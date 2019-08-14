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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 Украина обречена иметь всего два и самых худших сценария в ОПК, - предприниматель Носов

Заявления представителей новоизбранной власти об отсутствии потребности в изменениях в Оборонно-промышленном комплексе (ОПК) грозят обернуться для Украины негативными сценариями.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал предприниматель, эксперт в сфере ОПК Александр Носов, передает Цензор.НЕТ.

"Был участником группы специалистов в вопросе ОПК, достаточно долгий период. Мы все были разные, но понимали актуальность изменений будущего оборонной отрасли, которая в Украине, вопреки войне - стремительно приходила в упадок. Кто-то спорил, а кто-то наоборот соглашался, состав менялся, люди притирались друг к другу, но все опытные профессионалы: экономисты, инженеры, бизнесмены, военные, дипломаты, производители ОПК, НО! не политики. Группа направляла обращения, аналитику, розияснення и планы в Офис Президента в СНБОУ .. (фамилии - их конфиденциальность). Здесь писал только о "точечных" - технических проблемах, которые не касались сложных: корпоратизации, стратегии и главное - философии восприятия властью ценности ОПК - как сущности существования государственности в стране, у которой много врагов и нет друзей, готовых подставить плечо. Последние недели были публичные выступления "совершенно новых" народных избранников, которые не воевали, не создавали, не вкладывали свое, не руководили в Украине ничем, даже удаленным от ОПК, и оказывается, что структура национальной безопасности, а именно ее часть - ОПК "НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПЕРЕМЕНАХ, а только некоторых подходов" и там, в целом, все хорошо. (???)", - заявил он.

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"Поэтому, теперь мне понятно, что следующие 1,5-2 года, лозунги в ТВ и Медиа будут продиктованы не экономикой и вызовами национальной безопасности, а межличностными отношениями и индивидуальным приближением отдельных лиц к Президенту. К большому сожалению, Украина образца августа 2019 г., оказалась обречена иметь не три-четыре, как могло казаться нам во время выборов "новых", а всего два и самых худших сценария: 1-й неспособен, 2-й маловероятен", - отметил Носов.

"В случае НЕСПОСОБНОГО СЦЕНАРИЯ (все остается как есть), лица-распорядители оборонных бюджетных средств, продолжат доминировать, то есть:
- коррупция распространяется, прозрачность стремится к нулю;
- качество национального оружия продолжает терять свою эффективность в развивающемся мире;
- спрос Ино-заказчиков, то есть рынки валютного сбыта, теряются;
- количество выпускаемой продукции будет уменьшаться, цена расти;
- возможность боевого применения нашего оружия - будет сужаться.

В случае маловероятно СЦЕНАРИЯ (холдинговая трансформация):
- развитие оборонных технологий будет возможен только для отдельных, и при этом незатратных, образцов вооружения, и только благодаря отдельным частным производителям;
- наши международные союзники (если они еще есть?), не будут рассматривать Украину как государство промышленного потенциала, то есть она не будет иметь шансов стать СУБЪЕКТОМ любого международного процесса европейской безопасности.

В этих условиях, заканчиваю "активничать" по национальной безопасности и ОПК, ибо смысл патриотического профессионального мнения, доказательств и борьбы потерян. Кажется это было бесполезным", - резюмировал он.

Украина обречена иметь всего два и самых худших сценария в ОПК, - предприниматель Носов 01
Украина обречена иметь всего два и самых худших сценария в ОПК, - предприниматель Носов 02
Украина обречена иметь всего два и самых худших сценария в ОПК, - предприниматель Носов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3142806
 
 
 Топ комментарии
 
Нельзя так клеветать на людей, прошедших серьезный курс в Трускавце... Украина обречена иметь всего два и самых худших сценария в ОПК, - предприниматель Носов - Цензор.НЕТ 7519
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в Советском Союзе все сигаретные фабрики быстро могли перейти на производство патронов
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Наши предки были очень практичными: сигареты и большинство пуговиц на мужских сорочках имеют диаметр 7,62 мм, что соответствует калибру патроновприменяемых во многих видах стрелкового оружия. Пуговицы на пиджаках либо 14,5 мм (пулемет КПВТ), либо 12,7 мм (танковые зенитные пулеметы УТЕС, КОРД и аналоги)
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ну ок размер совпадает, как производство сигарет может превратится в производство патронов скажи мне пожалуйста, эрудит фейсбучный?
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На пальто, плащах и других видах верхней одежды размер пуговиц составляет либо 20мм (зенитные снаряды), либо 30мм (пушка 2А42 на БМП-2 и большинство авиационных пушек). Пуговицы на форменных фуражках, по бокам которые, равны 9мм (пистолет ПМ и многие разновидности пистолетов-пулеметов, работающие под этот калибр). Диаметр бутылки, скажем от водки "Столичная" или пива "Балтика" равняется 73мм (пушка 2А28 на БМП-1 и станковый гранатомет СПГ). Этот список можно еще долго продолжать, практически любой круглый в сечении предмет, выпускаемый большими заводами, будет соответствовать какому-либо калибру, применяемому нашей оборонкой. Объяснение здесь очень простое. Во время войны, как только будет дан приказ о переводе экономики страны на военный лад, заводы на своих станках заменяют ряд деталей и на выход уже пойдут патроны вместо сигарет и пуговиц, снаряды вместо бутылок, артиллерийский порох вместо макарон (обычная макаронина в точности повторяет артиллерийский порох). Именно по этой причине куски хозяйственного мыла по габаритам соответствуют тротиловым шашкам
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как-то оно все за ухи притянуто, тут скорее наоборот было: станок оружейный переоборудовать на хозяйственно пищевой.
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за 5 лет вайнухи ни стволов, ни патронов к ним делать не научились
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все стволы для малюков, фортов и прочей укрозброи берутся от складских доноров
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И что Україна приречена мати лише два і найгірших сценарії в ОПК, - підприємець Носов - Цензор.НЕТ 4608 ..? Неужели только из этого ты делаешь выводы что - НЕ научились . ??
А на склад стволы как попали , материализовались из воздуха ??
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....!!!! Класс !! Машинка для макарон делающая артиллерийский порох .!!! Вау !! Мечта изобретателя самоучки , деда- Ведуна .
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ага.. а кокарды на фуражках это ж вообще 30мм ..
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Существует миф о том, что диаметр советских папирос был 7,62 мм якобы для того, чтобы в случае необходимости на тех же станках запустить выпуск патронов. Однако диаметр гильзы советского патрона 7,62×39 мм равен 7,85 мм, а диаметр донца - ровно 10,00 мм; кроме того, все остальные части патрона имеют совсем другие диаметры, а производство пуль не имеет ничего общего с производством сигарет. На самом деле совпадение столь непривычного для метрической системы размера 7,62 мм обусловлено вовсе не причинно-следственной связью «патроны-папиросы», а тем, что в дюймовой системе этот размер обозначается вполне «круглым» числом 3/10 дюйма.
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Ідіотська казка для дибілів.
Цигаркові фабрики мали б шанс перейти не випуск набоїв у ті часи, коли гладкоствольні рушниці заряджалися "набоями" у вигляді паперового циліндрика з димним порохом.
Та на момент, коли появилися перші цигаркові фабрики, зброя була уже нарізною. казнозарядною і використовувалися унітарні потрони з латунною гільзою і капсюлем.
Зє!біли є зє!білами по просто тупі невігласи!
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От такі люди і голосували за Зєєєлю!
Таким можна впарити все що завгдо, будь-яку абсолютно безглузду вигадку і вони, навіть зрозумівши, що їх пошили у дурні, все одно захищатимуть того, хто їх обдурив, бо вважають, що визнавши помилку вони визнають себе ідіотами!
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как же ты будешь жить среди 75% недочеловеков? не мучай себя, соверши суицид
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Слабкодухим легше жити у казці, бо світ доволі жорстокий і байдужий. Їм простіше "домальовувати" реальніст, щоб зробити її в своїй уяві більш комфортною для себе. Цим скорисладия ЗЄ! тєхнологи і надурили 73% людей.
Кожен "домальовував" невнятні посили Зєєєлі.
Коли той казав: "Треба вирішити в решті решт питання з землею", - одні думали, що землю не будуть продавати, а інші, що її продавати будуть
Коли воно казало "саджати будемо", - одні думали що сєпарів, інші, що "майдаунів" а треті що директора жеку і всі бігли голосувати за "Зє!"
Їм не вдалося одурити тих, хто світ сприймає адекватно, хто не вірить нікому крім власного здорового глузду і тих знань, що вони отримали самі і перевірили на практиці.
Таких у будь-якому суспільстві меншість, але саме на цих людях це суспільство тримається.
Сильних менше ніж слабких.
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мы в курсе, все пиарасы и только ПОРОШЕНКО истинный БОГ, иди в печь со своими сказками лапоть рошеновский
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А в Саветскам Саюсе всегда верили во всякую х-ню?

Я бы очень хотел посмотреть как на подобном оборудовании будут делать патроны

https://www.youtube.com/watch?v=hwwGixhOMro
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Нельзя так клеветать на людей, прошедших серьезный курс в Трускавце... Украина обречена иметь всего два и самых худших сценария в ОПК, - предприниматель Носов - Цензор.НЕТ 7519
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Тут даже клеветой сложно назвать: Кто-то (фамилии - их конфиденциальность), где-то, что-то сказал - ЗРАДА-А-А!
Подпись - Непонятно Кто.
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Обрали новиє ліца з різного зброду.
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О, еще одного оторвали от корыта. Если за долгий период не удалось реформировать, то нет смысла вас там держать.

МОжет просто контролировать процесс от создания заказа и до поставки в ЗСУ.
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При клоуне президенте сценарий один . и он плачевней не бывает - независимости страны , рано или поздно , - кердык . Полный и безоговорочный . Х.йло , это криворожское недоразумение , в бараний рог скрутит . Сделает - недоразумение баранорожское . .
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Посмотрим осенью, бо эти заявления могут быть от потрошиной команды и сгущать реальность.
А я всё равно за Третий Майдан и быструю - в три дня зачистку Украины от коррупционеров, казнокрадов и сепаратистов у власти в Украине, бо иначе Украина никогда не будет процветать. Уверен окно возможностей у Майдана скоро появиться.
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О, знатний майданщик вишукався. Якщо після лоботомії маєш хоч якісь залишки моску, то подумай сам проти кого буде наступний Майдан. А сам готуйся батракувати на "антимайданчику" знову за 200 гривень/доба.
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Вы как поп Гапон, и как Парубий 18 февраля 2014 года. Неужели у украинцев недостаточно ума и навыков,что убрать антиукраинскую власть в мирный способ.
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Знаєш, в 1917 році тодішніх казнакрадав і карубціанєрав просто розстріляли, а майно конфіскували. Потім почали саджати в гулаги і розстрілювати таких як ти. Чим все це закінчилось ти знаєш. Чи ти думаєш, що тобі пощастить, і тобі дістанеться шкіряне пальто, кашкет з кокардою та портупея з маузером чи наганом?
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Это то о чём я пять лет вам внушал , малоросы .Всё намекал - давайте третий Майдан ,, против Пороха и фашистской хунты . А вы всё не слушали . Україна приречена мати лише два і найгірших сценарії в ОПК, - підприємець Носов - Цензор.НЕТ 7277 .
Україна приречена мати лише два і найгірших сценарії в ОПК, - підприємець Носов - Цензор.НЕТ 8950 .
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Пинками поперли "способного" и "маловероятного".В Свыноферме Петюни ему лучше хрюкалось.Сейчас другие времена-харч забрали.Потому Все Свынни захрюкали и завизжали с голодухи,как и "эксперт" Носов.
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у каламойського єсть задача від кремля:скоротити населення України до 15 млн, зробити всіх українців бідними, неосвіченими і хворими. і він її успішно виконує разом з дурним кловуном.
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Немає що ні додати, ні відняти. Професійно, раціонально, чітко. Лише одне застереження аотрібно: не для зебілів.
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Всё происходит так и как и говорили «порохоботы»
Шоу вместо работу.
Сваты вместо армии.
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