 Украина обречена иметь всего два и самых худших сценария в ОПК, - предприниматель Носов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал предприниматель, эксперт в сфере ОПК Александр Носов, передает Цензор.НЕТ.

"Был участником группы специалистов в вопросе ОПК, достаточно долгий период. Мы все были разные, но понимали актуальность изменений будущего оборонной отрасли, которая в Украине, вопреки войне - стремительно приходила в упадок. Кто-то спорил, а кто-то наоборот соглашался, состав менялся, люди притирались друг к другу, но все опытные профессионалы: экономисты, инженеры, бизнесмены, военные, дипломаты, производители ОПК, НО! не политики. Группа направляла обращения, аналитику, розияснення и планы в Офис Президента в СНБОУ .. (фамилии - их конфиденциальность). Здесь писал только о "точечных" - технических проблемах, которые не касались сложных: корпоратизации, стратегии и главное - философии восприятия властью ценности ОПК - как сущности существования государственности в стране, у которой много врагов и нет друзей, готовых подставить плечо. Последние недели были публичные выступления "совершенно новых" народных избранников, которые не воевали, не создавали, не вкладывали свое, не руководили в Украине ничем, даже удаленным от ОПК, и оказывается, что структура национальной безопасности, а именно ее часть - ОПК "НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПЕРЕМЕНАХ, а только некоторых подходов" и там, в целом, все хорошо. (???)", - заявил он.

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"Поэтому, теперь мне понятно, что следующие 1,5-2 года, лозунги в ТВ и Медиа будут продиктованы не экономикой и вызовами национальной безопасности, а межличностными отношениями и индивидуальным приближением отдельных лиц к Президенту. К большому сожалению, Украина образца августа 2019 г., оказалась обречена иметь не три-четыре, как могло казаться нам во время выборов "новых", а всего два и самых худших сценария: 1-й неспособен, 2-й маловероятен", - отметил Носов.

"В случае НЕСПОСОБНОГО СЦЕНАРИЯ (все остается как есть), лица-распорядители оборонных бюджетных средств, продолжат доминировать, то есть:

- коррупция распространяется, прозрачность стремится к нулю;

- качество национального оружия продолжает терять свою эффективность в развивающемся мире;

- спрос Ино-заказчиков, то есть рынки валютного сбыта, теряются;

- количество выпускаемой продукции будет уменьшаться, цена расти;

- возможность боевого применения нашего оружия - будет сужаться.

В случае маловероятно СЦЕНАРИЯ (холдинговая трансформация):

- развитие оборонных технологий будет возможен только для отдельных, и при этом незатратных, образцов вооружения, и только благодаря отдельным частным производителям;

- наши международные союзники (если они еще есть?), не будут рассматривать Украину как государство промышленного потенциала, то есть она не будет иметь шансов стать СУБЪЕКТОМ любого международного процесса европейской безопасности.

В этих условиях, заканчиваю "активничать" по национальной безопасности и ОПК, ибо смысл патриотического профессионального мнения, доказательств и борьбы потерян. Кажется это было бесполезным", - резюмировал он.





