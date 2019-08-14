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 Политика Украины, Общество
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Все про:вакцина (390) дети (3660) Супрун Ульяна (555)

 Дети без прививок не будут допущены в школы и детсады

Школу и детские сады не смогут посещать невакцинированные дети, кроме тех, которые имеют противопоказания к вакцинации. Для них государство может предоставить альтернативное образование.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ,  об этом сообщили на совместной пресс-конференции и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун и министр образования Лилия Гриневич.

По словам Супрун, требование об обязательной вакцинации закреплено законом и подтверждено решением Верховного суда.

"В условиях коллектива невакцинированные дети могут распространять инфекцию на других. Статья 15 закона "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает, что детям, которые не получили прививок по Национальному календарю, посещать учебные заведения не разрешается. Когда индивидуальный интерес противопоставляется общественному интересу, то преимущественным будет последний", - сказала она.

По словам Супрун, вакцинировать детей можно бесплатно у семейного врача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун о вакцинации в стране: Ситуация требует оперативного вмешательства. СНБО может поднять этот вопрос на национальный уровень

В свою очередь, министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что государство в любом случае предоставит ребенку доступ к образованию.

"Если родители отказываются от вакцинации, они имеют право выбрать альтернативную форму обучения, например, индивидуальную или дистанционную", - сказала она.

"Государство в любом случае предоставит возможность и доступ каждого ребенка к образованию, но в любом случае присутствие не привитых детей не должно создавать угрозу здоровью другим детям", - добавила Гриневич.

Если у ребенка есть противопоказания к вакцинации, ему предоставляется соответствующая справка, а решение о допуске такого ребенка в учреждения образования принимает комиссия врачей соответствующего медучреждения.

Дети до 6 лет по календарю прививок должны быть вакцинированы от гепатита В, КПК (кори, паротита, краснухи), дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции.

Источник: https://censor.net.ua/n3142836
 
 
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Правильно ! Дети не виноваты , что у них родители слабоумные .
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Здесь самое место, чтоб привести убедительные данные из солидного источника. Которые сравнили бы 2 риска. На слово верить как-то не принято стало... Дети без прививок не будут допущены в школы и детсады - Цензор.НЕТ 151
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Природа создала человека не нуждающегося ни в каких вакцинах.Ты себя считаешь умней природы?Какой то червяк будет вносить изменения в организм человека,не понимая полностью даже как этот организм работает
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На тебе лично природа отдохнула. И ты расслабься.
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так предоставь контр аргумент пока что ты макака кидающая навоз из клетки
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Природа создала человека и семьи где было по 10 детей. И к 15 дожывали где-то 1-2. Вот такой отбор... Как только мы сказали что будем производить на свет максимум 2-их. То мы послали ту самую природу в ж..у.
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Природа також створила людину незахищеною від чуми, туберкульозу чи пневмонії. До винайдення антибіотиків від цих хвороб більше помирало, ніж виживало...
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Нарушаем Конституцию....Статья 53 Конституции Украины гласит, что каждый гражданин нашей страны имеет право на образование. При этом получение полного общего среднего образования является обязательным для всех граждан Украины
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Чукча писатель ？Написано-альтернативные формы обучения.
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уже сделали альтернативное лечение через комп по селам где интернет не всегда есть ,то же самое будет и тут
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Справка есть - ... не надо) Без бумажки - ты..., а с бумажкой - человек)
Либо для многих детей будут бесконечные каникулы) А образование можно получить... да где угодно, кроме школы)) И даже без университета можно в дупутаты попасть!)
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В Украине такое же отношение к Конституции,как и в РФ,поэтому примерно и одинковый уровень жизни
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А ещё мы не имеем права наносить физический вред другим... (Именно потому закон о кастрации насильников, фикция). Сдесь уже идёт интересы большинства. А интерес большинства не болеть...
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с какой стати? отдаленных последствий этих вакцин для организма никто не знает..
эту спирохету супрун - надо судить, как агента по причинению вреда целому поколению украинцев..
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Колдуны-ученные. На костер их! Ты смотри, что удумали - прививаться, скоро еще скажут, что и Земля не плоская.
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и как же вас мама родила, она -то скорее всего была вакцинирована?
или за 150 лет существования вакцинации отдаленные последствия не прослеживаются?
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Да он и сам наверняка привит еще в детстве. Сам привился, а другим дичь проповедует.
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тебе какое дело, меня же не интересует, как и где тебя высрали.. ты не врач, поэтому не имеешь понятия, какой вред организму, могут принести некоторые вакцины, в том числе и запуск аутоиммунных процессов, я не против обязательных прививок, я против прививок от всего подряд и делание на этом бизнеса фарм-концернов, что толкает в Украине супрунша))
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хє, ви не зрозуміли Супрун.
Я теж на початку її не зрозумів.
Супрун набагато розумніша.
Вона знищує лікарів, цього, майже ніхто так і не побачив, а потім вже населення отримає по повній програмі без лікарів, але ніхто її не буде згадувати, бо знищення лікарів буде дууууже повільним.
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Так и должно быть,нет прививок не пускать в школу.
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Правильно. Развели болячек со своими конспирологиями.
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Це порушення прав людини.
Будуть суди.
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Не будут,право на обучение ни у кого не забирают.
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В Дании никто детей не допустит в школу без прививки . И судов нет
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а страховка от возможных негативных последствий прививок есть?
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было бы логично, что если общество нарушает принцип "моё тело - моё дело", он должно платить за свои закидоны. не?
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уже был. в конце концов детку в школу не пустили.
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этой бледной поганке супрунше, надо бизнес план выполнить по вакцинации, эта бестолочь даже не имеет высшего медицинского образования..
лучше бы сделали доступными для людей лабораторные исследования, узи, лекарственные препараты и тд..
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уже скоро ее свергнут...а если оставят, то все делает правильно...
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В Дании давно это уже есть . У нас в садике и в школе требовали справку о прививках
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Очередной беспредел властей! как не привитый ребенок может распространять инфекцию среди привитых? если может то нафига прививаться? а если прививки реально работают то какая нафиг разница привитым что с ними рядом не привитый они же привитые все равно не заболеют ОНИ ЖЕ ПРИВИТЫЕ!!

Ну и как обычно прямое нарушение конституции! ну кого волнует конституция, бумажка которой подтираются все кому не лень!!
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Вася , ты чего дурака включил ? Тут идет речь о детях не привитих
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если болеют не привитые дети, то так сказать родители этих детей сами так решили!! или может ты уже за родителей бушь решать что делать с ихнеми детьми? а чего я смотрю ты такой умный готов за всех все порешать!!
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Кто дал родителям право наражаль своих детей на опасность ? О каком праве ты вообще говоришь? Это бардак , а не право
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ну знаешь с таким подходом, вообще всех детей позабирай у родителей а то вдруг они их детей своих на безопасность наразят!! а так 100% все дети под лично твоим доглядом будут в безопасности а то как же!!
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нужно прививки впарить народу и действуют карательными методами через детей
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Можно отримувати середню освіту і без школи.
Дистанційно.
Вже й програми такі є.
Тільки не знаю точно на законодавчому рівні це підтверджено чи ні.
Нафіг та школа.
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если сильно захотеть можно в космос полететь!! если вы такой багатый можно вообще нахер из это страны уехать и не будет всего этого маразма!!
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для чого "нахєр", коли я вже в вересні буду в Польщі.
"нахєр" залишайте собі. Дети без прививок не будут допущены в школы и детсады - Цензор.НЕТ 7741
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Фармкомпании лоббируют для себя хотелочки))
Какая статистика по смертям (вакцинированных)?
Скольких врачей в Украине посадили?
Сколько некачественных, поддельных вакцин в Украине, где гарантии безопасности вам и вашему ребенку, а колхозники?

Вы задавали себе эти вопросы?)))
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а за побочные осложнения после вакцины типа параличь лихорадка и другие замечательные вещи платил?!!
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При совку вакцинували 99% і не було епідемій кору, приміром...
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А скільки в Данії померло дітей від неякісних вакцин?
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Не знаю . Я никогда нигде об этом не читал .
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Да не прививай детей. Покажи фак всем фармкомпаниям. Помрут от кори или столбняка - ну это природный отбор.
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вариант второй - проводить вакцинацию в детских коллективах (как это было при совке) приехали (мед.сестры и врачи территориальной поликлиники) - просмотрели (обязательно!!!) мед.карты - и не найдя противопоказаний (а от тут уже надо родителю, отказывающемуся от прививки проаргументировать свой отказ и документик подшить в мед.карту) и соблюдая стерильность пошли по очереди (под присмотром педагога) вакцинировать... и та же история - если не предусмотрена мед.сестра приехали опять из поликлиники и просмотрели место вакцинации... (опять же - глаз ответственного медика увидит отклонения и позвонит маме)
может так будет массовей ...если нет противопоказаний - и правдивее (чем если родаки покупают справки)
п.с. всегда есть процент недовольных и нездоровых...но остальные то при чем?
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