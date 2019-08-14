 Российские командиры за вознаграждение отдают подчиненным паспорта для побега с Донбасса в РФ, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, усиливается агитационно-пропагандистская работа и контроль за формированием и отправкой групп военнослужащих на территорию Ростовской области для получения российских паспортов.

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В то же время, по информации ГУР, "в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ получает распространение практика изъятия полученных российских паспортов у сержантов и рядовых под предлогом предотвращения самовольного оставления места службы. При этом, растет число случаев их выдачи российскими командирами подчиненным за вознаграждение для побега на территорию России и избежания таким образом ответственности за совершенные преступления и правонарушения, в т.ч. против гражданского населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях".