льготники имеют право самостоятельно выбрать, через какой именно банк будет осуществляться выплата субсидий.

Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседание в среду, 14 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Апостроф".

Теперь получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать социальную выплату. Ранее соответствующие счета открывались исключительно в Ощадбанке.

Информацию о платежных реквизитах пенсионеров, получающих субсидию, Пенсионный фонд передаст автоматически. Такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

Какие именно финансовые учреждения смогут производить выплаты, при этом не уточняется.

Также на Цензор.НЕТ: Количество получателей субсидий может вырасти на 1 миллион, - Герус

Вероятнее всего речь идет о банках, которым Министерство финансов разрешило выплачивать украинцам пенсии. В этот перечень входят 38 финучреждений:

  • Укрэксимбанк
  • Ощадбанк
  • Приватбанк
  • Укргазбанк
  • Укрсоцбанк
  • Райффайзен Банк Аваль
  • Кредобанк
  • УкрСиббанк
  • Идея Банк
  • Креди Агриколь Банк
  • Пиреус Банк МКБ
  • Альфа-банк
  • ОТП Банк
  • банк "Альянс"
  • банк "Львов"
  • Индустриалбанк
  • МТБ Банк
  • "Пивденный"
  • Полтава-банк
  • ПУМБ
  • банк "Грант"
  • Юнекс Банк
  • Коммерческий индустриальный банк
  • Universal Bank
  • Радабанк
  • банк "Восток"
  • Мотор-банк
  • Аккордбанк
  • Кристаллбанк
  • банк "Сич"
  • "Клиринговый Дом"
  • Метабанк
  • МИБ
  • Правэкс-банк
  • ТАСкомбанк
  • Укрстройинвестбанк
  • Акцент-банк
  • Агропросперис Банк

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Источник: https://censor.net.ua/n3142882
 
 
 Топ комментарии
 
Низкий поклон панам финансистам. Бьем челом.
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субсидии надо отменить в ноль. а те, кто не может оплачивать, переезд в меньшее жилище. так сделали в Польше в 1991. повыли, покричали, а через 5 лет адаптировались и забыли. у нас рубят хвост по кусочкам, жалко. из тех кто на субсидии 60% не работали ни единого дня в жизни.
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У меня есть свой банк,звучит вроде гордо.А вот есть ли у Вас выбор банка?Банк где за его услуги придется платить меньше чем насчитаная субсидия?
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Низкий поклон панам финансистам. Бьем челом.
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Да всрался твой петя, носишься с ним, как дурень со ступою.
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"у меня есть свой банк для получения субсидий" - уже даже звучит неплохо. та и куча остальных слоганов с парой "банк-субсидия" тоже будут выглядеть завораживающе!
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У меня есть свой банк,звучит вроде гордо.А вот есть ли у Вас выбор банка?Банк где за его услуги придется платить меньше чем насчитаная субсидия?
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Може, скоро дозволять обирати банк для отримання військових пенсій?
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субсидии надо отменить в ноль. а те, кто не может оплачивать, переезд в меньшее жилище. так сделали в Польше в 1991. повыли, покричали, а через 5 лет адаптировались и забыли. у нас рубят хвост по кусочкам, жалко. из тех кто на субсидии 60% не работали ни единого дня в жизни.
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Тю,наскільки я знаю Лєнка офіційно працевлаштована в Гоп-кварталі.
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оце в дусі лібертаріанства! Всі пільги нах!!! Це найнесправедливіша система!!! Ніяких дотацій підприємцям!!! Ніяких соцвиплат!!! Все має бути просто і автоматично: йєслі хілий - сразу в гропь!!!
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Сомневаюсь, что на субсидиях те, кто не работал. Сейчас, если не работаешь, то субсидию начисляют из расчёта - 3 минималки на каждого неработающего проживающего.
Субсидии получают в основном пенсионеры - они работали, т.к. в совковое время невозможно было не работать - давали статью за тунеядство.
Исключения есть, только они подтверждают правило. Украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк для получения субсидий - Цензор.НЕТ 6995
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Альфа-банк , ну что где цензоровские патриоты ? Почему не идете громить кацапский банк?
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