 Украинские церкви должны идти по пути оздоровления исторической памяти, - глава УГКЦ Святослав

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава Украинской греко-католической Церкви Святослав.

"Сегодня мы говорим о возможности реального сотрудничества и наработки дорожной карты, чтобы мы могли вместе действовать во имя блага украинского народа. Папа Франциск это называет экуменизм в действии. То есть для того, чтобы говорить о церковном единстве, мы должны научиться вместе шагать. Сегодня все христиане мира говорят о поисках путей восстановления первоначального единства Христовой церкви. Когда мы достигнем этой цели - я не знаю. Но мы должны ежедневно над этим работать.



У нашей Церкви свое видение того, как постичь это единство, и исходной точкой являются открытые отношения и взаимное уважение. Мы должны научиться воспринимать друг друга не как оппонента, а как брата", - сказал он, комментируя заявления о возможном объединении ПЦУ и УГКЦ.

На уточняющий вопрос, воспринимают ли другие христианские конфессии УГКЦ как оппонента, он сказал:

"По-разному бывает. В мировом православии есть разное отношение к инославных - к католической и греко-католической церкви. Это следствие исторических ран в наших отношениях. Мы должны идти по пути оздоровления исторической памяти и строить наши отношения искренне, возможно, с чистого листа, во имя высшей цели".

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