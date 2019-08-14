 В ближайшее время Зеленский не планирует встречаться с Макроном, - Офис Президента

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
"Это предположение не соответствует действительности", - заявили в ОП.
Напомним, ранее Роман Бессмертный, которого президент Владимир Зеленский вчера уволил из Трехсторонней контактной группы, предположил что Зеленский вскоре встретится с президентом Франции Эмануэлем Макроном, а встречи "нормандской четверки" в ближайшее время не будет.
"Я думаю, что в этих числах… состоится не только встреча Макрона с Путиным на юге Франции… но и президента Франции и президента Украины", - сказал он в эфире телеканала "24" во вторник.
Там много умных....- до самого развала Украины хватит...
https://zik.ua/news/2019/08/14/ukroboronprom_vygrav_tender_na_postavku_litakiv_an178_u_peru_1626313