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 Политика Украины, Общество
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 Российский наблюдатель СММ ОБСЕ, желавший "смерти укропам", покинул территорию Украины, - МИД

Член мониториноговой миссии ОБСЕ россиянин Николай Алексеев, который высказывался в соцсетях в поддержку российского вторжения на Донбасс и агрессивно высказывался в адрес украинцев, покинул территорию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

"МИД Украины был поднят вопрос о дерзкой антиукраинской риторике Н.Алексеева перед СММ ОБСЕ. Главой миссии были приняты соответствующие меры, а Н. Алексеев покинул территорию Украины", - ответили в министерстве.

В то же время МИД напомнил, что у членов миссии ОБСЕ имеются дипломатические карточки, согласно международным соглашениями Украины, поэтому пользуются дипломатическим иммунитетом.

Напомним, СММ ОБСЕ заявила, что "приняла меры" в отношении члена миссии, гражданина России Николая Алексеева, который агрессивно высказывался в адрес Украины в социальных сетях.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142869
 
 
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такие наблюдатели должны покидать Украину только в виде пазлов!
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Хоть одна хорошая новость за сколько времени.
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Ну и что?
Уйло ему на замену пришлет трех других не успевших замараться своими публичными признаниями.
Кацапы на Рашке - ВСЕ СВИХНУВШИЕСЯ!

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Если в первом акте обозначен центр мишени между глаз, в последнем акте он должен быть актуализирован.
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