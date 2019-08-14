 Минские договоренности необходимо реализовать. До тех пор сотрудничество с РФ будет ограниченным, - Меркель

"Минские договоренности необходимо реализовать... до тех пор, пока они не будут реализованы, возможности для сотрудничества у нас будут совсем не теми, какими мы бы хотели", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Меркель, эту проблематику, в том числе, стороны обсудили на переговорах в среду.

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