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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Ахметов (1855) Газ (9115) Кабмин (11068) льготы (465) ДТЭК (89) Герус (52) Насалик (180)

 Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус. ДОКУМЕНТ

Это беспрецедентное решение - впервые за всю историю "Нафтогаз" обязали продавать газ по спец цене частной компании (которая не производит тепло).

Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компании НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по цене 2895 грн за тыс. м. куб. То есть теперь компания, принадлежащая Р.Л. Ахметову, будет покупать газ у госкомпании примерно на 40% дешевле, чем сейчас цена газа для населения", - рассказал он.

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"Ранее ДТЭК купил угольные шахты в Ростовской обл РФ, инвестировал в те шахты значительные средства. То есть принял решение работать в РФ, взял на себя все возможности и риски связанные с работой в РФ. Последние три года ДТЭК поставлял уголь из Ростовской области на Луганскую ТЭС, переводил это в тарифы потребителей по формуле "Роттердам", а доходы клал себе в карман (ну может делились с коррумпированными партнерами по "Роттердаму", но мы типа этого не знаем). Но как только Россия решила перекрыть поставки угля, и пришлось использовать газ, то ДТЭК сразу пришел к государству. Чтобы все временные убытки перевести на государственный "Нафтогаз Украины". Приватизация прибылей, национализация убытков", - добавил Герус.

"Вместе с тем сегодня 8 других ТЭС, принадлежащих группе ДТЭК, продают свою электроэнергию дороже, чем электроэнергия стоит в Словакии или Беларуси. Компания ДТЭК сейчас продает свой уголь по цене около 100 долл / т, хотя уголь в "Роттердаме" стоит 50 долл / т. Никто в мире не может продавать уголь по 100 долл, только ДТЭК на "немонопольном" рынке Украины", - отметил он.

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"Хотело бы население получать газ на 40% дешевле? Уверен, да. Хотело бы убыточное коммунальное теплокоммунэнерго Смелы или Кривого Рога получать газ на 40% дешевле? Никаких сомнений. Но когда в Смеле люди мерзли и получали "космические" платежки, то никаких спец постановлений правительства не было. Но такое право льготной цены, с помощью специального решения Кабмина, получил только ДТЭК, принадлежащий господину Ахметову. По-моему, это беспрецедентное решение - впервые за всю историю "Нафтогаз" обязали продавать газ по спец цене частной компании (которая не производит тепло). Господин Насалик, может уже достаточно, чтобы вся страна то "Роттердамом+", то льготами на газ, то налоговыми льготами субсидировала частную компанию, которая позиционирует себя, как успешный бизнес?" - резюмировал Герус.

Кабмин впервые за всю историю обязал Нафтогаз продавать газ на ДТЕК Східенерго по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус 01
Кабмин впервые за всю историю обязал Нафтогаз продавать газ на ДТЕК Східенерго по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус 02

Источник: https://censor.net.ua/n3142847
 
   
 Топ комментарии
 
Грося молодець,робе знижку Ахмету,як переселенцю мабуть))
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Обещал снизить цены на газ, снизил. Мужик.
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Грося молодець,робе знижку Ахмету,як переселенцю мабуть))
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ну не зря же Зе в Мариуполь ездил на вотчину Ахметова....
Зе-терпилы..., вот до вас что то стало доходить...., или все еще нет?
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Ты дурак? Представитель президенты был против этого.
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и сильно против умник?
Сильно, сильно.. - да? Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус - Цензор.НЕТ 1874
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Он троль, вообще-то... Хотя это не исключает, что дурак.
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Він не троль, він просто альтернативно обдарований!
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А что вы хотели? Выбрали подстилок кацев теперь все будет хорошо
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А статью почитать слабо, Герус и говорит об этом преступлении кодлы Гроси.
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Можно было и без этой уё..ищной морды статью выложить.
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Банда Пети-мародера продолжает грабить страну!
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Трусельман надеется успеть убежать ? Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус - Цензор.НЕТ 7975
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Нагадаю.
Порошенко - баригаі мародер.
Зеленський - слуга народу і кришталево чесний.
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ты откуда, родимый? это кабмин наш, который исполнительная власть, и который назначала Рада...
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Когза Зе надо насрать на Конституцию и назначить незаконные выборы - он назначает.
А тут какое-то постановление Кабмина отменить не могут... или не хотят, потому что так и задумывалось?
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нагадую:
Сегодня Кабмин обязал нашу с вами, то есть государственную, компании НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по цене 2895 грн за тыс. м. куб.
тоби цэ рыло знайомэ чортыло порхатэ? Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус - Цензор.НЕТ 7457
Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус - Цензор.НЕТ 380
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Ага. Так і є. Він же теж чесний на відміну від бариги Порошенка.

"В конце-концов и я тоже не смог ввиду его подходов реализовать все то, что намеревался сделать."

Ось тепер Баригу скинули і реалізовує при чесному преЗЕденті.

https://censor.net.ua/news/3140417/poroshenko_tak_i_ne_ponyal_pochemu_ya_ne_poshel_s_nim_na_vybory_nam_s_nim_ne_po_doroge_groyisman
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а что вы хотели в мафиозно-олигархическом государстве?
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Это вы просто не умеете работать,- шариковы. Пачны з сэбэ, - пидитры сраку, пиды посцы не ************ в унитаз и може завтра Гойцман тоби щось дасть. І взагалі ви заздрите ефективному менеджеруКабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус - Цензор.НЕТ 3287 Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус - Цензор.НЕТ 3287 Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус - Цензор.НЕТ 3287
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Ну, если твой доход прямо зависит только от того, ходишь ты под себя или нет, то стоит начать хотя бы с этого.

А, если ты, например, финансовый аналитик с мировым именем (а не с форумным ником), то можешь хоть говном публично обмазаться - беднее ты от этого не станешь.
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я всего-то озвучил мантру петуховичей свыночолого гидранта шо такое?
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Ты озвучил то, что в твоей пустой голове отзывается. И выше я написал почему.

Если не догоняешь, то просто поверь на слово - чистой жопы тебе будет мало для того, чтобы зарабатывать, как я, например.
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поверить на слово боту патологического лжеца и мародёра, который зная,что кабмин поросяты петра всё равно вбрасывает,-ну ты пздц конченный. Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус - Цензор.НЕТ 407 Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус - Цензор.НЕТ 407 Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус - Цензор.НЕТ 407
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И, шоб 2 раза не вставать (спецом для очень простых людей):
Ходить на работу тоже мало. Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус - Цензор.НЕТ 4986 Нужно делать работу, которая востребована и хорошо стоит.
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"Компания ДТЭК сейчас продает свой уголь по цене около 100 долл / т, хотя уголь в "Роттердаме" стоит 50 долл / т"
Шота нікак німагу панят етава Гєруса, Ратердам ета ат бариг ілі нєт.
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Ротердам, то - "мародерство Барыги"!
А ДТЭК, то - "уважаемый бизнесмен"!!!
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Не зняю. Уголь в розницу почти $200/тонна при Пете и через Вротердамы была.
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А шо так?
Будто это Ахметов выбрал ЗЕ, а не 73%.
Как-то слегка не честно это, как для ярых борцов с олигархами и коррупцией, по отношению к 73%.
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Ну кто же ж *****, кто? Богдан подписал или Разумков или Дубинский? Ой кто же то кто подписал Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус - Цензор.НЕТ 2287 Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус - Цензор.НЕТ 2287 Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус - Цензор.НЕТ 2287
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"Поборем олігархат РАЗОМ!" - так, зе-типільчики?
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Народ у нас очень богат, поэтому с нового отопительного сезона в платежках будет стоять цена на 40% больше. Кто-то же должен ДОплатить... Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус - Цензор.НЕТ 837
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Ах*еть дембельский аккорд от Парашенка и Гнойсмана. Ето перемога соевые? Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус - Цензор.НЕТ 4471
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для дебілів- нині як 100днів през Зе, а у вас досі пєця.мо календар поміняйте???
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Кабмин то петин последние дни доживает, вот и хапает что можно.
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Ну посмотрим как новый Кабмин отменит постановление Гроси.
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На смену "Роттердам +" пришла схема "Газ -40%".....
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ну так все логічно. ахметов зовсім не чужий новій владі. людина ахметова призначена на пост глави франківської ода. і в той час як лохам подають чергову зраду бєня за мовчазної згоди Зе підгрібає під себе ринок дизпалива
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/14/650571/
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Ето чтобы Путенненапал и требование от МВФ? Во всем виноваты евробляхеры и Саакашвили. Верно я говорю порохосрань? Из-за етого Парашенко рвал иметал чтобы к корыту вернуться потому что вскроется его воровство на десятки миллиардов.
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До твоего Мухсранска не дошла весть, шо за все в ответе уже 100 дней ЗЕлупа?

Причем не только за президентские полномочия, но, с учетом узурпации власти, полностью за все.
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ЗЕлебобікі, ви це зробили разом! Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус - Цензор.НЕТ 719 Кінець епохі біності, длб...
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А ты так и без дела последний куй без соли доедаешь ?
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А Порошенко уже виноват в этом зебилы? Или еще нет?
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Даже, если ЗЕлупа на главной площади Украины будет публично сношать зебилов по очереди самыми неестественным способами, виноват в этом будет стопудово Порох.

Не ЗЕлупа, который их сношает, и уж, тем более, не зебилы, которые добровольно на все это подписались.
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Я жду момента, когда слуги уродов начнут работать, будет полный абзац .
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Представитель Зели говорит о преступлении людей Порошенко в правительстве, так кто виноват?
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Виновны те кто по мнению суда превысил свои полномочия. Правда?
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И пан Герус- ждем указа президента Зе об остановке постановы КМУ. Или просто поговорить, а решать, как всегда, никто не собирается .
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Что такое сверхнаглость и цинизм? Ето когда Парашенко своим продает ресурсы принадлежащие украинскому народу по вдвое заниженной цене, при етом для свмих украинцев повышает тарифы в 10 раз, еще и говорит что украинцы мало работают и плохо строят будки.
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У Юли они побоялись бы так шутить. Над Зе командой просто издеваются как гопник над ботаниками.
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Если Зеля не посадит этих ахметку,потроха и гросю с конфискацией - висеть ему самому на суку.
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Ігорьвалер"євічу- пільговий тариф на еелктроенергію, ренатлеонідовичу- пільговий тариф на газ. Час Герусу подавати до суду на ціх пільговиків Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус - Цензор.НЕТ 1159. Чи не?
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зеля звони баканову пусть разберутся с каким нибудь очередным чертам ! Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус - Цензор.НЕТ 2320
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Это просто лакмусовая бумажка, поскольку президент своим указом может отменить любое постановление правительства. Остается подождать и понять кто кого купил.
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Порохоботы, а вам не западло комментировать слова зелебота Геруса ? Это ведь не ваш сбитый лЁтчик вынес на народ новость .
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С населения последнее сдирают, увеличивая стоимость газа. Как хочешь, так и живи. А тут небывалая заниженная цена на газ для предприятия Ахметова. Государству будут нанесены многомиллионные убытки. Притом не надо никого там ловить, все известные подписанты, среди бела дня у всех на виду залезли государству в карман. Почему-то молчат следователи всяких мастей и всяких ведомостей. Это удар по новой власти, проверка на бдительность.
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Ну так гоните в шею гаденыша гросю и прижмите к ногтю паршивца ринатку. Какие проблемы?
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По подсчетам самой же Гонтаревой, Парашенко и его команда украли у украинцев от 30 де 40 млрд. долларов. Именно на ету цыфру сократились личные валютные сбережения украинцев которые перекочевали из ихних карманов в карманы олигархов приближенных к Парашенку.
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Когда Зе надо накласть на Конституцию - накладывает.
А тут прям какое-то постановление Кабмина отменить не может.
Меня терзают смутные сомнения... Не могут или так и планировалось?
Похоже Грося за определенные ништяки просто взял на себя роль "козла отпущения".
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