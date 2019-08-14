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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11068) Гройсман (4842) НКРЭКУ (297) электроэнергия (303)

 Гройсман попросил НКРЭКУ не включать "дурака" и поручил снизить цену на электроэнергию для промышленности

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил НКРЭКУ урегулировать вопрос цены на электроэнергию для промышленности в связи с внедрением нового рынка электроэнергии.

Об этом Гройсман заявил на заседании правительства, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Поручаю НКРЭКУ урегулировать вопрос цены (электроэнергии. - Ред.) для промышленности в связи с внедрением нового рынка электроэнергии. И к следующему правительству, и пусть собирается НКРЭКУ, пусть рассматривают вопросы, пусть уменьшают те тарифы. Это их полномочия. И пусть не включают нам дурака. Это их полномочия, они их должны выполнять", - заявил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разрабатывается механизм снижения цен на электричество для водоканалов и других коммунальных предприятий, - Герус

"Я требую от Министерства энергетики и НКРЭКУ принять все необходимые нормативные акты для того, чтобы снизить цену на электроэнергию для предпринимателей Украины. И это не только я требую, но и Президент", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3142815
 
   
 Топ комментарии
 
чувстуєтся опит роботи гросі на вінницькому базарі.
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та и хрен на него.

через месяц там будет сидеть настоящий профессионал Юзик
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Роттердам відмінили,ціна зросла.
Згідно з розрахунками тоді не Порох і Ахметов крали на Роттердамі,а навпаки,крали в них))))Если шо,мы Трускавцов не заканчивали
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Завтра НКРЭ осуществит веерные отключения дураков. Приказ есть приказ.
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щось дураків розвелось у владі забагато, і то в свою користь?
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По чём там киловатт для Бенджамина сейчас ?
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сейчас касками скидку выстучат под нкреку. в три смены долбят.
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А я верю, что после назначения нового профессионального кабинета министров дешевый газ обязательно пойдёт по проводам в краны граждан
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А подключение для населения они не хотят снизить? штука баксов за подвод 10квт к дому полный маразм!
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с нового года уже такие покращення в Киеве вроде ещё дороже
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При расстоянии в радиусе 200 метров от подстанции идет бесплатное подключение до 16квт, стоимость бесплатного подключения 30тыс. гран)
В случае более 200 метров или более 16квт подключение дороже)
Сроки подключения от полугода до двух лет)
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Причем за такие деньги еще и ходят с недовольными рожами и хамят.
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В 2018 подключал 9 кват за 11700 грн в г.Кропивницкий
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так єто смотря сколько вести.

наверно ж не с соседнего столба 20 метров по воздуху кинуть ?
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чувстуєтся опит роботи гросі на вінницькому базарі.
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как Зеленский в Борисполе пачти шо
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Не знаю, как там у вас дураков, а нам никто веерных отключения не обещал
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дурака вы включали 5 лет, а эти гудели и воровали.
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Выключите дурака! - сказал он и потерял сознание от удара трубой по голове.
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Припустимо, що ввели ринок електроенергії. Де основа рішення для зниження ціни тільки для підприємств без побутового споживача? Ціна повинна бути ринковою, а не адміністративно знижена.
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та он до сих пор путает понятия - рынок и базар )))
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та и хрен на него.

через месяц там будет сидеть настоящий профессионал Юзик
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Дай Бог того же зели . Ему такого не светит .
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Хм, цена на товары без ограничений отпустил КМУ, а цена на расходники для производителей уменьшать по приказу того же КМУ В Европу так в Европу. А то привыкли миллиарды наживать за счет дешевой рабсилы и электрики с газом.
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Г-н гройсман, попросите отключить "дуру" в министерстве здравоохранения. Гройсман попросив НКРЕКП не включати "дурня" і доручив знизити ціну на електроенергію для промисловості - Цензор.НЕТ 9910
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Режим "Дурака" в министерстве здравоохранения Гройсман попросив НКРЕКП не включати "дурня" і доручив знизити ціну на електроенергію для промисловості - Цензор.НЕТ 9656
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Взагалі-то, дурня якась... Гройсман попросив НКРЕКП не включати "дурня" і доручив знизити ціну на електроенергію для промисловості - Цензор.НЕТ 1744 Якщо є ринок, то як може якась НКРЕ встановлювати ціни? Поки Ахметов (якого нам у спадок залишив Порошенко) буде монополістом, ніякого ринку за визначенням бути не може.
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Та тут рука Коломойського, якого привели такі як ти!
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Порошенко і Коломойського залишив у спадок? Так, з цим можу погодитись.
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Я не голосував за Зеленського, але якщо рука Коломойського доб'ється порядку на ринку електроенергії, то я ще пожалкую, що не приводив руку Коломойського до влади.
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Порошенко залишив Ахметова у спадок Гройсман попросив НКРЕКП не включати "дурня" і доручив знизити ціну на електроенергію для промисловості - Цензор.НЕТ 3257 Ахметов це нерухомість чи матеріальна цінність?
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Ти, свиноватнику, сам не розумієш, з чого смієшся. В українській мові є такі мовни обороти, коли слово "спадок" застосовується не тільки до матеріальних об'єктів. Я вже тобі стільки лекцій прочитав, і з мови, і з економіки, а платні так і не отримав.
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Пока Беня будет потребителем пятой части всей электроэнергии для промышленности, о каком рынке можно говорить ?
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Пятая часть - это не весь рынок, а только пятая часть. Но для существования рынка необходимо как минимум, два продавца и один покупатель. Так что, для существования рынка электроэнергии достаточно будет, даже если всю электроэнергию будет покупать Беня. Главное, чтобы поставщиков электроэнергии было больше одного.
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В Украине производителей электроэнергии больше двух десятков ( у Ахметова 24 %),
а поставщиков больше 400 ( в всяком случае столько лицензий на поставку получено до 1 июля)
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Хоч би ти зрозумів, про що пишеш. Для існування ринку необхідно, щоби більше одного продавця існувало на конкретному місцевому ринку, а не взагалі, по Україні. У мене в квартирі одна електромережа, яка йде з однієї ахметівської електростанції, і переключитись на іншого продавця я не можу. Це і називається монополія.
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Хоч би ти зрозумів, що реформа енергоринку передбачає відокремлення електромереж від виробників. Так це працює в усьому світі. Американець Джо також має тільки одну вхідну мережу.
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гросю треба розстріляти як шкідника!
Зараз ціна газу на кордоні з ЄС менше 5000 грн, у 2,5 рази дешевше як торік!
Що має робити Нафтогаз?
Закуповувати газ якомога більше, і заповнити ним всі 31 млрд.м3 сховищ під пробочку! Бо взимку ціна буде вищою і тоді можна буде не лише своїм постачати, а і іноземцям , при чому з чималим прибутком для бюджету.
Що робить Нафтогаз?
А нічого, бо через Гросіне зниження тарифів для населення та промисловості не має зара обігових коштів для закупівлі газу!
От так популізм нищить Державу. Гройсман попросив НКРЕКП не включати "дурня" і доручив знизити ціну на електроенергію для промисловості - Цензор.НЕТ 7869
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Великий економізд,Нафтогаз якраз це і робить
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По скілки закуповують на день та скільки газу закачано у сховища?
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Ви думамєте я цього не бачив?
Вле ж з таким темпом до середини жовтня закачають ще максимум 1,5 млрд.м3! Буде ВСЬОГО 18,2, а торік на початок жовтня було десь 17,5.
Офігенні темпи!
А мали б тягти все що можна і не можна, щоб запхати 31 млрд.м3, та на це немає грошей через Гросю, даруйте за каламбур.
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Так,щоб не казали про Коболєва,але він менеджер з великої букви.І веде війну щ урядом за кожну вільну копійку для закупівлі газу,інакше потім буде в 2 рази дорожче.Зараз на хабах ціна 120-130 євро.А свою премію він відпрацював до кожної копійки.Такого б жорсткого прем'єра
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Ви що? Коболєв? Креатура "гнуснава шикаладнава баригі?"
Та сюди ж зарвз зє!Люді набіжать з ботоферми і вас забанять!
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Да чхати.Шоб не казали про покійного Кирпу,а той був менеджером від бога.Буквально за рік зробив з глибоко збиткової організації прибутковою.Так і з Коболевим та Гонтаревою.Це жорсткі професійні менеджери.Той єе Нафтогаз наразі є одним з основних наповнювачів бюджету.Економіка є інерційною системою з лагом у пару років і те зростання курсу та падіння банків було закладено за Януковича.Зараз ми маємо результати роботи Гонтарєвої-стабільні банки,прибуткові нарешті,та стабільнмй курс
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Думаєте від здешевлення е.е. ціна промислових товарів зменшиться? Дудки! Тому пофігу.
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Отож!
Зє!біли не розуміють, що товар продаєтьсяза тою ціною, за якою його можна продати і якщо знизиться цого собівартість то це не знизить ціну для споживача, а лише збільшить прибутки власника заводу!
А от здешевлення таривів на електрику у державі де 70% електрики виробляється державними (атомними, гідро та почасти тепловими) електростанціями є неприкритою націоналізацією збитків та приватизацією прибутків!
Так, епоха бідності для олігархів закінчилас!
Зє!біл, ти зробив це разом! Радій! Пишайся! Зє!
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Роттердам відмінили,ціна зросла.
Згідно з розрахунками тоді не Порох і Ахметов крали на Роттердамі,а навпаки,крали в них))))Если шо,мы Трускавцов не заканчивали
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Квітень -травень - 2,88 грн., червень -2,89 грн. ,липень - 3,17 грн.
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Україна в лютому закуповувала електроенергію у вугільних електростанцій майже на 50% дорожче від цін, за яким у Європі купували електроенергію групи Ріната Ахметова.
Про це повідомляють Наші гроші.
За даними ДП "Енергоринок", у лютому 2019 року середня ціна продажу електроенергії в Оптовий ринок виробниками ТЕС становила 2167 грн/МВт*г за наростаючим підсумком (0,72 євро за кВт*год). Таким чином, у лютому тариф теплової генерації виріс на 16% у порівнянні із січнем цього року. "Це новий рекордно високий тариф ТЕС за всю українську історію", - йдеться у публікації.
У свою чергу на Угорській енергетичній біржі електроенергія у лютому котувалась по 49,56 євро, або близько 1530 грн/МВт*г. Тобто ціна українського Енергоринку на 45% вище від ціни угорської біржі.
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Ой,раскрыли секрет.Компании,имеющие маневровые мощности,как ТЭС и свободные деньги,зарабатывают огромные деньги просто на разнице тарифов в разное время суток.В Трускавцах этому не учат?
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Логика зеленутых примерно такая. Сейчас зекоманда заберет деньги у буржуев (предприятий) и зеделает учителям 4000 баксав.
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Ничего Вы в зекономике не понимаете,главное как это патиливизару покажут
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