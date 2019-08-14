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 Киевские новости, Общество
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Все про:благотворительность (295) рестораны (159) синдром Дауна (9)

 Ресторан, в котором будут работать люди с синдромом Дауна, построят в Киеве

Осенью 2019 года в Киеве планируют начать строительство ресторана, в котором будут работать люди с синдромом Дауна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Авторы инициативы – основательница благотворительного фонда "Анкора" Ида Антонян и основатель благотворительного фонда Help Bank Гаруш Антонян.

"Это ресторан, где будут вкусно кормить, создавать доброжелательную атмосферу для гостей и развивать общественные ценности. Главная цель самого доброго ресторана Big Hug – предоставить рабочие места людям с синдромом Дауна. Прибыль заведения будет вкладываться в благотворительные проекты", - говорят инициаторы создания заведения.

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Сейчас идет сбор средств на строительство самого доброго ресторана. На первый этап нужно собрать 50 000 евро. Авторы проекта придумали систему сбора средств и популяризации идеи. В процессе встреч и креативных брейнстормов возникла идея добавить живописи в интерьер и изобразить всемирно известные произведения искусства. На стенах заведения будут репродукции эпохальных художников, среди которых: Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", Леонардо да Винчи "Улыбка Моны Лизы" и "Тайная Вечеря". Но, на стенах Big Hug роли Моны Лизы, апостолов и Богини Венеры достанутся самым милым созданиям – пандам. Именно эти мишки у многих ассоциируются с непосредственностью, добротой и нежностью. Команда с партнерами выпустила милую плюшевую панду. Каждый желающий может приобрести символ доброты и нежности, игрушку Big Hug – талисман будущего ресторана. На данный момент с помощью продажи плюшевых панд собрано 5 700 евро.

Ресторан, в котором будут работать люди с синдромом Дауна, построят в Киеве 01

"Наша семья занимается недвижимостью и одно из помещений, мы передаем под ресторан Big Hug. От момента идеи до сегодня мы проделали очень много работы. Бизнес-план, поиск партнеров. У нас собрана сильная команда экспертов-волонтеров, которые будут реализовывать проект – архитекторы, рестораторы, финансисты, психологи. Сейчас у нас этап сбора средств, а также запуска информационной кампании. Мы продаем плюшевые панды, собранные деньги пойдут на строительство. Есть также другие источники финансирования – мы ищем партнеров, подаемся на гранты. Любой желающий может присоединиться к нашему проекту, мы открыты к сотрудничеству", – комментирует инициативу Гаруш Антонян.

В ресторане Big Hug будут работать люди с синдромом Дауна, среди них воспитанники Дарницкого и Святошинского домов-интернатов. Для поддержки ресторана можно купить панду по ссылке.

Ресторан, в котором будут работать люди с синдромом Дауна, построят в Киеве 02

Источник: https://censor.net.ua/n3142835
 
 
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У меня такое впечатление, что таких предприятий в Киеве уже полным-полно. Кому нужно ещё одно.... Ресторан, в котором будут работать люди с синдромом Дауна, построят в Киеве - Цензор.НЕТ 5878
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модераторами на форумах они тоже уже давно работают))
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Вместо того,чтобы построить лечебный центр для пересадки костного мозга умирающим онкобольным детям они строят ресторан для даунов. "нормальное! решение идиотов.
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податковые и раду они уже построили... можно и ресторан так больше пользы будет.
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Авторы инициативы - основательница благотворительного фонда "Анкора" Ида Антонян и основатель благотворительного фонда Help Bank Гаруш Антонян. Источник: https://censor.net.ua/n3142835
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Це все за рахунок благодійних внесків. Особисто я би не довірив би їм гроші, але ж хтось буде давати Ресторан, в котором будут работать люди с синдромом Дауна, построят в Киеве - Цензор.НЕТ 4399
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Это, в первую очередь, рабочие места (И, к тому же, частная инициатива). В любом случае лучше, чем трата миллионов на строительство церквей.
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Хто буде власником цього ресторану?
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Сегодня утром был в "Эпицентре" , там персонал с таким же синдромом работает .
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Жаль их, понятное дело. Затею хорошей не считаю.
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аналогично...
Жаль их..., но кушать нужно с хорошим настроением...
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ага, сіндромний офіціант обслуговуватиме вас, колупаючи в носі козявку - бон'аппєті!!!
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А якщо ресторан відкриють, а через тиждень хворих людей звільнять і ресторан стане власністю Антонянів?
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Да будете Вы кушать в этом ресторане с хорошим настроением... Через пару-тройку месяцев ресторан благополучно обанкротится, за долги будет передан какой-нибудь фирме, например "Армянсарайзаборстрой" , и на выходе -- имеем нормальный, работающий ресторан, построенный --совершенно бесплатно... Понятно, ни одного сотрудника с синдромом Дауна --- там и близко не будет... Впрочем, так и было задумано....
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возможно такой план и есть..
Понятное дело, что такой ресторан обанкротится...., если только не будет гос.дотации...
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ні ...не приживеться --як ідея ..можлива
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Шо за богадєльня з апостламі-пандамі?
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Надо мнооооого таких ресторанов, шоб всех украинских зубожЫлых даунов трудоустроить.
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Ида Антонян и основатель благотворительного фонда Help Bank Гаруш Антонян. Источник: https://censor.net.ua/n3142835
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дауняни
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Навпаки. Такі люди вміють своє викрутити, але потім грошей не буде.
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ну да, накрайняк отчитатись перед інвесторами, провести презентацію, а потім даунів по кватірам розігнати, а собі бізьніс з пільгами. Ну, оставлять там одного свого родствєнніка сіндромного, раді трудоустройства которого всьо і задумувалось
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У мене є знайомий, який працював на фірмі, де були спільні власники - єврей і вірмен. Вірмен купив єврею в подарунок путівку на круїз навколо Європи. І поки єврей їздив по Європах вірмен встиг переоформити фірму на себе. Отака х... малята, любі хлопчики й дівчата Ресторан, у якому працюватимуть люди із синдромом Дауна, побудують у Києві - Цензор.НЕТ 6288
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А ихний директор и бухгалтер тоже их даунов будут?
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нада імєть ввіду, шо іхній будующій рістаран вообщім нічєго - нада прідті і самому убідіцца - тут в чорнойє кофє експрессо ложат кардамон
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І кухарі.
Якось давно сів вранці у трамвай, а в трамваї кожний третій - школяр-даун. Водій пояснив що вони їдуть до "своєї школи". Він звик, а чи було комфортно іншим пасажирам - ніхто не з'ясовував.
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на первом этапе за 50 000 евро я готов котлован вручную выкопать.
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)) если уж все поголовно с синдромом дауна в раду попрошли, то ресторан это нормально.
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Ну тут хоч буде один фіксований ресторан. Але в Голандії, кажуть, у рандомному ресторані ваш столик може обслуговувати офіціант-даун. І лише він. Туристична екзотика?
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В Apple працює 2-3% співробітників з синдромом Дауна. Їх наймають лише тому, що в них не стандартний підхід до вирішення питань управління і технологій.
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