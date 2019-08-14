 Защита Зайцевой, обвиняемой в ДТП с 6 погибшими, просит смягчить ей наказание до 5 лет условно

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Прошу смягчить приговор (суда первой инстанции. - Ред.) в части назначения наказания", - сказала Плетнева в ходе заседания Харьковского апелляционного суда.
Она уточнила, что просит назначить наказание Зайцевой в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда.
По мнению адвоката, степень вины ее подзащитной меньше, чем второго обвиняемого в ДТП Геннадия Дронова, поэтому Плетнева считает, что возмещение ущерба пострадавшим должно быть не солидарным, как решил суд первой инстанции, а долевым, и Зайцева должна возместить 30% ущерба, а возмещение 70% следует возложить на Дронова.
При этом Плетнева отметила, что Зайцева не снимает с себя вины, которая "состоит в превышении скорости движения". Адвокат несколько раз подчеркнула, что именно автомобиль Дронова протаранил машину Зайцевой, что привело к смертельным последствиям аварии.
Мотивируя необходимость смягчения наказания своей подзащитной, адвокат также сослалась на состояние ее здоровья. Плетнева утверждает, что Зайцева не может получить необходимого лечения в условиях СИЗО. Кроме того, адвокат указала на то, что суд первой инстанции при назначении наказания не учел смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба).
Зайцева поддержала требования своего адвоката.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.
Сегодня, 14 августа, Харьковский апелляционный суд начал рассмотрение апелляцию на приговоры Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которых суд признал виновными в деле о ДТП, в результате которого погибли шесть человек и столько же пострадали.
Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.
самосуд над всей семьёй избавил бы семьи погибших от необходимости терпеть всё это судебное дерьмо
зайцева - единственная виновница, не летела бы на красный, никто бы ее не зацепил..
Охренеть.
А виновата наркоманка Зайцева.
Охренеть.
У меня нет слов просто.
адвокатишка зайцевой требует применить не равномерное, а долевое возмещение пострадавшим - 30 процентов от зайцевой и 70...(бинго!) от Дронова...
ибо (по подсказке адвокатов) зайчиха якобы признала и осознала...а тот рогом уперся...
Доводити наявність обтяжуючих обставин (перебування у стані наркотичного сп'яніння) там не має чим, а без обтяжуючої суд повинен був застосувати до неї статтю 69-1 ККУ, тобто не більше 2/3, не більше 7 років.