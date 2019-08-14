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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
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 Российские командиры за вознаграждение отдают подчиненным паспорта для побега с Донбасса в РФ, - ГУР

Командование ВС РФ принимает меры по ускорению процесса получения российского гражданства военнослужащими российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, усиливается агитационно-пропагандистская работа и контроль за формированием и отправкой групп военнослужащих на территорию Ростовской области для получения российских паспортов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два десятка офицеров РФ выслали с Донбасса за хищения, - разведка

В то же время, по информации ГУР, "в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ получает распространение практика изъятия полученных российских паспортов у сержантов и рядовых под предлогом предотвращения самовольного оставления места службы. При этом, растет число случаев их выдачи российскими командирами подчиненным за вознаграждение для побега на территорию России и избежания таким образом ответственности за совершенные преступления и правонарушения, в т.ч. против гражданского населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях".

Источник: https://censor.net.ua/n3142810
 
 
 Топ комментарии
 
А кому потрібен той розбитий лугандон?
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А они все ждали, что побежит Порошенко.

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Краще в Сибіру на лісоповалі, ніж на Думбасі 200.
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буде як Придністров'я...непризнане.але там будуть жити і торгувати з Україною.хоть ще частина України--все до того йде..і відвойовувати територію ніхто не буде---так і буде бовтатись ..і не треба репетувати на все горло--кордони України непорушні
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А кому потрібен той розбитий лугандон?
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мені він і нахер не впав з тою нах ватою..-але нахера кричали --відвоюємо.за 2 тижні.-це Україна--там наши люді....якщо можна було просто здати територію і не гинули б хлопці
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Ти не знаєш *****? Як би здали - він поліз би далі.
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а що зараз --не то? тих гандонів викидують з лугандону а прийдуть ахфіцери підорасії..а Україна-ху***яксь перемир'я ім і не стрелять в атвет---а вони зброю завозять і ротацію військ проводять..)(уйло про коридор мріє в Крим--ВОДА.
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Лугандонию в таком состоянии сохранить как наглядное пособие, резервацию, "кармильцев Укропии", для хахлов манкуртов, любителей путино --гундяевского хрюкающего миръка. Дебилам и всяческим дегенератам, совкам носителям тяжелой формы духовного сифилиса и совдеповской проказы, яркого примера построения хрю. мира в Абхазии и Приднестровье показалось недостаточно. История ничему не научила дебилов и дегенератов.
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так то і буде резервація---тільки буде зі зброєю..от тільки стріляти будуть в українців постійно..)(уйло буде використовувати в любий час .як рану ковиряти.щоб боляче було...не розхирачи як /Грозний .от тепер таке і буде
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Як у колгоспників у 50-х - 60-х або у совєцьких хвойд в арабськийх країнах у 90-х-2000-х.
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Бажання постріляти по укропам пропало? Чомусь. Російські командири за винагороду віддають підлеглим паспорти для втечі з Донбасу в РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 8844
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За Урал на кромку Васюганских болот, где комары величиной с кулак и облака мелкого гнуса. И пусть создают Васюганскую Народную Республику. Есть возможность применить свой опыт.
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їх там нахер втіхаря помочать в сартірах ніхто і не взнає.в )(уйла записано скривати втрати сольдат і офіцерів то з тими виродками ніхто панькатись не буде
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Умилительная картина ! Будни зверинца . Украина живёт без "кормильцев" .
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Краще б, звичайно, вату в домовинах кацапи приймал, але і так не погано...
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Война пришла в Сибирь: земля трясется от взрывных волн, тысячи беженцев и черный дождь - кадры: Російські командири за винагороду віддають підлеглим паспорти для втечі з Донбасу в РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 6957

Video:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=kPzDDvNQYnw

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Дебільно виглядає "Командование ВС РФ принимает меры по ускорению процесса получения российского гражданства военнослужащими российских оккупационных войск "
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Их место - в параше. Даже без паспортов - там открытый режим приёма круглосуточно. Как в борделе - только плати.
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