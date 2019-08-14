 Отставку Кличко рассмотрит новый Кабмин, - Офис президента

Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в ОПУ, передает Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос рассмотрит новый состав Кабинета министров", - заявили в Офисе президента.

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Ранее в Кабмине отказались рассматривать вопрос увольнения столичного мэра.