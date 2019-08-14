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 Украинские церкви должны идти по пути оздоровления исторической памяти, - глава УГКЦ Святослав

Христиане мира говорят о поисках путей восстановления первоначального единства церкви, и украинские христианские конфессии должны также стремиться к пониманию и взаимному уважению.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава Украинской греко-католической Церкви Святослав.

"Сегодня мы говорим о возможности реального сотрудничества и наработки дорожной карты, чтобы мы могли вместе действовать во имя блага украинского народа. Папа Франциск это называет экуменизм в действии. То есть для того, чтобы говорить о церковном единстве, мы должны научиться вместе шагать. Сегодня все христиане мира говорят о поисках путей восстановления первоначального единства Христовой церкви. Когда мы достигнем этой цели - я не знаю. Но мы должны ежедневно над этим работать.

У нашей Церкви свое видение того, как постичь это единство, и исходной точкой являются открытые отношения и взаимное уважение. Мы должны научиться воспринимать друг друга не как оппонента, а как брата", - сказал он, комментируя заявления о возможном объединении ПЦУ и УГКЦ.

На уточняющий вопрос, воспринимают ли другие христианские конфессии УГКЦ как оппонента, он сказал:

"По-разному бывает. В мировом православии есть разное отношение к инославных - к католической и греко-католической церкви. Это следствие исторических ран в наших отношениях. Мы должны идти по пути оздоровления исторической памяти и строить наши отношения искренне, возможно, с чистого листа, во имя высшей цели".

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Полное интервью со Святославом читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3142872
 
   
 Топ комментарии
 
Он наивный ? Как я могу воспринимать московскую секту гундянва в Украине как брата ?
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УГКЦ все время нахождения Украины в составе Расеи, а затем и совка подвергалась гонениям и репрессиям. А уж как советцие пропагандоны и гэбнявые мацквацие попы ее не оскорбляли. И униаты, и раскольники и слуги капиталистов и Папы Римского
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я не прихожанин але цю церкву в Україні я поважаю і її пастира Святослава Здравія йому літа!...а інші вихідці з погон"васточнаго абряда" нехай крокують до пекла
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я не прихожанин але цю церкву в Україні я поважаю і її пастира Святослава Здравія йому літа!...а інші вихідці з погон"васточнаго абряда" нехай крокують до пекла
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УГКЦ все время нахождения Украины в составе Расеи, а затем и совка подвергалась гонениям и репрессиям. А уж как советцие пропагандоны и гэбнявые мацквацие попы ее не оскорбляли. И униаты, и раскольники и слуги капиталистов и Папы Римского
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Только не с УПЦ МП и не с этой властью...
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Он наивный ? Как я могу воспринимать московскую секту гундянва в Украине как брата ?
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А ПЦУ всех тянет объдиниться!с кем?? КП и УГКЦ итак нормально жили между собой! !и вообще перед выборами (ходила ранее в КП, потом -там стало ПЦУ-внимательно все слушала) - так вот, еще перед выборами ВР создалось впечатление, что ПЦУ никак не ожидала повторной победы зе-команды.
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Историческая память обязана начинаться из исторической справедливости захваченой кацапской псевдоправославной комунистической верой грекокатолических культовых сооружений.И которых УПЦ МП передала под клубы и склады-хранилища для химикатов.
Возможно можна говорить про историческую память если бы небыли еще живы те для кого это не история а быль.
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можливо, Україна з її унікальною мультиконфесіональною ситуацією колись стане центром кристалізації єдиного християнства. Десь через сотні років. Мир між католиками та православними в Україні дає таку надію. Ми можемо стати лідерами екуменічного руху, його каталізатором та локомотивом. Але спочатку тра' вибудувати Єдину помісну автокефальну канонічну церкву, і коли всі православні українці стануть однією паствою, можна думати про об'єднання з католиками. Але це дуже віддалена перспектива.
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