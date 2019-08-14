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 Политика Украины
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Все про:визит (2287) Зеленский (2475) Япония (960) Пристайко (129) Офис Президента (53)

 ОП планирует визит Зеленского в Японию в октябре, где состоится интронизация императора Нарухито

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Японию в октябре для участия в церемонии объявления императором страны Нарухито - старшего сына отрекшегося от титула императора Акихито, по случаю его восшествия на престол.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Вадим Пристайко.

"Такой визит планируется", - сказал он. 

В рамках визита планируется встреча президента Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсуждение ситуации на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Японии предоставит Украине $2,8 млн для поддержки людей, пострадавших от войны на Донбассе

Напомним, император Акихито в 2016 году выразил желание отречься от престола из-за состояния здоровья. Через год Япония приняла законодательство, которое позволило ему это сделать. Акихито сошел с престола 30 апреля 2019 года, что стало первым случаем в истории японской монархии за последние двести лет. 

1 мая 2019 года его наследник 59-летний Нарухито унаследовал традиционные императорские регалии, включая священный меч и драгоценности, как свидетельство восхождения на престол.

Церемонию восхождения на трон нового императора Страны восходящего солнца, планирут провести 22 октября. Во время этой церемонии новый император объявит о своем восшествии на трон людям в Японии и во всем мире.

"Японское правительство заявило, что пригласит гостей из 195 стран, чтобы отметить осенью интронизацию наследного принца Нарухито после отречения императора Акихито", - говорится в сообщении.

Прием продлится четыре дня.

Источник: https://censor.net.ua/n3142842
 
 
 Топ комментарии
 
Политический туризм за счет налогоплательщиков? - СВЯТОЕ ДЕЛО!)))
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Насколько я помню по вояжам Ялынковича 2014, правильный маршрут такой поездки
Киев-Токио-Киев-Ростов с остановками в Харькове и Крыму для озвучивания "астанавитес".

Нех#й шастать!!! ОП планирует визит Зеленского в Японию в октябре, где состоится интронизация императора Нарухито - Цензор.НЕТ 4514
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Политический туризм за счет налогоплательщиков? - СВЯТОЕ ДЕЛО!)))
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На велосипеде ? Пять лет будем ждать .
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Самолетом Коломойского, который тут совсем не причем.
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Турпоездки мальдивского офшорника не считал?
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То есть зешобла пробует сейчас напроситься -все остальные успели бортануть до нг)))
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Януковощь вже їздив, образили його там самураї страшне. Тепер пісюніст збирається ОП планирует визит Зеленского в Японию в октябре, где состоится интронизация императора Нарухито - Цензор.НЕТ 4105 .
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надо по другому заголовок дать. "95 квартал едет на гастроли в Японию"
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готовятся, усиленно смотрят "маски в японии" от одесских маски-шоу
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Интро... Это из ин- оут? Диджитали, трали вали... Это серьезно, тут уж точно ***** заикаться начнет. Нужно. Хай встречается со всеми, один хрен не поженятся.
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тяжело ему придется в Японии.....
Там у ихних панов по несколько высших образований + этикеты разные знать нужно...
Но Японию не жалко (жалко Канаду и Турцию было).... - она далеко эта Япония..., и хрен с ней...
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это да....
Но службе протокола не мешает заранее извинится...
Объяснить - мол, это Слуга приехал, а не Император...
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Насколько я помню по вояжам Ялынковича 2014, правильный маршрут такой поездки
Киев-Токио-Киев-Ростов с остановками в Харькове и Крыму для озвучивания "астанавитес".

Нех#й шастать!!! ОП планирует визит Зеленского в Японию в октябре, где состоится интронизация императора Нарухито - Цензор.НЕТ 4514
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кто нибудь напомните актеришке что в Украине война
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Це що, пристрілка до майбутньої інтронізації? А не заскоро? А як же тоді "на один термін?". Чи то теж "шютка" була? А якщо серйозно, то це просто продовження імітації зовнішньо-політичних діяльності для своїх прихильників без жодної користі для країни. І, звичайно, екзотичний туризм за державний рахунок. Японія, хоч і монархія, але імператор - чисто церемоніальний лідер при фактичному керівникові - прем'єр-міністру Але. В принципі, Зєлєнскій теж церемоніальний лідер при Богдану.
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я був тричі в японії, побачив лише 20% від того що хотів.і все за власний рахунок. а тут за держбюджет, з обширною програмою тай на державному літаку під покровом офіцвізиту
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На рояле, "двадцать первым, безногтевым", бацать будет?
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Спадкоємець в 59 років і батько ще живий, яка прірва між країнами.
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В Японии есть аналоги шаурмы? Кто в курсе?
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это называется экскурсия за казенный счет... а ЧО?????????
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