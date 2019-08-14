 Уголовное производство не закрыто, расследование продолжается, - Сарган о деле Новинского

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"По СМИ поползла очередная "зрада": Луценко закрыл дело по Новинскому. Подчеркиваю: производство не закрыто, расследование продолжается", - говорится в сообщении.

"Постановлением следственного судьи Печерского райсуда Киева от 25.06.2019 удовлетворено ходатайство адвоката Новинского В.В. и установлен срок 1 месяц для завершения проведения досудебного расследования и принятия одного из процессуальных решений, предусмотренных ст. 283 УПК Украины следователю и прокурору ГПУ в указанном уголовном производстве", - отметила Сарган.

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Ранее адвокат Новинского рассказал, что дело закрыто соответствующим постановлением следователя ГПУ от 26 июля. Таким образом, прокуратура выполнила требования определения Печерского районного суда Киева от 25 июня т.г., которым ГПУ было предписано в течение месяца завершить досудебное расследование и совершить одно из предусмотренных ст. 283 КПК Украины процессуальных действий - либо закрыть дело, либо передать обвинительный акт в суд.

Однако, Сарган сообщила, что указанное постановление суда Генерально прокуратурой и пострадавшим обжаловано в апелляционном порядке, но постановлением Киевского апелляционного суда от 9 июля 2019 года в открытии апелляционного производства отказано.

"Постановление суда апелляционной инстанции ГПУ обжаловано в Верховном Суде, которым решение еще не принято", - заявила Сарган.

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Постановлением суда от 18 июля частично удовлетворено заявление прокурора о разъяснении решения суда от 25 июня и разъяснено, что совершение действий по завершению проведения досудебного расследования и принятия одного из процессуальных решений, предусмотренных ст. 283 УПК Украины: "... касаются только субъекта обращения по жалобе Новинского Вадима Владиславовича".

Исключительно на выполнение указанных судебных решений и на их основании следователем ГПУ 26 июля 2019 года принято решение о закрытии (в части) уголовного производства в отношении субъекта обращения по жалобе Новинского В.В. Постановлением прокурора от 12 августа 2019 года указанное решение следователя отменено как незаконное, в частности, ввиду того, что действующее уголовное процессуальное законодательство не предусматривает возможности принятия следователем и/или прокурором процессуального решения о закрытии уголовного производства в отношении свидетеля. Таким образом, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - подытожила Сарган.

Напомним, Верховная Рада 8 декабря 2016 года дала согласие на привлечение Новинского к уголовной ответственности. ГПУ подозревает Новинского в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.

Глава ГПУ Юрий Луценко обнародовал показания свидетелей, которые доказывают его причастность к попытке отстранения митрополита Владимира.

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