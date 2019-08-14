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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, За рубежом
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 "Может быть, у нас получится что-нибудь организовать в предстоящие недели", - посол США в РФ Хантсман о встрече Суркова и Волкера по Донбассу

Посол США в Москве Джон Хантсман надеется, что встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера состоится в ближайшие недели.

"Я говорил с Куртом Волкером. Я говорил с ним после его недавней встречи, серии встреч в Украине, и, конечно, советовал ему, уговаривал его приехать в Москву и провести переговоры с господином Сурковым и рядом других лиц", - сказал Хантсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Посол выразил надежду, что переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины удастся сдвинуть с мертвой точки.

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"Курт Волкер - выдающийся дипломат. Господин Сурков - выдающийся дипломат. И я хотел бы видеть их вместе здесь, в Москве, и, может быть, у нас получится что-нибудь организовать в предстоящие недели. Никаких гарантий тут, разумеется, быть не может, потому что это все сложные вопросы, но посмотрим, может быть, нам удастся чего-нибудь добиться", - добавил Хантсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3142813
 
   
 Топ комментарии
 
а чего б нет? наши уже ж перестали стрелять и закрыв глаза и уши утверждают про устойчивое перемирие..(от 10 погибших портят картину маслом...но можно ж сбрехать про самострельцев и косоруких в обращении с оружием (простите Герои, простите!)
осталось малость - подлатать мост в Станице (чтоб танки (не наши ессествено) выдержал) и разминировать околицы, чтоб пехота (ихтамнетская) не страдала и все... мир упал в штанах
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Без цього вилупка обійдуться?
"Может быть, у нас получится что-нибудь организовать в предстоящие недели", - посол США в РФ Хантсман о встрече Суркова и Волкера по Донбассу - Цензор.НЕТ 3050
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звичайно получиться---більше зброї на донбасі.щоб укріпити кордони з Україною.--незавісімиє республікі"лднр"..мєчта "новоросія"
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а чего б нет? наши уже ж перестали стрелять и закрыв глаза и уши утверждают про устойчивое перемирие..(от 10 погибших портят картину маслом...но можно ж сбрехать про самострельцев и косоруких в обращении с оружием (простите Герои, простите!)
осталось малость - подлатать мост в Станице (чтоб танки (не наши ессествено) выдержал) и разминировать околицы, чтоб пехота (ихтамнетская) не страдала и все... мир упал в штанах
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Держись , Волкер , тебя хотят видеть на территории ватного зверинца .
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Если долго мучиться -
Что-нибудь получится!
Если долго мучиться -
Что-нибудь получится! "Можливо, нам вдасться щось організувати в майбутні тижні", - посол США в РФ Хантсман про зустріч Суркова та Волкера стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 6716 (с) Пугачева
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Не получится . Есть опыт Грузии , Израиля и других . Пока не навешаешь уродам , они не успокоятся .
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Після цього теж не заспокоються. Тільки після того, як наддадуть волю народам колишньої росії спокій стане можливим.
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За що ж боролись ми з ляхами?
За що ж ми різались з ордами?
За що скородили списами
Московські ребра?? Засівали,
І рудою поливали...
І ******* скородили.
Що ж на ниві уродилось??!
Уродила рута... рута...
Волі нашої отрута.
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