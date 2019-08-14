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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
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Все про:Гражданская позиция (64) конфискация (409) Радикальная партия (346) НАПК (721) взнос (5)

 У "Радикальной партии" и "Гражданской позиции" конфискуют 448 тысяч гривен взносов, - НАПК

Суды постановили конфисковать у "Радикальной партии" 198 тысяч гривен, а у "Гражданской позиции" - 250 тысяч гривен. Эти взносы на финансирование партий были предоставлены с нарушениями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В обоих случаях нарушение обнаружили сотрудники НАПК при анализе финансовых отчетов партий за IV квартал 2018 года.

Решение о конфискации взносов в поддержку "Радикальной партии" принял Херсонский городской суд. Он признал физическое лицо, осуществившее два взноса по 99 000 грн в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко", виновным с нарушении ст. 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Решении о конфискации в пользу бюджета денег, поступивших в поддержку партии "Гражданская позиция", принял Винницкий городской суд. Он постановил, что взнос в размере 250 000 гривен должен был конфискован в госбюджет.

Также на Цензор.НЕТ: 11 партий получат госфинансирование, - НАПК

"Общий размер конфискованной суммы взносов составляет 448 000 гривен. Факты совершения правонарушения установлены по результатам анализа отчетов политических партий "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Гражданская позиция" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года", - сообщили в НАПК.

Источник: https://censor.net.ua/n3142874
 
 
 Топ комментарии
 
А от партії Мертвечука і ЗєБєні не трогають. Поважають їх судді.
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може и так , но шось сомневаюсь . я жду когда у него хату и все остальное майно начнут отжимать . он слишком долго дурил народу голову . пора платить .
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- Это не ваше имущество!
- А чье же?
- Не ваше.
- А чье же?
- Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье?
- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся.
- А‑а‑а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М‑может быть!(с)
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Ляшко не прошел в Раду , а теперь еще и бабло отожмут . Гуд ньюс
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може и так , но шось сомневаюсь . я жду когда у него хату и все остальное майно начнут отжимать . он слишком долго дурил народу голову . пора платить .
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А от партії Мертвечука і ЗєБєні не трогають. Поважають їх судді.
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Да и ЕС с БЮТ тоже!
Причем ЕС - это бывший хозяин и кормилец!
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А то что ЕС не трогают тебя не интересует ? Как были оплачены всякие Андреи Полтавы итд которые с ними ездили в турне итд ? Как были оплачены услуги студентов которые стояли под ДБР с флагами партии ЕС и крича Украине нужен Порох!!!!!!!!
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скрутно буде тепер головному скотиняці за страпонами по сексшопах шастати...
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ой ржу не могу......
шо..... самых крутых нарушителей поймали?
вы прошманайте крупные партии! ЕС, БЮТ, оппорыгов... Думаю и у Зеленского есть!
Вот ТАМ реально СУММЫ!
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Так денежки-то уже тю-тю! У Ляшка хоть вилы да дежурную корову можно конфисковать, а с Гриценка что возьмешь? Голодранец!
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Зато у него жінка бахатая,папик главного зебобіка оставіл немного міліардов,так і жівет онотоле,і тесть прапор комунізма несёть
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ему игровой зал выиграш девахой выплатил.
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А пан полковник так розшаркувався у реверансах перед Зєлєнскім, так розшаркувався!. 😊. А "плємяннічєк" почистив "закрома" у дядька.
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Так невдобно вийшло... У "Радикальної партії" і "Громадянської позиції" конфіскують 448 тисяч гривень внесків, - НАЗК - Цензор.НЕТ 734
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Але Толі буде сатисфакція. Сьогодні в Київ приїхав Сем Кіслін з викритими рахунками Порошенка на 8(вісім) мільярдів доларів. Уявляєте, як больно Петру Олексійовичу зараз??? У "Радикальної партії" і "Громадянської позиції" конфіскують 448 тисяч гривень внесків, - НАЗК - Цензор.НЕТ 7539
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О! То ви його зустрічали? Тому вас не було так довго на форумі? А скажіть, Порошенко буде сидіти? 😀
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Дарма ви зловтішаєтесь. Петру зараз просто необхідно відпочити. Ви бачили - на кого він схожий???
Просто побути наодинці з собою. Без всяких дратівливих новин, телефонів, телевізорів, інтернетів, допитливих журналістів... І це ми з вами відповідальні за такий жахливий стан нашого колишнього лідера. Це ж ми йому дозволяли всі п'ять років займатись мародерством і шахрайством, схематозом і брехати, брехати, брехати... А такий спосіб життя вбиває людину. Чому люди вчасно не схопили його за руку? Чому байдуже спостерігали за його падінням??
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Бачите, шановний, ЗЕрелігія, як і християнство має свою міфологему. Християни вірять у друге пришестя Христа, атзебенятату те, що Порошенко буде сидіти. В буцегарні. Проблематика тому, що і ті, і інші до цього моменту швидше ш'за всетне доживуть. 😊
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уж 20 лет }|{иды пытаются украинцам делать хорошо, а выходит сами видите

Думаю он сюда прилетел по просьбе коломойши.
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Ви не маєте права! Це не ваші гроші! Ми будемо скаржитись у... спільноту захисту тварин(скотиняк)!
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Хочуть показати які справедливі наші сучі суди?.
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