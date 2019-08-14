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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:коалиция (3721) Кожемякин (396) Герасимов (207) Разумков Дмитрий (140)

 "Слуга народа" не получала официальных предложений по формированию коалиции, - Разумков

Партия "Слуга народа" пока не получала официальных предложений относительно формирования коалиции.

Соответствующий вопрос на заседании подготовительной депутатской группы ему задали новоизбранные нардепы от "Батькивщины" и "Евросолидарности", - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Андрей Кожемякин ("Батькивщина") попросил Разумкова озвучить политическую позицию Слуги народа, "чтобы мы откорректировали свою позицию".

"Мы готовы работать с любыми политическими силами, которые будут работать на пользу нашего государства", - ответил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рабинович и Разумков поспорили о языке на подготовительном заседании: "Мои избиратели говорят на русском языке", - "Ми у Верховній Раді... Буду просити вимикати мікрофон". ВИДЕО

Через какое-то время Кожемякин повторил свой вопрос, но глава Слуги народа снова ушел от конкретного ответа.

"Я почему-то был уверен, что народные депутаты не помогают друг другу, а помогают этому государству развиваться. И работать надо не в рамках сотрудничества с какой-то другой политической силой", - сказал Разумков и прервал попытки Кожемякина продолжить дискуссию.

Артур Герасимов ("Евросолидарность") также заявил, что в их партии "с нетерпением ожидают от правящей партии что-то вроде коалиционного соглашения или программного документа".

Позже на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, Разумков сказал: "Официальных предложений от наших коллег по парламенту по поводу коалиции в политическую партию "Слуга народа" пока не поступало".

Источник: https://censor.net.ua/n3142826
 
 
 Топ комментарии
 
А цей Разумков така кокетка, така кокетка! 😊 Як незаймана дівчина у 45 після пластичної операції на геніталіях.
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Яка кааліція? Більшість буде ваша і відповідальність теж. Кивати на когось не прокатить, узеленські.
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Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова - две. Кто‑то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был.(с)
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Не нужна Слуге коалиция,достаточно своих депутатов и пусть отвечают сами за все свои решения и действия.
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От единороссов предложений не поступало?
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А цей Разумков така кокетка, така кокетка! 😊 Як незаймана дівчина у 45 після пластичної операції на геніталіях.
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Ты не первый раз проявляешь свои гомосексуальные наклонности.
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Фантазер! 😁 Де там про ГОМОсексуальні нахили? І не мрій, я - гетеросексуал. Шукай собі іншого кандидата у партнери. Я не гомофоб, але вашу братію просто обходжу стороною. ☺
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Навіть від товариства даунів не поступало? Дивно. Споріднені душі ніби...
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Думають, що чим більше політиків замажуть у свої афери, тим легше буде уникнути за ці афери відповідальності. 😊
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Насправді Слуги народу хочуть забрати всю повноту влади, але потім всі недоліки та злочини списувати на папєрєдніків. Оце і є їхня політична програма.
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И не получит . Дураки закончились , умных уволили .
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Скользкий лупатенький словоблуд будет жеманничать до последнего, никакого программного док-та на гора не выдаст, чтобы не за что было критиковать...
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Надо быть еще большим авантюристом,чем победители,чтобы идти в коалицию,где твой голос никому не нужен.
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Якраз голоса їм потрібні, бо частину голосів купив Ахметов. До того ж потрібні цапи-відбувайли. Тому нехай йдуть ідіоти до них у коаліцію "Слуга народу" не отримувала офіційних пропозицій щодо формування коаліції, - Разумков - Цензор.НЕТ 2190
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Никак не могу разобраться, кто чья кукла
Зеленский кукла Коломойского, а Коломойский кукла Портнова? Или Портнов кукла Зеленского, который кукла Коломойского?

Если Порошенко бегает по допросам по заявлениям Портнова, то он кукла Портнова, который кукла Зеленского, который кукла Коломойского, который - как любой петюшка подтвердит - кукла *****?

Прямо кукольный магазин
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Уж климакс близится, а зеленого карлика все нет!
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Если зеленые карлики говорят, что ты сошла с ума - значит так оно и есть и климакс набирает обороты! "Слуга народу" не отримувала офіційних пропозицій щодо формування коаліції, - Разумков - Цензор.НЕТ 8100
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Провина Порошенка в тому шо він подарував зебілам мирне небо над головою.
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Вы мне тут зубы не заговаривайте, товарищ бот

Доставайте методичку, расскажите, кто чья кукла
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Яка кааліція? Більшість буде ваша і відповідальність теж. Кивати на когось не прокатить, узеленські.
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Тому не нужно далеко ходить у кого черт за плечами



Тому не нужна коалиция, у кого большинство в парламенте.
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Так ясное дело - кто захочет идти в коалицию, где ничего не будет решать, зато будет делить с решалой политическую ответственность за неудачи ?

Ищи дурака.

Теперь в засаде все будут отсиживаться :
и Голос, который, ничего не делая, будет набирать рейтинговые очки как "последняя, не замаравшая себя, надежда нации",
и Батькивщина "типа команда профессионалов, которую общество незаслуженно оставило на обочине, а мы же говорили, что Слуги без профессионалов не справятся",
и ЕС "а ми взагалі попереджали, що СН - це фейково-популістична політична сила, яка заявила претензії на явно непідйомні для неї цілі і в результаті втратила все, чого ми 5 років так важко досягли",
ну и ОПЗЖ "а мы всегда говорили, что надо останавливать войну и восстанавливать связи с Юго-Востоком и братской . . . ради людей, ради экономики"
я уже молчу про Ляшко, Смешко, Садового, Гриценко, Свободу и т.п., которые будут "вот вы нас выкинули и кого же вы вместо нас поставили ??? Довольны ?"

Через годик значительное количество избирателей будет, мягко говоря, расстроено результатами СН и раздражено, що вместо хлеба (результатов работы экономики) им предлагают зрелища (гонки Портнова за Порошенко и Ко. + прочие отвлекающие манёвры).
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Особенно охота посмотреть на земельную реформу - ох уж там Юля и Ляшко оторвутся с пиаром !!! Клясть будут Слуг и Президента, на чём свет стоит . . .
Ляшко, наверное, опять корову под парламент приведёт
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