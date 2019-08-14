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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, За рубежом
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 Минские договоренности необходимо реализовать. До тех пор сотрудничество с РФ будет ограниченным, - Меркель

До реализации Минских соглашений сотрудничество с Россией у стран ЕС не будет в полной мере возможным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Минские договоренности необходимо реализовать... до тех пор, пока они не будут реализованы, возможности для сотрудничества у нас будут совсем не теми, какими мы бы хотели", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Меркель, эту проблематику, в том числе, стороны обсудили на переговорах в среду.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142863
 
   
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Бабця Шмаркель в ударі. Головне поміняти Конституцію України і надати сєпарам статус УБД разом з пільгами.
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А НАХ нам то "сотрудничество с РФ"?!
Меркель оно нужно - вот пусть она и реализовывает.
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так она ж и надрывается...реализует))) трубу ***** в обход Украины на себе бабца ШТАЗИ тянет!!
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Єто у Меркель в двух восточньіх землях введена гибридная танковая армия РФ , а еще одна , не гибридная , стоит на самой границе ? Или у Украиньі ?
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Тепер Меркель може забути про Мінські угоди.
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сотрудничество с Россией у стран ЕС не будет в полной мере возможным Источник: https://censor.net.ua/n3142863

Тобто, співробітництво з московією можливе. Але не в повній мірі. Але можливе. А хто вимірюватиме ту саму міру? Судячи з ПП2 те обмеження дуже маленьке. Неозброєним оком непомітне. Але головне - на весь світ заявити, що те обеження є.
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Так забери себе эти договорняки, которые с ху..ом сочинили.
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Я зрозумів що обмеження буде до повного виведення ординських мав ЗІ ЗБРОЄЮ.
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Про Крым в минском договорняке не сказано ничего.
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_Понять и простить, нашептывают союзники путлера германия и франция. Оставить вору украденное.
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Хочу вам нагадати,якщо ви забули,що саме оця паскудна фрау мерзкель,була проти надання Україні та Грузії пдч для вступу в НАТО,після цього ***** напало на Грузію,а потім на Україну,вам потрібні такі друзі???
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Сбросить эти слова в сортир - да слить, туда им дорога.
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На мінській угоді підпису посадової особи України нема, є роССії і двох мавп тільки з ПІБ
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к чему приведёт особый статус - парад суверинитетов и федерализация страны и соответствен
но вопрос с Крымом отплывает сам собой............. спасибо вам зебилы..........
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Хочу додати,поки ви самі не вийдете на вулиці й не скинете це олігахічне болото зі своєї шиї,нічого не зміниться.
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О адвокат Путина заговорила терпите терпилы
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западный бизнес устал от санкций. будут снимать.
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Вот и вспльівают косяки Порошенко в Минске, сказки в пользу бедньіх о том , что "мьі Минск подписали , а вьіполнять не будем" развеиваются , как дьім над водой. Опьітньіе дипломатьі предупреждали давно , что вьіполнять Минские соглашения Украине придется , возможно , даже под угрозой санкций.
И кто у нас "вьідающийся дипломат"?
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Если даже Меркель "заговорила" - санкциям осталось жить не долго.
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100 раз писав. Мені за 50. Я пречудово пам'ятаю будівництво в ссср нафтопроводів і газопроводів в Західну Європу, в країни НАТО.
Питання: то де совок?
Друге питання: кому допомогли ці проекти, совку чи Заходу?
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При цьому БУЛИ і залишались САНКЦІЇ! В совок было запрещено продавать всё, что могло быть использовано в военных целях.
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