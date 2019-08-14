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 Политика Украины
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 Кабмин решил создать Единый госреестр ветеранов войны

Кабинет министров Украины одобрил положение о Едином государственном реестре ветеранов войны.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Создание данного реестра Кабмин поручил Министерству по вопросам ветеранов.

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В реестр будет внесена информация о ветеранах войны (участниках боевых действий, лицах с инвалидностью, полученной в результате войны, и участниках войны), лицах, которые имеют особые заслуги перед Родиной, пострадавших участниках Революции Достоинства, а также о членах семей данных категорий лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3142830
 
 
 Топ комментарии
 
По этому списку и начнут отлавливать украинцев российские коллаборанты как уже было 100 лет назад - 1918-1933.
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у мене..якраз перша думка виникла .коли прочитав це--що зрадник здасть всю базу
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По этому списку и начнут отлавливать украинцев российские коллаборанты как уже было 100 лет назад - 1918-1933.
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эти данные сейчас свободно можно взять в любом горисполкоме
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ну в случае оккупации где то и уничтожить смогут....
А так удобно - один реестр, все как Портнов заказывал...
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у мене..якраз перша думка виникла .коли прочитав це--що зрадник здасть всю базу
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Cначала пусть власть защитит ветеранов от пророссийского лайна и российского, пусть усилит ответственность за покушение на них, пусть введет визовый режим с агрессором и запретит украинцам работать в РФ,где из вербуют рос. спецслужбы, а тогда и реестр. Сейчас Украина открыта агрессору.
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не те що відрита--а просто запрошує щоб ))(уйло завоював..одне --нє стрелять в атвет-чого тільки вартує..хоть якесь було стримання..теперер розмінування..мости наводять--залишилось -рушничком і хлібом сілюю зутрічити...а це так і буде---Україна ніколи не буде сильною державою коли не захищає свої кордони а в світовому масштабі від неї відвернуться -бо слабаків не ******* і не допомагають--тільки --озабоченность
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Да, такое впечатление, не они же воюют на фронте, а те кто воюет им сто лет не нужен им бы скорее замириться с врагом и забыть про десятки тысяч погибших.Для них в сущности и сейчас войны нет, гражданский конфликт.Только куда они будут бежать он народа и Путина, при его наступлении мне непонятно что они себе думают своими улиточными мозгами.
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одні пристосуються і будуть керувати дальше .інші втікнуть.вони вже мають паспорти і нерухомісь..рахунки в банках..офшори.А думали вони і думають тільки за себе
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"конфликт" . Чтобы назвать это войной , нужны яйца .
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Военных прокуроров не забудьте вписать как самых отважных участников боевых действий,Матиос неделю назад слюной брызгал что без них конец всему
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Если конфликт продлится еще лет пять-десять, то целесообразней было бы провести перепись населения и включить в реестр всех.
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Всех бюджет не выдержит. Только тех, которые три и более повесток морозились)))
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а те, шо Сватов смотрят, тоже воевать на конфликт пойдут ?
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Коли при союзі організували контору, що рахувала чорнобильців, виявилось, що в Чорнобилю крім членів комісії взагалі ні кого не було!
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