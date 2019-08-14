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Все про:контрабанда (1798) лес (419) СБУ (13715)

 СБУ раскрыла очередную схему контрабанды леса за границу. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках борьбы с контрабандой уличили в Закарпатской области схему незаконной переправки лесоматериалов за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что представители коммерческой структуры наладили противоправный механизм вывоза древесины с территории Украины. Для таможенного оформления дельцы предоставляли сертификаты о происхождении древесины с ложной информацией о ее количестве и качестве.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201-1 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали грузовик с партией контрабандного сырья при попытке пересечь таможенную границу по фиктивным документам.

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Стоимость обнаруженного товара составляет почти 138 000 гривен.

СБУ раскрыла очередную схему контрабанды леса за границу 01
Фото: пресс-служба СБУ

Продолжаются следственные действия. Мероприятия по разоблачению и блокировке противоправной деятельности проводились под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3142824
 
   
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в ответку прокуратура вскоре раскроет схему контробанды леса
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зеленый совсем охерел, лес не дает вывозить западенцам. еще потом пусть скажет шо паводки сами устраняйте
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Западенці ліс не вивозять, тільки Київ.
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Хоть бы лес побыстрей закончился. С янтарем вместе.
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Чого б це, при Австро Угорщині рубали більше.
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ой...а там еще преЗЕдент не кричал - не увольнял? ну как жеж тааак???
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Эти схемы известны каждому украинцу,вы болваны выловите схематозников.
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Под границей составы стоят с лесом и СэБэУ их не видит, а тут целый грузовик.
Засуетились уроды, но составы не трогают.
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