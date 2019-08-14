 Окружной админсуд Киева восстановил люстрированного Голомшу в должности первого замгенпрокурора

Как сообщается в среду на сайте ОАСК, соответствующее решение суд принял по административному иску Голомши, который был уволен по закону об очищении власти (о люстрации), передает Цензор.НЕТ.
Суд считает, что при проведении люстрации должен быть соблюден индивидуальный характер ответственности, то есть вина сотрудника должна быть доказана в каждом конкретном случае. В то же время, ответчик в деле – Генпрокуратура Украины - не предоставила доказательств принадлежности Голомши к кругу лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия, направленные на узурпацию власти президентом Украины Виктором Януковичем, подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека.
С учетом того, что должность Голомши в Генпрокуратуре не была политической, не доказана и правомерность применения к нему процедур, предусмотренных соответствующим законом, что обуславливает вывод о недоказанности правомерности принятия обжалуемого решения по основаниям, указанным в нем, что является "достаточным и самостоятельным основанием для отмены решения об увольнении".
В ОАСК подчеркнули, что рассмотрение данного иска длилось с ноября 2014 года, что связано с нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел.
Как сообщалось, в конце октября 2014 года бывший на то время генеральный прокурор Украины Виталий Ярема уволил Голомшу с должности первого заместителя генпрокурора. Он уволен в связи с прекращением трудового договора согласно п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде, то есть по основаниям, предусмотренным законом "Об очищении власти" (о люстрации). В ноябре Голомша обратился в суд с иском о восстановлении в должности. В апреле 2015 года Окружной административный суд Киева приостановил рассмотрение иска Голомши до вынесения решения Конституционного суда Украины по поводу конституционности закона о люстрации. В июне 2018 года суд возобновил рассмотрение иска. Было принято решение о его рассмотрении в порядке упрощенного производства без вызова сторон по имеющимся доказательствам.
Это э Зеленский 5 лет проводил потужну судову рехформу.
Вы что не слышали как он перед выборами говорил:
"Я.... да теперь.....да после моих рехформ....да никто так как я не.....да наши суды теперь стали самые самые..."
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!
)))))))
Цегленко коментом вище написав саме про хряка, а не про кнура.
но это нюансы.
Вот вы слышали последнюю речь Зеленского по проблеме судов и продажных судей...
Я тоже нет....
Слышал что Беня сейчас отжимает через суды все что возможно....
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Ниче не хочет сказать?
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То, что есть сегодня (невозможность легко и быстро уволить сотрудника, независимо от причин ситуации) - это крепостное право для работодателей. Что есть камнем на шее экономики, которая барахтается на глубине. Ещё раз - ЭТО ДЕБИЛИЗМ.
Процедура увольнение должна быть такая :
Работодатель - работнику : "Вы уволены, расчёт в бухгалтерии". И всё.
Если работник сам увольняется, он должен предупредить работодателя за 2 недели (как и сейчас), чтобы работодатель смог найти замену и не остановилось производство, кроме случаев (как и сейчас), когда по уважительным причинам работника 2-недельная отработка невозможна.
Если работодатель инициирует увольнение, то тоже должно действовать правило 2 недель, чтобы человек поискал себе другую работу, но с правом работодателя уволить человека немедленно, если работодатель не хочет, чтобы человек работал (потеря доверия, например) и согласен просто оплатить ему эти 2 недели без фактической работы.
Приказ в руки, если не подписывается - по почте домой, если не берёт конверт у почты - риск работника.
ВСЁ, БЛИН.
И никаких вариантов - больничный, а какая причина увольнения, а не имеете права, потому что я беременная, или у меня ребёнок-инвалид, или я одинокая мать, а я сначала в отпуск уйду или а Вы меня сократите и ещё 2 месяца платите зарплату.
ЭТО БРЕД.
Я работодатель - мне не нравится как ты работаешь или просто рожа твоя не подходит - это моё право формировать команду самостоятельно. А то ты их в дверь, а они в окно . . . Да, это будет означать и самодурство начальства, в том числе. Но ещё раз - это их зона ответственности, как формировать коллектив для достижения поставленных задач. У сотрудника всегда есть право найти работу / начальника получше, в том числе в другом городе / области / стране.
И всех этих ситуаций просто не было бы никогда с восстановлениями ментов, прокуроров, прочих чиновников. Да и трудовых споров с обычными людьми было бы меньше. И рабочая дисциплина выросла бы в разы. Шнурки ненаглажены - досвидос . . .
ДАЁШЬ НОВЫЙ ТРУДОВОЙ КОДЕКС !!!
И если профсоюзы выйдут протестовать под Верховный Совет, не слушайте их. А если будут что-то там перекрывать / палить шины - полицию для разблокирования улиц и восстановления общественного порядка.
Якщо по бомагі у нас парламентсько - президентсська республіка то виходить на ділі окружний суд-президентсько-парламентська.
Феміда окружного адмінсуду