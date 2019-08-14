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 Политика Украины
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Все про:Голомша (21) ГПУ (9270)

 Окружной админсуд Киева восстановил люстрированного Голомшу в должности первого замгенпрокурора

Окружной административный суд Киева (ОАСК) принял решение признать противоправным и отменить приказ Генеральной прокуратуры Украины об увольнении Николая Голомши с должности первого заместителя генпрокурора и постановил восстановить его в должности.

Как сообщается в среду на сайте ОАСК, соответствующее решение суд принял по административному иску Голомши, который был уволен по закону об очищении власти (о люстрации), передает Цензор.НЕТ.

Суд считает, что при проведении люстрации должен быть соблюден индивидуальный характер ответственности, то есть вина сотрудника должна быть доказана в каждом конкретном случае. В то же время, ответчик в деле – Генпрокуратура Украины - не предоставила доказательств принадлежности Голомши к кругу лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия, направленные на узурпацию власти президентом Украины Виктором Януковичем, подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека.

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С учетом того, что должность Голомши в Генпрокуратуре не была политической, не доказана и правомерность применения к нему процедур, предусмотренных соответствующим законом, что обуславливает вывод о недоказанности правомерности принятия обжалуемого решения по основаниям, указанным в нем, что является "достаточным и самостоятельным основанием для отмены решения об увольнении".

В ОАСК подчеркнули, что рассмотрение данного иска длилось с ноября 2014 года, что связано с нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел.

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Как сообщалось, в конце октября 2014 года бывший на то время генеральный прокурор Украины Виталий Ярема уволил Голомшу с должности первого заместителя генпрокурора. Он уволен в связи с прекращением трудового договора согласно п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде, то есть по основаниям, предусмотренным законом "Об очищении власти" (о люстрации). В ноябре Голомша обратился в суд с иском о восстановлении в должности. В апреле 2015 года Окружной административный суд Киева приостановил рассмотрение иска Голомши до вынесения решения Конституционного суда Украины по поводу конституционности закона о люстрации. В июне 2018 года суд возобновил рассмотрение иска. Было принято решение о его рассмотрении в порядке упрощенного производства без вызова сторон по имеющимся доказательствам.

Источник: https://censor.net.ua/n3142853
 
 
 Топ комментарии
 
Такими темпами.... и этот суд восстановит Азирова и все его правительство.....
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Порошенко во всем виноват, страна зебилов...
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При чем тут Порошенко ?
Это э Зеленский 5 лет проводил потужну судову рехформу.
Вы что не слышали как он перед выборами говорил:
"Я.... да теперь.....да после моих рехформ....да никто так как я не.....да наши суды теперь стали самые самые..."
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Вообще то проводил судебную реформу Петя-мародер, молодец, всех переиграл ))
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Точнее делал вид что проводил. Если бы действительно проводил, такого не было бы.
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Реформу провів, а суддів чесними не зробив. Нічого, Вовочка все виправить. Він, тих падлюк в мантіях, змусить стати порядними
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Если Петя - мародёр, то кто тогда Беня? Он украл намного больше.
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Парахоботику ,шо ти жуєш?
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!
)))))))
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Такими темпами.... и этот суд восстановит Азирова и все его правительство.....
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Крепкие кварталовцы закончились, надо брать "крепких хозяйственников"....
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лучше пусть сразу восстановит курс 1$=8грн. это главная мечта ЗЕбыдла. все остальное проглотят не жуя и не принюхиваясь.
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Очередной высер **********. Прокурора восстановил суд, а не ЗЕ. ЗЕ тут ни каким боком. А суд сформировад хряк. Но все равно виноват ЗЕ. Абасаца.
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Окружной суд сформировали Портнов с Богданом работая в АП Януковича
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Мы, как юристы, должны быть точны в формулировках.

Цегленко коментом вище написав саме про хряка, а не про кнура.
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Я не юрист, Украинской хряк звучит как кнур, но пусть будет хряк.
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Кирпичёв на украинском тоже звучит, как Цегленко,
но это нюансы.
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Ви вже "зробили їх" двічі. Мені вже якось лячно питати - "їх" - це кого?
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даже страшно представить какие решение принимали бы суды не отреформируй их жёстко лучезарный солнцеликий богоподобный пэппо..
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хорошо что Зеленский и его друг Аваков наконец то начали борьбу с судебным произволом..
Вот вы слышали последнюю речь Зеленского по проблеме судов и продажных судей...

Я тоже нет....
Слышал что Беня сейчас отжимает через суды все что возможно....
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я много чего не слышал..и не услышу..
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ну наконец-то решительно-реформированные судьи заработали в полную силу. а то стал уже переживать за одну из 144-149 успешных реформ.
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Окружний адмінсуд Києва поновив люстрованого Голомшу на посаді першого заступника генпрокурора - Цензор.НЕТ 8456 Andriy Kalnyshevsky

Окружной суд сформировали Портнов с Богданом работая в АП Януковича
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да вы издеваетесь, пять лет мало для реформ и смены всех судей?
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формально 3роки, від прийняття закону. і чи вона завалиться остаточно, чи перезавантажиться залежить від нової влади. бо реформовано аж два найвищих суди- верховний та вищий антикорсуд
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Рідкисний гандон і хапуга, він в нас колись працював.
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Я так понимаю, что ОАСК "ложил" на всех..., и принимает те решения, за которые заплачено медведчуковской шоблой.. А, Баканов, в это время, гоняет каких то чертей... Окружной админсуд Киева восстановил люстрированного Голомшу в должности первого замгенпрокурора - Цензор.НЕТ 3620
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Говорят Пшонка уже купил билет на Киев и срочно выезжает, пока Шокин не занял место Югика!
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та не так быстро... он потребует сначала восстановить за гос.кошт разграбленный дворец и позолоту в нем )))) вернуть именные шедевры и статуи... а уж потом выплатить компенсацию за напрасно потраченные года, вне ген.прокурорского кресла)))
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А що так можна було? ЗеРади богданчика цілу адміністрацію президента на ОПу перейменували. А тут... все просто...
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))) Треба перейменувать прокуратуру в офіс прокурора.
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А де то путо шо "разбойников" на камеру увольняло?
Ниче не хочет сказать?
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с самого начала говорили о том, что закон о люстрации косячный и нарушает принципы индивидуальной ответственности за совершенные деяния. странно - что рассматривали иск 5 лет. видимо сверху было указание тянуть сколько можно, ибо знали какой идиотский закон приняли, и что если дойдет до европейского суда - то полетит вся люстрация к ******. восстановить его на должности конечно не восстановят, но вот миллиона 2 гривен за вынужденный прогул придется выплатить. вопрос только, ответит ли кто-то за это, и сколько нас еще ждет таких решений?
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Просто расстрелять... И пособие на похорони
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сейчас и зарплату за 5 лет выплотят, богатая страна да народ бедный вот и тикает от успешной судебной реформы
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соломенский суд восстановит януковича на должности президента
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"Никогда такого не было и вот опять..."(с)
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Судьи все ставленники потроха и выполняют его вказивки. Почему? Потому, что каждое такое решение сопровождается оголтелой поддержкой потрохососов с целью дискриминации Зе - это ж очевидно. Поэтому на подобные решения я смотрю как на подрывную деятельность уходящей коррумпированой власти, а действия самого Зе и его власти будем оценивать примерно с октября.
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ага) узеленским очень удобно творить беспредел в судах когда стадо тупоголового ботья во всем виноватит попередников.
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Из-за попэрэдныкив Украина потеряла часть территории и 10 (ДЕСЯТЬ *****!!!) миллионов человек. Теперь ещё раз напиши, что попэрэдныки не виноваты.
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Если честно сказать, то попали мы всей страной в зетрясину пополной, скоро будет вообще недосмеха. Короче писец не загорами.
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так и будет . отожмут у тебя майно , приобретенное коррупционными методами , а тебя на скамью подсудимых ... аха Окружний адмінсуд Києва поновив люстрованого Голомшу на посаді першого заступника генпрокурора - Цензор.НЕТ 2247
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Видно что ты коридоры Трускавца закончил с оценкой зебил малороский любимый зепупенком.
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ПЕТЕрасты))) Вы гавно на подошвах украинцев! Вас народ Украины слил в сортир, а вы всё из себя живых изображаете...шипите и срёте под себя)) Ходячие мертвяки)))
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Придурки кремлевскол-зеленожопые везде , согласно методичке, прилепят Пороха ко всем мерзким делам вазелина шестерочного. Все суды у нас сейчас под контролем кремлевского портнова, да и были под ним, реформа судов поэтому, благодаря рыгоАналам , практически не шла, специально стопорилась. И ты, сволочь, хорошо об этом знаешь.. Поэтому иди, храбрый наш борец за Украину- и борись , урод, за свою рашу. А то живете в говне и в средневековой стране мордор, а лезете нас "лечить" . Колупайтесь в своих какашках, у вас их выше крыши.
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Все как всегда,порошенковские назначенцы оправдывают всех подряд кто должен сидеть посмертно а троли беснуются и обвиняют во всем ЗЕ.Посмотрю как будут эти уроды петь диферамбы уже ЗЕ после того как через два-три месяца будут сидеть в правительстве уже наши ставленники а не порошенковские.
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Та подождите вы с восстановлениями люстрированых, там сын Пороха на русском говорит, вот это новость!
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а през зебоба на каком?может зеЛенка на украинском шпарит?кацапье такое кацапье...
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Видимо из ветеранов АТО надо создать армию справедливости которая будет физически уничтожать тех кто ушел от правосудия совести,справедливости и чести и предательских законов Украины подогнаных преступниками под себя.
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Ветерани АТО себе не можуть захистити від бандюків сороченків, проте організацію типу "Меча" вже давно треба було б створити, безнаказанність і нахабство порошенківських ворюг, чинуш, бариг переходить всі межі.
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Та не тільки порошенківських а і теперішніх та майбутніх.
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так зебильо этого и добивалось,голосуя за ничтожного торчка - наивно думать,что они не хотели рыгорюзке
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вот еще одно очередное достижение зебилья цветет и пахнет:
Спецслужбы двух восточно-европейских стран ЕС поставили на повестку дня вопрос возможных рисков и угроз для продолжения функции "безвиз с Украиной" в связи с указом перзедента по облегчению получения гражданства для московитов
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Вау!! Как серпентарий мальдивский зашевелился!!! Самоё время брать яд для медицины!! Хотя..какой там "яд" из гнилых зубов ПЕТЕрастов.. срань одна нечистотная))
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ну да)вам ,свинособакам,наш безвиз по перек горла- всегда с вас ржем в пунктах пропуска - кацапня визжит як свиня от зависти
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Оставляя за скобками вопросы реставрации (реванша) и политические аспекты данной новости, хочу сказать, что ни прошлая, ни эта, ни будущая власть - и не только власть, а и субъекты хозяйствования, не могла иметь / имеет / будет иметь спокойствия из-за абсолютно ретроградного, хорошего для 1970-х годов, но дебильного для 2019 года Кодекса Законов о Труде Украины.

То, что есть сегодня (невозможность легко и быстро уволить сотрудника, независимо от причин ситуации) - это крепостное право для работодателей. Что есть камнем на шее экономики, которая барахтается на глубине. Ещё раз - ЭТО ДЕБИЛИЗМ.
Процедура увольнение должна быть такая :
Работодатель - работнику : "Вы уволены, расчёт в бухгалтерии". И всё.
Если работник сам увольняется, он должен предупредить работодателя за 2 недели (как и сейчас), чтобы работодатель смог найти замену и не остановилось производство, кроме случаев (как и сейчас), когда по уважительным причинам работника 2-недельная отработка невозможна.
Если работодатель инициирует увольнение, то тоже должно действовать правило 2 недель, чтобы человек поискал себе другую работу, но с правом работодателя уволить человека немедленно, если работодатель не хочет, чтобы человек работал (потеря доверия, например) и согласен просто оплатить ему эти 2 недели без фактической работы.
Приказ в руки, если не подписывается - по почте домой, если не берёт конверт у почты - риск работника.

ВСЁ, БЛИН.

И никаких вариантов - больничный, а какая причина увольнения, а не имеете права, потому что я беременная, или у меня ребёнок-инвалид, или я одинокая мать, а я сначала в отпуск уйду или а Вы меня сократите и ещё 2 месяца платите зарплату.

ЭТО БРЕД.

Я работодатель - мне не нравится как ты работаешь или просто рожа твоя не подходит - это моё право формировать команду самостоятельно. А то ты их в дверь, а они в окно . . . Да, это будет означать и самодурство начальства, в том числе. Но ещё раз - это их зона ответственности, как формировать коллектив для достижения поставленных задач. У сотрудника всегда есть право найти работу / начальника получше, в том числе в другом городе / области / стране.

И всех этих ситуаций просто не было бы никогда с восстановлениями ментов, прокуроров, прочих чиновников. Да и трудовых споров с обычными людьми было бы меньше. И рабочая дисциплина выросла бы в разы. Шнурки ненаглажены - досвидос . . .

ДАЁШЬ НОВЫЙ ТРУДОВОЙ КОДЕКС !!!
И если профсоюзы выйдут протестовать под Верховный Совет, не слушайте их. А если будут что-то там перекрывать / палить шины - полицию для разблокирования улиц и восстановления общественного порядка.
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От цікаво, чи буде цей суд скасовувати рішення зе? Нового парламенту?

Якщо по бомагі у нас парламентсько - президентсська республіка то виходить на ділі окружний суд-президентсько-парламентська.

Феміда окружного адмінсуду

Окружний адмінсуд Києва поновив люстрованого Голомшу на посаді першого заступника генпрокурора - Цензор.НЕТ 9848
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Цікава в нас країна , суди працють самі на себе , на прокурорів , ментів , чиновників , колаборантів і окупанта . Саме на тих хто приніс в країну війну ,хто харчується за рахунок "пересічних " . І в той же час ті ж самі суди виносять рішення які наносять шкоду як країні , так і "пересічним" . Це не нормально.
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свободу и справедливость для узникав киевскай хунты !
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Янукович! Возвращайся! Тут уже безопасно.
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