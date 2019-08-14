 Перебийнис встретился с вице-премьером Чехии Гавличеком и призвал чешских бизнесменов инвестировать в Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Посольства Украины в Чешской республике.

"Посол проинформировал чешского министра о внутриполитической ситуации в Украине после президентских и парламентских выборов, перспективах формирования нового правительства, уже начатых и запланированных реформах, которые касаются прежде всего дерегуляции предпринимательской деятельности, улучшения бизнес-климата, повышения эффективности управления государственными инвестициями и государственным сектором экономики, реализации важных инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

Собеседники согласились, что после формирования в Украине нового правительства откроется возможность для существенной интенсификации украинско-чешского двустороннего политического диалога, прежде всего на уровне руководства правительств. Посол в этой связи выразил надежду на осуществление визита в Украину премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Чехии расследуют участие 20 граждан в боевых действиях на Донбассе на стороне террористов, - посол Перебийнис

Стороны констатировали положительную динамику двусторонней торговли, которая в прошлом году превысила 2 млрд долл. и стала рекордной за всю историю украинского-чешских отношений. Рост показателей взаимной торговли наблюдается и в этом году: по результатам пяти месяцев ее объемы выросли еще на более 11%. Галичек отметил в этом контексте, что Чехия рассматривает Украину как важного и перспективного торгового партнера. По его словам, Украина входит в 20 крупнейших торговых партнеров его страны, и занимает в этом символическом рейтинге четвертое место среди стран, не входящих в ЕС. Он отметил, что запланированные в Украине реформы и ожидаемое повышение ее конкурентоспособности на мировой арене вполне может поднять наше государство в этом рейтинге еще на несколько ступеней, сообщили в посольстве.

Перебийнис, со своей стороны, призвал чешских предпринимателей активнее инвестировать в Украину. Среди наиболее приоритетных и перспективных направлений сотрудничества он отметил промышленность, энергетику, транспорт, сельское хозяйство и сферу ВПК.

Он также поблагодарил чешское правительство за четкую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности относительно продолжения санкционного давления на Россию.

Состоялся также обмен мнениями относительно перспектив обеспечения эффективной работы украинско-чешской смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, чешскую часть которой возглавляет Гавличек. В частности, была отмечена важность соблюдения регулярного проведения его заседаний. Выражена надежда, что после назначения нового председателя украинской части Комиссии стороны смогут оперативно согласовать сроки проведения ее очередного заседания в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Перебийнис призвал Сенат Чехии признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом. ВИДЕО