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Все про:Меркель (1679) НАТО (6432) ракеты (809) Евросоюз (12555)

 ЕС и НАТО будут работать над механизмами контроля над вооружениями взамен Договора о ликвидации ракет, - Меркель

Евросоюз и НАТО собираются в ближайшие годы работать над механизмами сокращения вооружения, которые должны заменить прекративший действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я сожалею, что Россия нарушила ДРСМД, обеспечив, таким образом, причину для его расторжения", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду.

По ее словам, расторжение договора ослабило европейскую и мировую архитектуру безопасности.

"Мы будем делать все совместно с нашими партнерами в НАТО для того, чтобы настаивать на дальнейшем сокращении вооружения. Этим мы будем заниматься в ближайшие дни", - пообещала канцлер ФРГ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

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1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

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Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3142870
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
ЕС до сих пор верует в безопасность Рашки и то, что эти ракеты средней дальности никак не угрожают ЕС.

Это сюр-анекдот:
США беспокоится о ракетех средней дальности много больше, чем ЕС.
Хотя, именно США они угрожают намного меньше, чем ЕС!
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Нагнуть ЗЄБєню, і він як і Кучмо підпише односторонню відмову України від виробництва ракет.
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сидели под зонтиком у американцев. А тут хоп- и закрылась лавочка щедрости.
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Надеюсь Украина больше не подпишет эту лажу.
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Кто-то мне с Неба подсказывает, что скоро в Германии появится новый фюрер. Но спешу всех кто перепугался успокоить - этот фюрер будет как фарс, но Германию потрясёт.
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Иными словами,если Украина хочет в ЕС или НАТО то пускай отменит свои разработки по оружию которое может долететь до Москвы.
А почему эта коза и другие страны гаранты не желают поднять вопрос о Будапештском меморандуме где ,,надежным,,гарантом была и Меркель?
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Что бы Украине дало неподписание меморандума? Наличие ЯО, которое невозможно было ни использовать, ни обслуживать, и которое уже в прошлом веке начало бы взрываться.
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США далеко, и на своей территории им размещать РСМД, не имеет смысла, они будут размещать их в Европе. Нормальные страны, естественно, подставлять себя под удар не будут, а скажем прибалты, Польша, Румыния, согласятся попасть под прицел.
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Механізми контролю?!Скорочення кількості зброї?!Путін воює проти України.Україна повинна озброюватись або ліквідація путіна і його спільників,які затіяли війну в Україні.Меркель вирішить це питання?Миротворці ООН зараз не світять Україні,бо не було достатньої волі ЄС і США .Щоб себе захистити Україна, буде ЗМУШЕНА зайнятись виробництвом ядерної зброї і використати її проти ворога.Ядерна війна?І це не залежить від ЗЄ і його камарильї,а об'єктивна реальність.Я помиляюсь?
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