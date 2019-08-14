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Все про:апелляция (394) ДТП (5698) Зайцева (98) суд (22445) Харьков (4393) Апелляционный суд (255) Дронов (49)

 Смертельное ДТП в Харькове: суд оставил без изменений приговор Зайцевой и Дронову

Апелляционный суд Харькова оставил без изменений приговор суда первой инстанции, согласно которому обвиняемых в смертельном ДТП Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Отмечается, что судей отказала в апелляции обвиняемых, таким образом согласно приговору суда первой инстанции и водитель Lexus Елена Зайцева, и водитель Volkswagen Геннадий Дронов получают максимальные сроки, которые требовали прокуроры - по 10 лет лишения свободы, а также обязаны заплатить по 500 тыс. грн компенсации семьям пострадавших.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3142873
 
   
 Топ комментарии
 
Ну блін десятку йопт... За те що обнюхана наркоманка по вулиці гонки влаштовувала і неодноразово...
І я так і не побачив відео де чітко видно коли дронов стартанув...
Мені здається що харківські бариги з нього хотіли козла зробити... Але не вийшло... Вірніше вийшло... Але зайцеву не врятувало...
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Ого працюють... За один день...
А кажуть що суспільний резонанс нічого не вартий...

Дронова шкода...
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Частину терміну зайцевої приписали Дронову.
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Ого працюють... За один день...
А кажуть що суспільний резонанс нічого не вартий...

Дронова шкода...
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А нефиг стартовать раньше времени. Как водитель, он должен знать, что есть дебилы, которые проскакивают на красный. Оба гуся хороши.
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Ну блін десятку ****... За те що обнюхана наркоманка по вулиці гонки влаштовувала і неодноразово...
І я так і не побачив відео де чітко видно коли дронов стартанув...
Мені здається що харківські бариги з нього хотіли козла зробити... Але не вийшло... Вірніше вийшло... Але зайцеву не врятувало...
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есть видео на ютубе, посмотри сколько метров у Дронова было до перекрестка с момента старта, на какой свет Дронов выехел на перекресток, все это есть, только нужно включить ютуб.
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Якщо ваша ласка.... Скиньте ссилку будь ласка.
Тут за ютуб не банять...
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дело в том, что разметки перекрестка не было, и представьте, что водитель находился в движении и подъезжал к перекрестку на скорости 60 км\ч, а именно это была разрешенная в тот день скорость, и он пересекает линию перекрестка ровно по сигналу зеленого светофора. И вот в таком случае почти на 100% уверен, что он врубился бы в зайцеву. И так мог попасть по сути любой.
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Дронову от пешеходного перехода до перекрестка ещё доехать надо было метров 20, если бы он тронулся на зелёный, он бы просто не успел выехать с перекрестка, поэтому тронулся с потоком на желтый, НО на перекрестке был на зеленый.
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Тут я согласен, 10 лет... Ей бы за 6 человек пожизненное дать.
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Та за неї ніхто не спорить... Вишку запухшій морді...
Пишу, що дронову забагато впаяли.
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Частину терміну зайцевої приписали Дронову.
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Не надо фантазий - оба получили максимальный срок...
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А когда наконец то будет окончательное и безповоротное решение судов которое не сможет отменить или пересмотреть даже сельський суд в с,*************?
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ставки поднимают. считают ранее предложенные им суммы просто оскорблением юстиции.
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з.ы. в принципе, ход расследования провангован есчо в "берегись автомобиля". только теперь "изменились обстоятельства" у т.н. правосудцев.
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маю надію що зайчиха до "дємбєля" не доживе
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Оскільки жіночі зони у нас всі "червоні", себто рулять там сміття ( ) - достатньо було б кумовської відмашки, і зайчиху б однієї темної ночі "самовбили". Або опустили у колупалки (жіночий аналог півня) і влаштували б таке життя, що швидко б зламалася і сама винесла собі вирок уламком леза по венах.
Але з папіковим баблом - навряд чи її там хтось образить...
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бабло папика зайчихи не помогло.....судьи наверное побоялись харьковчан...
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у каждого убитого опиатной даунихой, по 20 родственников, проще говоря "желающих" очень много.
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Посадили девочку! В тюрьму!! Вы что делаете, ироды?! Ну ладно Дронова, но её...
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А я впевнений, що Дронов отримав показову десятку за те, що не хотів заплатити відкупні слідчим, прокурворам і суддям.
Щоб іншим не повадно було розраховувати на закон, а не на говномутів.
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_Не понял только при чем тут какой-то Дронов? Это разве он под наркотой людей передавил? Давайте ещё какого-нибудь проходившего в тот момент мимо пешехода в тюрьму посадим. На десяточку. Не? И дворника дядю Васю.
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Дронов вообще ихтамнет.
Его не было там.
Во всем Зайцева виновата.
Вы все вретиии.
Она если бы дома сидела и не мешала бы Дронову ездить на запрещенный сигнал светофора,то вообще ничего бы не было.
Зайцева кровавая убийца.
Палач - маньяк ,которая специально выезжает из дома что бы не уступить дорогу дураку.
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Ты упоротый? Повторяю вопрос: это Дронов людей задавил или Зайцева?
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Задавил людей автомобиль Зайцевой.
А кто управлял автомобилем Зайцевой?
Разве это она повернула на тротуар?
Я знаю что кроме спама и хамства у вас аргументов нет.
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Автомобилем зайчихи управлял кто-то другой? Правда? Есть доказательства?
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Конечно есть.
Автомобилем Зайчихи управлял автомобиль Дронова,которым управлял Дронов.
А кто повернул автомобиль зайчихи на тротуар?
У тебя есть доказательства что Зайчиха рулем повернула ?
Нету.
Вот и приходится про ихтамнета придумывать.
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"Смертельное ДТП в Харькове: суд оставил без изменений приговор Зайцевой и Дронову" - этой наркоманше дали совсем малый срок за шесть невинно убиенных, молодых людей, и она продолжает отвлекать внимание всей Украины, на себя **********, ей надо в два раза увеличить срок, чтобы она успокоилась.
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Трындец! Дронову 10?! Это чтоб шмаре не обидно было?
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_Наверно был план его сделать козлом отпущения, зайчиху оправдать. Реакция народа помешала оправдать убийцу, но Дронова уже затянуло в мясорубку.
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Какая откровенная хуцпа.
Ты знаешь откуда СМИ узнают о происшествиях и сообщают?
Два варианта.
Или они расшаривают пресс- службу МВД или репортаж с места событий.
Так что там целый заговор был.
И свидетели и менты и журналюги не видели Дронова.
Так бывает?
Хватит выгораживать.
Даже не смешно.
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правильно- наркошу обдолбанную на нары в лезбийский угол со сить старые щели
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Уверен, там за нее занесли. Как бы на улице не появилась.
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Не занесли,а наняли хороших адвокатов.
Если бы она не была мажоркой о вашем Дронове никто бы не узнал.
Вот вы и исходите.
Хватит уже.
Имейте совесть.
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анекдот старый помните???
- я водитель, стаж 3 года. Проскочу, где захочу!!!
- а я водитель, стаж 20 лет. У меня хрен проскочишь!!!
Кому там Дронова жалко???
Хотя ТП я не защищаю.
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А гонки в гепаграде продолжаются. Особенно достает быдло на мотыках без глушителя. Полиция эту мразь, по-моему, и не пытается отлавливать
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