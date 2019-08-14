 Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компании НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по цене 2895 грн за тыс. м. куб. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - рассказал он.
"Ранее ДТЭК купил угольные шахты в Ростовской обл РФ, инвестировал в те шахты значительные средства. То есть принял решение работать в РФ, взял на себя все возможности и риски связанные с работой в РФ. Последние три года ДТЭК поставлял уголь из Ростовской области на Луганскую ТЭС, переводил это в тарифы потребителей по формуле "Роттердам", а доходы клал себе в карман (ну может делились с коррумпированными партнерами по "Роттердаму", но мы типа этого не знаем). Но как только Россия решила перекрыть поставки угля, и пришлось использовать газ, то ДТЭК сразу пришел к государству. Чтобы все временные убытки перевести на государственный "Нафтогаз Украины". Приватизация прибылей, национализация убытков", - добавил Герус.
"Вместе с тем сегодня 8 других ТЭС, принадлежащих группе ДТЭК, продают свою электроэнергию дороже, чем электроэнергия стоит в Словакии или Беларуси. Компания ДТЭК сейчас продает свой уголь по цене около 100 долл / т, хотя уголь в "Роттердаме" стоит 50 долл / т. Никто в мире не может продавать уголь по 100 долл, только ДТЭК на "немонопольном" рынке Украины", - отметил он.
"Хотело бы население получать газ на 40% дешевле? Уверен, да. Хотело бы убыточное коммунальное теплокоммунэнерго Смелы или Кривого Рога получать газ на 40% дешевле? Никаких сомнений. Но когда в Смеле люди мерзли и получали "космические" платежки, то никаких спец постановлений правительства не было. Но такое право льготной цены, с помощью специального решения Кабмина, получил только ДТЭК, принадлежащий господину Ахметову. По-моему, это беспрецедентное решение - впервые за всю историю "Нафтогаз" обязали продавать газ по спец цене частной компании (которая не производит тепло). Господин Насалик, может уже достаточно, чтобы вся страна то "Роттердамом+", то льготами на газ, то налоговыми льготами субсидировала частную компанию, которая позиционирует себя, как успешный бизнес?" - резюмировал Герус.
Зе-терпилы..., вот до вас что то стало доходить...., или все еще нет?
Сильно, сильно.. - да?
Порошенко - баригаі мародер.
Зеленський - слуга народу і кришталево чесний.
А тут какое-то постановление Кабмина отменить не могут... или не хотят, потому что так и задумывалось?
Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компании НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по цене 2895 грн за тыс. м. куб.
тоби цэ рыло знайомэ чортыло порхатэ?
"В конце-концов и я тоже не смог ввиду его подходов реализовать все то, что намеревался сделать."
Ось тепер Баригу скинули і реалізовує при чесному преЗЕденті.
https://censor.net.ua/news/3140417/poroshenko_tak_i_ne_ponyal_pochemu_ya_ne_poshel_s_nim_na_vybory_nam_s_nim_ne_po_doroge_groyisman
А, если ты, например, финансовый аналитик с мировым именем (а не с форумным ником), то можешь хоть говном публично обмазаться - беднее ты от этого не станешь.
Если не догоняешь, то просто поверь на слово - чистой жопы тебе будет мало для того, чтобы зарабатывать, как я, например.
Ходить на работу тоже мало. Нужно делать работу, которая востребована и хорошо стоит.
Шота нікак німагу панят етава Гєруса, Ратердам ета ат бариг ілі нєт.
А ДТЭК, то - "уважаемый бизнесмен"!!!
Будто это Ахметов выбрал ЗЕ, а не 73%.
Как-то слегка не честно это, как для ярых борцов с олигархами и коррупцией, по отношению к 73%.
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/14/650571/
Причем не только за президентские полномочия, но, с учетом узурпации власти, полностью за все.
Не ЗЕлупа, который их сношает, и уж, тем более, не зебилы, которые добровольно на все это подписались.
А тут прям какое-то постановление Кабмина отменить не может.
Меня терзают смутные сомнения... Не могут или так и планировалось?
Похоже Грося за определенные ништяки просто взял на себя роль "козла отпущения".