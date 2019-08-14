 Минские договоренности необходимо реализовать. До тех пор сотрудничество с РФ будет ограниченным, - Меркель

"Минские договоренности необходимо реализовать... до тех пор, пока они не будут реализованы, возможности для сотрудничества у нас будут совсем не теми, какими мы бы хотели", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Меркель, эту проблематику, в том числе, стороны обсудили на переговорах в среду.
Меркель оно нужно - вот пусть она и реализовывает.
Тобто, співробітництво з московією можливе. Але не в повній мірі. Але можливе. А хто вимірюватиме ту саму міру? Судячи з ПП2 те обмеження дуже маленьке. Неозброєним оком непомітне. Але головне - на весь світ заявити, що те обеження є.
но вопрос с Крымом отплывает сам собой............. спасибо вам зебилы..........
И кто у нас "вьідающийся дипломат"?
Питання: то де совок?
Друге питання: кому допомогли ці проекти, совку чи Заходу?