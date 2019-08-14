 Смертельное ДТП в Харькове: суд оставил без изменений приговор Зайцевой и Дронову

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Отмечается, что судей отказала в апелляции обвиняемых, таким образом согласно приговору суда первой инстанции и водитель Lexus Елена Зайцева, и водитель Volkswagen Геннадий Дронов получают максимальные сроки, которые требовали прокуроры - по 10 лет лишения свободы, а также обязаны заплатить по 500 тыс. грн компенсации семьям пострадавших.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.
А кажуть що суспільний резонанс нічого не вартий...
Дронова шкода...
І я так і не побачив відео де чітко видно коли дронов стартанув...
Мені здається що харківські бариги з нього хотіли козла зробити... Але не вийшло... Вірніше вийшло... Але зайцеву не врятувало...
Тут за ютуб не банять...
2 видео -на каждом видео четко видно работу светофоров, с удовольствием выслушаю скулеж любителей опиатной зайчатинки.
хватит или поискать ещё?
Пишу, що дронову забагато впаяли.
Але з папіковим баблом - навряд чи її там хтось образить...
Щоб іншим не повадно було розраховувати на закон, а не на говномутів.
Его не было там.
Во всем Зайцева виновата.
Вы все вретиии.
Она если бы дома сидела и не мешала бы Дронову ездить на запрещенный сигнал светофора,то вообще ничего бы не было.
Зайцева кровавая убийца.
Палач - маньяк ,которая специально выезжает из дома что бы не уступить дорогу дураку.
А кто управлял автомобилем Зайцевой?
Разве это она повернула на тротуар?
Я знаю что кроме спама и хамства у вас аргументов нет.
Автомобилем Зайчихи управлял автомобиль Дронова,которым управлял Дронов.
А кто повернул автомобиль зайчихи на тротуар?
У тебя есть доказательства что Зайчиха рулем повернула ?
Нету.
Вот и приходится про ихтамнета придумывать.
Ты знаешь откуда СМИ узнают о происшествиях и сообщают?
Два варианта.
Или они расшаривают пресс- службу МВД или репортаж с места событий.
Так что там целый заговор был.
И свидетели и менты и журналюги не видели Дронова.
Так бывает?
Хватит выгораживать.
Даже не смешно.
Если бы она не была мажоркой о вашем Дронове никто бы не узнал.
Вот вы и исходите.
Хватит уже.
Имейте совесть.
- я водитель, стаж 3 года. Проскочу, где захочу!!!
- а я водитель, стаж 20 лет. У меня хрен проскочишь!!!
Кому там Дронова жалко???
Хотя ТП я не защищаю.