 "Слуга народа" не получала официальных предложений по формированию коалиции, - Разумков

Соответствующий вопрос на заседании подготовительной депутатской группы ему задали новоизбранные нардепы от "Батькивщины" и "Евросолидарности", - передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Андрей Кожемякин ("Батькивщина") попросил Разумкова озвучить политическую позицию Слуги народа, "чтобы мы откорректировали свою позицию".
"Мы готовы работать с любыми политическими силами, которые будут работать на пользу нашего государства", - ответил Разумков.
Через какое-то время Кожемякин повторил свой вопрос, но глава Слуги народа снова ушел от конкретного ответа.
"Я почему-то был уверен, что народные депутаты не помогают друг другу, а помогают этому государству развиваться. И работать надо не в рамках сотрудничества с какой-то другой политической силой", - сказал Разумков и прервал попытки Кожемякина продолжить дискуссию.
Артур Герасимов ("Евросолидарность") также заявил, что в их партии "с нетерпением ожидают от правящей партии что-то вроде коалиционного соглашения или программного документа".
Позже на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, Разумков сказал: "Официальных предложений от наших коллег по парламенту по поводу коалиции в политическую партию "Слуга народа" пока не поступало".
Зеленский кукла Коломойского, а Коломойский кукла Портнова? Или Портнов кукла Зеленского, который кукла Коломойского?
Если Порошенко бегает по допросам по заявлениям Портнова, то он кукла Портнова, который кукла Зеленского, который кукла Коломойского, который - как любой петюшка подтвердит - кукла *****?
Прямо кукольный магазин
Доставайте методичку, расскажите, кто чья кукла
Тому не нужна коалиция, у кого большинство в парламенте.
Ищи дурака.
Теперь в засаде все будут отсиживаться :
и Голос, который, ничего не делая, будет набирать рейтинговые очки как "последняя, не замаравшая себя, надежда нации",
и Батькивщина "типа команда профессионалов, которую общество незаслуженно оставило на обочине, а мы же говорили, что Слуги без профессионалов не справятся",
и ЕС "а ми взагалі попереджали, що СН - це фейково-популістична політична сила, яка заявила претензії на явно непідйомні для неї цілі і в результаті втратила все, чого ми 5 років так важко досягли",
ну и ОПЗЖ "а мы всегда говорили, что надо останавливать войну и восстанавливать связи с Юго-Востоком и братской . . . ради людей, ради экономики"
я уже молчу про Ляшко, Смешко, Садового, Гриценко, Свободу и т.п., которые будут "вот вы нас выкинули и кого же вы вместо нас поставили ??? Довольны ?"
Через годик значительное количество избирателей будет, мягко говоря, расстроено результатами СН и раздражено, що вместо хлеба (результатов работы экономики) им предлагают зрелища (гонки Портнова за Порошенко и Ко. + прочие отвлекающие манёвры).
Ляшко, наверное, опять корову под парламент приведёт