 Гройсман попросил НКРЭКУ не включать "дурака" и поручил снизить цену на электроэнергию для промышленности

Об этом Гройсман заявил на заседании правительства, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Поручаю НКРЭКУ урегулировать вопрос цены (электроэнергии. - Ред.) для промышленности в связи с внедрением нового рынка электроэнергии. И к следующему правительству, и пусть собирается НКРЭКУ, пусть рассматривают вопросы, пусть уменьшают те тарифы. Это их полномочия. И пусть не включают нам дурака. Это их полномочия, они их должны выполнять", - заявил Гройсман.
"Я требую от Министерства энергетики и НКРЭКУ принять все необходимые нормативные акты для того, чтобы снизить цену на электроэнергию для предпринимателей Украины. И это не только я требую, но и Президент", - добавил он.
В случае более 200 метров или более 16квт подключение дороже)
Сроки подключения от полугода до двух лет)
наверно ж не с соседнего столба 20 метров по воздуху кинуть ?
через месяц там будет сидеть настоящий профессионал Юзик
а поставщиков больше 400 ( в всяком случае столько лицензий на поставку получено до 1 июля)
Зараз ціна газу на кордоні з ЄС менше 5000 грн, у 2,5 рази дешевше як торік!
Що має робити Нафтогаз?
Закуповувати газ якомога більше, і заповнити ним всі 31 млрд.м3 сховищ під пробочку! Бо взимку ціна буде вищою і тоді можна буде не лише своїм постачати, а і іноземцям , при чому з чималим прибутком для бюджету.
Що робить Нафтогаз?
А нічого, бо через Гросіне зниження тарифів для населення та промисловості не має зара обігових коштів для закупівлі газу!
От так популізм нищить Державу.
http://utg.ua/live/
Вле ж з таким темпом до середини жовтня закачають ще максимум 1,5 млрд.м3! Буде ВСЬОГО 18,2, а торік на початок жовтня було десь 17,5.
Офігенні темпи!
А мали б тягти все що можна і не можна, щоб запхати 31 млрд.м3, та на це немає грошей через Гросю, даруйте за каламбур.
Та сюди ж зарвз зє!Люді набіжать з ботоферми і вас забанять!
Зє!біли не розуміють, що товар продаєтьсяза тою ціною, за якою його можна продати і якщо знизиться цого собівартість то це не знизить ціну для споживача, а лише збільшить прибутки власника заводу!
А от здешевлення таривів на електрику у державі де 70% електрики виробляється державними (атомними, гідро та почасти тепловими) електростанціями є неприкритою націоналізацією збитків та приватизацією прибутків!
Так, епоха бідності для олігархів закінчилас!
Зє!біл, ти зробив це разом! Радій! Пишайся! Зє!
Згідно з розрахунками тоді не Порох і Ахметов крали на Роттердамі,а навпаки,крали в них))))Если шо,мы Трускавцов не заканчивали
Про це повідомляють Наші гроші.
За даними ДП "Енергоринок", у лютому 2019 року середня ціна продажу електроенергії в Оптовий ринок виробниками ТЕС становила 2167 грн/МВт*г за наростаючим підсумком (0,72 євро за кВт*год). Таким чином, у лютому тариф теплової генерації виріс на 16% у порівнянні із січнем цього року. "Це новий рекордно високий тариф ТЕС за всю українську історію", - йдеться у публікації.
У свою чергу на Угорській енергетичній біржі електроенергія у лютому котувалась по 49,56 євро, або близько 1530 грн/МВт*г. Тобто ціна українського Енергоринку на 45% вище від ціни угорської біржі.