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 Общество
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Все про:ДТП (5698) Зайцева (98) суд (22445) Харьков (4393)

 Защита Зайцевой, обвиняемой в ДТП с 6 погибшими, просит смягчить ей наказание до 5 лет условно

Адвокат Юлия Плетнева, защищающая Елену Зайцеву, обвиняемую в ДТП в центре Харькова, в результате которого в октябре 2017 года погибли шесть человек, просит смягчить наказание своей подзащитной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Прошу смягчить приговор (суда первой инстанции. - Ред.) в части назначения наказания", - сказала Плетнева в ходе заседания Харьковского апелляционного суда.

Она уточнила, что просит назначить наказание Зайцевой в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда.

По мнению адвоката, степень вины ее подзащитной меньше, чем второго обвиняемого в ДТП Геннадия Дронова, поэтому Плетнева считает, что возмещение ущерба пострадавшим должно быть не солидарным, как решил суд первой инстанции, а долевым, и Зайцева должна возместить 30% ущерба, а возмещение 70% следует возложить на Дронова.

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При этом Плетнева отметила, что Зайцева не снимает с себя вины, которая "состоит в превышении скорости движения". Адвокат несколько раз подчеркнула, что именно автомобиль Дронова протаранил машину Зайцевой, что привело к смертельным последствиям аварии.

Мотивируя необходимость смягчения наказания своей подзащитной, адвокат также сослалась на состояние ее здоровья. Плетнева утверждает, что Зайцева не может получить необходимого лечения в условиях СИЗО. Кроме того, адвокат указала на то, что суд первой инстанции при назначении наказания не учел смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба).

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Зайцева поддержала требования своего адвоката.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Сегодня, 14 августа, Харьковский апелляционный суд начал рассмотрение апелляцию на приговоры Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которых суд признал виновными в деле о ДТП, в результате которого погибли шесть человек и столько же пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Харькове: Против экспертов, не установивших, была ли Зайцева под наркотиками, будет инициировано производство. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3142808
 
 
 Топ комментарии
 
тепер всьо на Дронова валять, а ця обдовбана ляля вже нєвінавата
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И путевку в Доминикану для восстановления пошатнувшегося в застенках здоровья... Защита Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП в центре Харькова, просит смягчить ей наказание до 5 лет тюрьмы условно - Цензор.НЕТ 2318
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тюрма умовно не буває. Якась помилка в заголовку.
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Судебная "реформа" в разгаре - очевидное никого из судей не интересует, главное - выводы экспертиз, а уж там "зайцевы" капусты накрошили ого-го...
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Та ні, просто в суддів не буває родичів пішоходів,а їздять вони виключно на здоровецьких "танках" в яких загинути намертво досить складно.
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За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.
Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.
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якась вона добра. я б вимогав щоб потерпілі мені за машину виплатили і моральний ущерб. чого це вони гулялі по вулицях в той час коли я їхала ?
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Курва мать?! Вы не охренели защитники???? Смотрите карма догонит!!! Какое нахер условно????? Креста на Вас нет...
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А чому так скромно просять - лише 5 років умовно з 6 вбитих людей? Медаль і премію треба просити.
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а б..лядина разве не на красный летела?
самосуд над всей семьёй избавил бы семьи погибших от необходимости терпеть всё это судебное дерьмо
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Ну звичайно! А ще треба їй права віддати і нову машинку купити, бажано Лексус або Інфініті.
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Походу защиту надо рядом с ней садить и за попытку отмазать, защите дать 5 условно...
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А по существу Зайцева не снимает с себя вины, которая "состоит в превышении скорости движения". Адвокат несколько раз подчеркнула, что именно автомобиль Дронова протаранил машину Зайцевой, что привело к смертельным последствиям аварии ?
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а из за чяво хай если бы у вас на руках была статистика сколько было таких приговоров и ещеи сколько будет только разгласке не давались как в этом случае то то что просят адвокаты так это еще суровое наказание и куда только смотрит ЗЁ?
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А Героя Украины не хочет получить эта бл@дво, лишённая напрочь совести и состраданья???
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Молодец, мажорка, сначала признала вину, теперь отказывается. Подавай ей, видишь ли, условный срок! Следующим этапом будет ее требование к потерпевшим и родственникам погибших купить ей новую машину вместо расхеряченной!?? А на Сумской уже нет уголка памяти с цветами и лампадками. Видать, отчим с гЕПОЙ договорился снизить градус интереса таким образом. Вот такие перемены, малята.
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Я погоджуюся, тільки одна умова взяти 6 членів із сімей адвокатів і посадити цю лярву за кермо і щоб вона їх збила на смерть. І без питань нехай іде гуляє з пятьма роками умовно.
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А если посадить вас за кермо и направить этого сбочинця Дронова в вашу машину,а потом посадить на пожизненное?
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при чем здесь Дронов, наркоманка зайцева летела на красный свет на бешенной скорости, любой мог бы ее зацепить на перекрестке..
зайцева - единственная виновница, не летела бы на красный, никто бы ее не зацепил..
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Любой нарушитель правил дорожного движения вы хотели сказать,что привело к гибели 6 челове?
Охренеть.
А виновата наркоманка Зайцева.
Охренеть.
У меня нет слов просто.
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зайцева в состоянии наркотического опьянения, грубо нарушила ПДД, что привело к созданию аварийной ситуации, повлекшее столкновение машин и гибель пешеходов..
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читайте ПДР, або їх вирок! Це краще, ніж із таким знанням правил потім читати власний.
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Лучше запретить есть мороженное в вечернее время суток на 10лет.😀😀😀😀. Не удивлюсь если подобный приговор булет иметь место быть.😀😀😀😀😀😀
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Ну это уже чересчур жестоко. Вы бы ещё предложили её без канпота оставить.
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мало того !!!
адвокатишка зайцевой требует применить не равномерное, а долевое возмещение пострадавшим - 30 процентов от зайцевой и 70...(бинго!) от Дронова...
ибо (по подсказке адвокатов) зайчиха якобы признала и осознала...а тот рогом уперся...
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Ага, и талоны на усиленное питание...
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Добавить ещё столько же за наглость.
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поставьте ее на тот перекресток, и уе...те на скорости 120км в час Лексусом.
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надо их хоть как-то помечать..., тех, кто в нашей стране имеет право на убийство своих сограждан..., крестики на лбу рисовать что ли, несмываемые...
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... и оштрафовать всех погибших (посмертно).
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судебного процесса над этой лахудрой абсолютно достаточно для того чтобы понять, никакие позитивные изменения, при никакой власти в стране уже невозможны. правосудие продано, перепродано и идёт только его перекупка между владельцами.
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Ни хрена себе шестерых одним ударом и просит пять лет ,наверно за каждого,так пусть Суд рассмотрит предложение Захист Зайцевої, обвинуваченої в смертельній ДТП у центрі Харкова, просить пом'якшити їй покарання до 5 років в'язниці умовно - Цензор.НЕТ 3393
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покарання однозначно зменшать. 75-ту (умовно) навряд чи застосують, але зменшать...
Доводити наявність обтяжуючих обставин (перебування у стані наркотичного сп'яніння) там не має чим, а без обтяжуючої суд повинен був застосувати до неї статтю 69-1 ККУ, тобто не більше 2/3, не більше 7 років.
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