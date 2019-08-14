 Украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк для получения субсидий

Соответствующее решение Кабинет министров принял на заседание в среду, 14 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Апостроф".
Теперь получатель сможет самостоятельно выбрать банк, в котором ему удобно получать социальную выплату. Ранее соответствующие счета открывались исключительно в Ощадбанке.
Информацию о платежных реквизитах пенсионеров, получающих субсидию, Пенсионный фонд передаст автоматически. Такие льготники смогут получать субсидии вместе с пенсиями.
Какие именно финансовые учреждения смогут производить выплаты, при этом не уточняется.
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Вероятнее всего речь идет о банках, которым Министерство финансов разрешило выплачивать украинцам пенсии. В этот перечень входят 38 финучреждений:
- Укрэксимбанк
- Ощадбанк
- Приватбанк
- Укргазбанк
- Укрсоцбанк
- Райффайзен Банк Аваль
- Кредобанк
- УкрСиббанк
- Идея Банк
- Креди Агриколь Банк
- Пиреус Банк МКБ
- Альфа-банк
- ОТП Банк
- банк "Альянс"
- банк "Львов"
- Индустриалбанк
- МТБ Банк
- "Пивденный"
- Полтава-банк
- ПУМБ
- банк "Грант"
- Юнекс Банк
- Коммерческий индустриальный банк
- Universal Bank
- Радабанк
- банк "Восток"
- Мотор-банк
- Аккордбанк
- Кристаллбанк
- банк "Сич"
- "Клиринговый Дом"
- Метабанк
- МИБ
- Правэкс-банк
- ТАСкомбанк
- Укрстройинвестбанк
- Акцент-банк
- Агропросперис Банк
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Субсидии получают в основном пенсионеры - они работали, т.к. в совковое время невозможно было не работать - давали статью за тунеядство.
Исключения есть, только они подтверждают правило.