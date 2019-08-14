 ЕС и НАТО будут работать над механизмами контроля над вооружениями взамен Договора о ликвидации ракет, - Меркель

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я сожалею, что Россия нарушила ДРСМД, обеспечив, таким образом, причину для его расторжения", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду.

По ее словам, расторжение договора ослабило европейскую и мировую архитектуру безопасности.

"Мы будем делать все совместно с нашими партнерами в НАТО для того, чтобы настаивать на дальнейшем сокращении вооружения. Этим мы будем заниматься в ближайшие дни", - пообещала канцлер ФРГ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

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1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

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Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.