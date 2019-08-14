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Все про:Динамо (704) отставка (2438) тренер (49) футбол (3113)

 Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо"

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем после ничьи 3:3 в ответном матче с бельгийским "Брюгге", которая не позволила киевлянам продолжить борьбу за Лигу Чемпионов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте киевского клуба. 

Вместе с Хацкевичем уволен весь тренерский штаб первой команды.

"ФК "Динамо" (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведенную на протяжении более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности. О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Брюгге" и не попадает в Лигу Чемпионов

Источник: https://censor.net.ua/n3142834
 
   
 Топ комментарии
 
Вся суть неудач Динамо К именно в дуборезах пархатЬІх.
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самое время и тут вспомнить петра не ?
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Ну Вернидуб тут все очень просто, ну или Мирон Богданович
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Та неужели. Дуборезы суркисы ждали когда Динамо вылетит... и до них дошло, что хацкевич не тренер, а абышо.
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Вся суть неудач Динамо К именно в дуборезах пархатЬІх.
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Футбол - это просто футбол , а когда начинаются разборки , это противно .
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Это просто 22 здоровых мужика играются мячиком на зелёной лужайке, а столько шума и эмоций...
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22 здоровых мужика играют на лужайке , а сотни тысяч платят за зрелище .
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Це бізнес, надприбутковий бізнес, а коли в бізнесі провал, міняють менеджера.
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Завжди знав що Христофор це буковинське ім'я. Хацкевича звільнено з поста головного тренера київського "Динамо" - Цензор.НЕТ 280
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А ты все равно платишь. Посколько что то, да покупаешь в магазинах. А много чего футболисты рекламируют. За деньги. Выходит ты переплачиваешь, потому что какой то футболист получил деньги за рекламу.
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футбол давно перестал быть просто игрой, как раз с тех пор, когда в нем завертелись миллиарды долларов, а игрокам и тренерам стали платить десятки миллионов.
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Да, а футбол был "просто игрой", когда совкам ставилось партийное задание победить команду "из капиталистической страны"?
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а что про него нового писать, то что он Мародер и вчера было известно..
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Ну Вернидуб тут все очень просто, ну или Мирон Богданович
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кацык выполнил свою миссию попустить динамо и отчалил в мордор.
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Вроде, нет. Я, по крайней мере, ничего такого за ним не замечал. Но может что-то и пропустил
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Наконец то Єто случилось!!! В Динамо надо назначать М.Маркевича либо Ю.Вернидуба!!!
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Не-е. Суркис отбирает по другому критерию: "чтобы было динамовское сердце" и "чтобы горели глаза" Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо" - Цензор.НЕТ 1921
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Треба діяти по методу партії «Слуга наріта» !
Набрати в «Динамо» хто попадеться під руку, а у ході чемпіонату України, вони навчаться грати в футбол !
Нє благодарітє.
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Пару разів з'їздять на підсилені тренування в Трускавець і буде супер-команда.
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и футболистов уволить.....- набрать латиносов ..., потому что украинский вид спорта это бокс...
Меняй не меняй тренеров бесполезно...
Пора это признать уже...
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Наші молоді латиноси стали чемпіонами світу цього року.
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***,а какой гений был,теперь цуркис опять из засрашки динамо-фанам спеца пришлет?
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еще бы у суркисов выкупить клуб и сделать его муниципальной собственностью, чтобы он принадлежал Киеву, киевлянам....
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И пусть киевляне платят этим кудесникам мяча,отдельной налоговой строкой.
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От не треба! у нас уже був муніципальний ФК Арсєнал...
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А Хачериди теперь в ЦСКА. Патриоты такие патриоты. Хацкевича звільнено з поста головного тренера київського "Динамо" - Цензор.НЕТ 5038

Московский ЦСКА согласовал условия перехода украинского защитника Евгения Хачериди. Об этом сообщает Football.ua.
Отмечается, что футболист присоединится к армейцам на правах свободного агента. Ему осталось пройти медицинское обследование. Условия соглашения между игроком и клубом пока не разглашаются.
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Знамо диверсант. Под видом футболиста будет выкачивать у кацапов деньги. Турчинов ему медальку выдаст. В конце концов это же не предатель Ракицкий. Ахаха))
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Був вже Селезньов в Кубані, нема ні Кубані ні Селезньова, а взагалі незрозуміла радість москалів від приходу до них зрадників, коли власівців реабілітуєте?
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Суркисы это реальные ДЕБИЛЫ ,сейчас опять какое-то чмо возьмут и так по кругу .. Хацкевича звільнено з поста головного тренера київського "Динамо" - Цензор.НЕТ 6766
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любой идиот из цирковой труппы клоун95 справится! уж если ************ может, то тренеришкой так точно! Украина-чемпион мира по футболу. или нет, ЗЕбилы как думают?
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