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 В ближайшее время Зеленский не планирует встречаться с Макроном, - Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует встречаться в ближайшие дни с президентом Франции Эмманюелем Макроном, как предположил Роман Безсмертный.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

"Это предположение не соответствует действительности", - заявили в ОП.

Напомним, ранее Роман Бессмертный, которого президент Владимир Зеленский вчера уволил из Трехсторонней контактной группы, предположил что Зеленский вскоре встретится с президентом Франции Эмануэлем Макроном, а встречи "нормандской четверки" в ближайшее время не будет.

"Я думаю, что в этих числах… состоится не только встреча Макрона с Путиным на юге Франции… но и президента Франции и президента Украины", - сказал он в эфире телеканала "24" во вторник.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142837
 
 
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Более того,Макрон тоже не планирует встречаться с Зеленским
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Уважаю Рому . Зеля , когда ты всех умных уволишь , что будешь делать ?
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Правда, петики его зауважали только после увольнения...
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Ну, вибач, людина, яка співпрацює з зеленим цунамі дещо втрачає повагу. І на то нема ради. 😊
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с Израиля продолжит выписывать....
Там много умных....- до самого развала Украины хватит...
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это очень сложный вопрос. когда уволит, тогда подумает, если сможет, попросит рассмешить смешного клоуна. беда в том-не до смеху будет Украине. а у пархатых всегда самолет заправлен, на Тель Авив.
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Просте речення без помилок ОП написати не здатне. Невже так важко: " Найближчим часом МАКРОН!!!! не планує зустрічатися з Зєлєнскім." Бо не лише французи , а й інші наші партнери(старші) сміятися будуть. Коли собі уявлять, як Вова, до Макрона, наче до Порошенка на стадіоні, з розпальцовкою : "Ей, чувак, встрєтіться надо би, пєрєтєрєть." 😁
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Жаль, я чекав що Зе зробить прочухан Мікрону і вижене з посади...
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Хватит бреда!!! Хватит Зе маразма!!! Вот реальная новость!!!
https://zik.ua/news/2019/08/14/ukroboronprom_vygrav_tender_na_postavku_litakiv_an178_u_peru_1626313
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Уже "довстречался". Рашка в пасе. Украиной торгуют. Зяблики , они такие, чуть что ,только анализы сдают)
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Ну ,а кто сомневвлся?Друг макарон встречается с фюрером всея руси,а этого просто поставят в известность,потом.Что будет требоваться от ВАЗона,так это просто кивать головой и то молча.После гибели наших морпехов и слюнтявой просьбы повлиять, на ту сторону,ВАЗон записал себя,вместе с собой и страну,в слабаки.А со слабаками не советуюся,им диктуют принятые решения.
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после кидка зели с моряками за возврат федерашки пасе даже встречатся нет смысла можно просто кидать до нехачу
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Треба ще Макрону листа написати із зебільними погрозами та образами
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