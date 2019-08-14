 Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте киевского клуба.
Вместе с Хацкевичем уволен весь тренерский штаб первой команды.
"ФК "Динамо" (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведенную на протяжении более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности. О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже", - сказано в сообщении.
Набрати в «Динамо» хто попадеться під руку, а у ході чемпіонату України, вони навчаться грати в футбол !
Нє благодарітє.
Меняй не меняй тренеров бесполезно...
Пора это признать уже...
Было дело...
Московский ЦСКА согласовал условия перехода украинского защитника Евгения Хачериди. Об этом сообщает Football.ua.
Отмечается, что футболист присоединится к армейцам на правах свободного агента. Ему осталось пройти медицинское обследование. Условия соглашения между игроком и клубом пока не разглашаются.