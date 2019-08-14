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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1158) ГПУ (9270) Новинский (373) Драбинко (38)

 ГПУ прекратила уголовное преследование Новинского по "делу Драбинко", - адвокат

Так называемое "Дело Драбинко", по которому лидера "Оппозиционного блока" Вадима Новинского лишили депутатской неприкосновенности, закрыто, уголовное преследование прекращено.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини" об этом сообщил адвокат Новинского Олег Татаров.

Адвотка рассказал, что дело закрыто соответствующим постановлением следователя ГПУ от 26 июля. Таким образом, прокуратура выполнила требования определения Печерского районного суда Киева от 25 июня т.г., которым ГПУ было предписано в течение месяца завершить досудебное расследование и совершить одно из предусмотренных ст. 283 КПК Украины процессуальных действий - либо закрыть дело, либо передать обвинительный акт в суд, уточнил юрист.

Татаров напомнил, что с момента возбуждения упомянутого дела ГПУ прошло уже более 5 лет, а с момента снятия с Новинского депутатской неприкосновенности по просьбе Юрия Луценко - 2,5 года.

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"Все это время Вадим Владиславович пребывал в статусе свидетеля. Официального подозрения ему никто не вручал, хотя по факту, исходя из процессуальных документов ГПУ, следствие рассматривало его в качестве подозреваемого в совершении некоего преступления. Это грубейшее нарушение основных гражданских прав и свобод, а также принципа презумпции невиновности. Такой подход свидетельствует о том, что само досудебное расследование являлось формальным и преследовало совсем иную цель - манипулирование общественным мнением в политических целях", - отметил Татаров.

Напомним, Верховная Рада 8 декабря 2016 года дала согласие на привлечение Новинского к уголовной ответственности. ГПУ подозревает Новинского в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.

Глава ГПУ Юрий Луценко обнародовал показания свидетелей, которые доказывают его причастность к попытке отстранения митрополита Владимира.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142844
 
 
 Топ комментарии
 
алкаш перед "пішов назад в кутузку" вирішив заробити бабла по старим схемам
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югику ещё нужно обязательно извиниться и пообещать быть хорошим мальчиком перед с*кой православной. О часи настали!
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клоун луцик для пиара понаоткрывал дел.... часть продал..... а все остальные наверно и булками не шевелил как оказывается!
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даешь справедливость ! ГПУ прекратила уголовное преследование Новинского по "делу Драбинко", - адвокат - Цензор.НЕТ 2979 свободу узникам киевскай хунты !
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Какое недоразумение... Все дела по топ-коррупции доведены до суда и фигуранты отсиживают длительные сроки, а тут такой конфуз на общем фоне...
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алкаш перед "пішов назад в кутузку" вирішив заробити бабла по старим схемам
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югику ещё нужно обязательно извиниться и пообещать быть хорошим мальчиком перед с*кой православной. О часи настали!
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клоун луцик для пиара понаоткрывал дел.... часть продал..... а все остальные наверно и булками не шевелил как оказывается!
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Нормуль.
Сейчас поручить закончить дело Майдана януковским прокурорам и вобще красота будет - Небесную Сотню посадят заочно за терроризм.

А Новинский, Пинчук, Ахметов и Коломойский разве олигархи, денежки которых зебилы продолжают делить в своих влажных мечтах?
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Татаров напомнил, что с момента возбуждения упомянутого дела ГПУ прошло уже более 5 лет, а с момента снятия с Новинского депутатской неприкосновенности по просьбе Юрия Луценко - 2,5 года.
Кто еще сомневается что Югика гнать надо пинками, за 5 лет не смог передать дело на этого сепара в суд.
Источник: https://censor.net.ua/n3142844
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Мы воевали и проливали кровь за РоСию против Украины Теперь вы должны нам дать украинскую пенсию

https://www.facebook.com/JimAluar/videos/146179326226347/?t=20
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Новинский , то такє . А вот Бойко с "вьішками" - вьісший пилотаж наглости и коррупции. Гнать єту "прокурватуру" ссаньіми тряпками , как лесников на Вольіни ...
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