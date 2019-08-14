 Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте киевского клуба.

Вместе с Хацкевичем уволен весь тренерский штаб первой команды.

"ФК "Динамо" (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведенную на протяжении более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности. О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже", - сказано в сообщении.

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