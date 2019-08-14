 У "Радикальной партии" и "Гражданской позиции" конфискуют 448 тысяч гривен взносов, - НАПК

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В обоих случаях нарушение обнаружили сотрудники НАПК при анализе финансовых отчетов партий за IV квартал 2018 года.
Решение о конфискации взносов в поддержку "Радикальной партии" принял Херсонский городской суд. Он признал физическое лицо, осуществившее два взноса по 99 000 грн в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко", виновным с нарушении ст. 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Решении о конфискации в пользу бюджета денег, поступивших в поддержку партии "Гражданская позиция", принял Винницкий городской суд. Он постановил, что взнос в размере 250 000 гривен должен был конфискован в госбюджет.
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"Общий размер конфискованной суммы взносов составляет 448 000 гривен. Факты совершения правонарушения установлены по результатам анализа отчетов политических партий "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Гражданская позиция" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года", - сообщили в НАПК.
- А чье же?
- Не ваше.
- А чье же?
- Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье?
- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся.
- А‑а‑а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М‑может быть!(с)
Причем ЕС - это бывший хозяин и кормилец!
шо..... самых крутых нарушителей поймали?
вы прошманайте крупные партии! ЕС, БЮТ, оппорыгов... Думаю и у Зеленского есть!
Вот ТАМ реально СУММЫ!
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Але Толі буде сатисфакція. Сьогодні в Київ приїхав Сем Кіслін з викритими рахунками Порошенка на 8(вісім) мільярдів доларів. Уявляєте, як больно Петру Олексійовичу зараз???
Просто побути наодинці з собою. Без всяких дратівливих новин, телефонів, телевізорів, інтернетів, допитливих журналістів... І це ми з вами відповідальні за такий жахливий стан нашого колишнього лідера. Це ж ми йому дозволяли всі п'ять років займатись мародерством і шахрайством, схематозом і брехати, брехати, брехати... А такий спосіб життя вбиває людину. Чому люди вчасно не схопили його за руку? Чому байдуже спостерігали за його падінням??
Думаю он сюда прилетел по просьбе коломойши.