 У "Радикальной партии" и "Гражданской позиции" конфискуют 448 тысяч гривен взносов, - НАПК

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В обоих случаях нарушение обнаружили сотрудники НАПК при анализе финансовых отчетов партий за IV квартал 2018 года.

Решение о конфискации взносов в поддержку "Радикальной партии" принял Херсонский городской суд. Он признал физическое лицо, осуществившее два взноса по 99 000 грн в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко", виновным с нарушении ст. 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Решении о конфискации в пользу бюджета денег, поступивших в поддержку партии "Гражданская позиция", принял Винницкий городской суд. Он постановил, что взнос в размере 250 000 гривен должен был конфискован в госбюджет.

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"Общий размер конфискованной суммы взносов составляет 448 000 гривен. Факты совершения правонарушения установлены по результатам анализа отчетов политических партий "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Гражданская позиция" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года", - сообщили в НАПК.