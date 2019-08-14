 ОП планирует визит Зеленского в Японию в октябре, где состоится интронизация императора Нарухито

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Вадим Пристайко.

"Такой визит планируется", - сказал он.

В рамках визита планируется встреча президента Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и обсуждение ситуации на востоке Украины.

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Напомним, император Акихито в 2016 году выразил желание отречься от престола из-за состояния здоровья. Через год Япония приняла законодательство, которое позволило ему это сделать. Акихито сошел с престола 30 апреля 2019 года, что стало первым случаем в истории японской монархии за последние двести лет.

1 мая 2019 года его наследник 59-летний Нарухито унаследовал традиционные императорские регалии, включая священный меч и драгоценности, как свидетельство восхождения на престол.

Церемонию восхождения на трон нового императора Страны восходящего солнца, планирут провести 22 октября. Во время этой церемонии новый император объявит о своем восшествии на трон людям в Японии и во всем мире.

"Японское правительство заявило, что пригласит гостей из 195 стран, чтобы отметить осенью интронизацию наследного принца Нарухито после отречения императора Акихито", - говорится в сообщении.

Прием продлится четыре дня.