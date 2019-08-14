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 Политика Украины
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 Суд снял электронный браслет с экс-нардепа Крючкова

Бывший депутат остается под личными обязательствами.

Суд снял электронный браслет с бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, подозреваемого в нанесении убытков ОАО "Запорожьеоблэнерго". Решение принял судья Соломенского райсуда Киева Сергей Коробенко еще 25 июля, но известно об этом стало только сегодня, пишет "Слово и дело", передает Цензор.НЕТ.

Прокурор САП просил суд продлить действие обязательств Крючкова еще на два месяца. Судья Коробенко его удовлетворил частично: Крючков должен являться к следователю по первому вызову, избегать общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу и не отлучаться с места жительства без разрешения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕО

Напомним, Крючков был задержан в Германии по запросу украинских правоохранителей год назад. Журналистам он сообщил, что передавал 50-75% прибыли от коррупционной схемы президенту Петру Порошенко и его соратнику нардепу Игорю Кононенко. 15 апреля Крючков был экстрадирован в Украину.

По версии следствия, Крючков является организатором схемы, по которой ОАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" нанесли ущерб на общую сумму более 346 миллионов гривен.

15 апреля Крючкова экстрадировали из Германии, и его задержали детективы НАБУ.

Петр Порошенко заявил, что экстрадиция Крючкова - это предвыборные технологии штаба Зеленского. Сам экс-нардеп заявил, что Порошенко якобы дал поручение о возбуждении производства НАБУ против него.

На Цензор.НЕТ вышла статья о предыстории и показаниях Дмитрия Крючкова, данных в суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3142821
 
 
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Кто не ворует, пусть в Парашенку бросит камень Суд снял электронный браслет с экс-нардепа Крючкова - Цензор.НЕТ 2258
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Правильно! Дефицитный ныне браслет понадобится Зайцевой, которую скоро отпустят условно под домашний арест...
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залишаеться--амністію вбивцям сепарам і на вибори їх у ВР..
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ну так крючков має дати правильні та кошерні свідчення на пп та оточення- тоді диви щей нагородять, і індулігенцію нададуть
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