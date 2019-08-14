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 Политика Украины, Общество
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 Судно "Мрия-Вилга", поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm

Судном "Мрия-Вилга" управляет компания Петра Белза, который связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на международное разведывательное сообщество "InformNapalm"

Танкер MRIYA (IMO: 9109811, MMSI: 272791000) числится в регистрах международного судоходства. По данным сайта MarineTraffic, сейчас судно находится на причале Херсоне, однако имеет интересную историю. 

Согласно записям в регистре AIS - названия и флаги, под которыми ходило данное судно:

- Флаг: UA (Херсон, Украина)- Последний отчет:2019-08-07 05:58:00 Название судна:MRIYA
- Флаг:KM (Морони, Коморские острова) —Последний отчет:2018-10-21 05:33:00 Название судна:VILGA
- Флаг:KM (Морони, Коморские острова) —Последний отчет:2018-08-03 17:59:00 Название судна: VILGA
- Флаг: SL (Фритаун, Сьера-Леоне) —Последний отчет:2018-08-03 17:45:00 Название судна: VILGA
- Флаг:RU (Астрахань, Россия) —Последний отчет:2018-02-15 07:06:00 Название судна:SARATOV_CITY
- Флаг:RU (Астрахань, Россия) Последний отчет: 2013-01-05 20:54:00 Название судна:SARATOV_CITY

Также сообщество информирует, что на сайте "fleetphoto.ru"  можно найти информацию о судне, где владельцем числится Felina Development Lp, а оператором указано российское ОАО "Судоходная компания Маршалл".

В регистре судоходства Украины значится, что Felina Development Lp - украинская компания.

Судно Мрия-Вилга, поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm 01

По данным реестров Великобритании одноименная компания зарегистрирована в Эдинбурге.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура подала апелляцию на решение суда о снятии ареста с судна "Вилга", поставлявшего топливо для подразделений ЧФ РФ, - Баканов

Судно Мрия-Вилга, поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm 02
Судно Мрия-Вилга, поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm 03
Судно Мрия-Вилга, поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm 04

В разведовательном сообществе отмечают, что эта компания зарегистрирована на Петра Белза. В документах указаны год его рождения и месяц.

Судно Мрия-Вилга, поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm 05
Судно Мрия-Вилга, поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm 06

Человек с таким же именем проходит и в украинских реестрах. По совпадению месяца и года рождения с высокой долей вероятности можно предположить, что это один и тот же человек - Петр Павлович Белз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Херсонский суд отказал в аресте судна "Мрия-Вилга", поставлявшего топливо для подразделений ЧФ РФ, - прокуратура АРК

Судно Мрия-Вилга, поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm 07

Белз значится учредителем ООО "Оптимусойл", которое ранее принадлежало швейцарской компании "Глуск Энерджи" израильского бизнесмена Нисана Моисеева, который является другом Виктора Медведчука - кума президента России Владимира Путина, представителя Украины в Минской трехсторонний контактной группе.

На Белза в Украине зарегистрированы следующие организации:

Судно Мрия-Вилга, поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm 08

"Если присмотреться к их деятельности, то можно узнать, что одна из компаний — ТОВ "АНВIТРЕЙД" смогла провести 12 сделок на сумму 4,6 млрд. грн. с Укрзализницей, о чем свидетельствует сайт DOZORRO", - информирует разведывательное сообщество.

Судно Мрия-Вилга, поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm 09

Читайте также: В водах Азовского моря с наступлением темноты фиксируются провокационные действия со стороны кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, - штаб

"Поскольку прокуратура АРК совместно с СБУ обвиняют судно в нелегальной поставке нефтепродуктов в оккупированный Севастополь для Черноморского флота РФ в июне 2015 года, (то есть спустя более года после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе), данные документы могут частично пролить свет на то, кто же на самом деле стоял за этой схемой", - сообщили в InformNapalm.

Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

Подробнее о ситуации вокруг судна "Мрия-Вилга" читайте в статье Юрий Бутусова "Почему "Мрию-Вилгу" пытаются сегодня спасти от ареста в Херсоне?".

Также читайте: Эсминец ВМС США USS Porter вошел в Черное море: РФ отправила наблюдать за ним сторожевой корабль "Сметливый". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3142823
 
 
 Топ комментарии
 
Петя не святой , но при нём ватные гниды жили под плинтусом , не так ли , зеленоумственнослабые ?
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При "новой " власти херсонский суд преспокойно снимает арест с судна, на котором, разве что, не поднята трехцветная тряпка.
Принимая такое решение, не тем ли этот суд руководствовался, что и киевский окружной суд, а именно готовностью согласовывать свои действия с мнением "регента"?
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Мертвечука на нары по факту принадлежности к КГБ.
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Петя не святой , но при нём ватные гниды жили под плинтусом , не так ли , зеленоумственнослабые ?
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Им в телевизоре про это не говорили.
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За Свині проджноно шматка лайна.. Медведчук спокійно вів нелегальний бізнес в Україні... А при зеленському його судна арештовують.. Тому в стойло порохобот
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Угу. Расскажи свои сказки глухой бабушке. Мертвечук при Парашенке 5 лет занимался контрабандой и его никто не трогал. Даже разрастил свой *бизнес* в разы. Или ты думаешь у всех память куриная и никто не помнит как порохосрань рассказывала какой Мертвечук важный и полезный для Украины?Судно "Мрия-Вилга", поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 9635
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При потрохе друзья потроха ремонтировали корабли оккупантов.
https://usionline.com/2018/09/22/v-odesskoj-oblasti-remontiruyut-rossijskie-suda-prishedshie-iz-kryma-foto/
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А сейчас, при преЗЕденте, будут ремонтировать враги преЗЕдента?... Судно "Мрія-Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6089
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Сейчас мы будем посмотреть, а вот то, шо потрох вытворял народ заценил.
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До ВР знов обрали бариг, довбодятли?
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Судно "Мрия-Вилга", поставлявшее топливо для подразделений ЧФ РФ, может вести к схемам Медведчука, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1092тьотю взять натурщицей, для скульптора.(в Запорожье неплохой есть) и отлить для каждого суда перед входом поставить..и да, с Праздником !
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Какой же это Бен Ладен, это простой дыхканин-полевод из пешаварского передового колхоза, ударник труда. между прочим.
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Лучше такие судьи чем никаких- П.О.Порошенко
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вот что "мертвые сувенирные деньги" с человеком сотворяют!
Или это все мантия, как смокинг у Джеки Чана?
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Как говорил Парашенко, если люстрировать всех судей коррупционеров то в судах некому будет работать. С такой логикой, если некому пасти овец то можно нанять волков. Хоть такие пастухи чем никаких. Верно я говорю порохосрань?
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Верно говоришь,зелебобик-все верно,мозги хорошо тебе промыли.
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Правильно ты все написал...Когда преЗЕдент уволит(люстрирует) всех судей?..Он же хороший и должен исправить трагические ошибки Пороха?... Судно "Мрія-Вілга", що поставляло паливо для підрозділів ЧФ РФ, може вести до схем Медведчука, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 306
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При "новой " власти херсонский суд преспокойно снимает арест с судна, на котором, разве что, не поднята трехцветная тряпка.
Принимая такое решение, не тем ли этот суд руководствовался, что и киевский окружной суд, а именно готовностью согласовывать свои действия с мнением "регента"?
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