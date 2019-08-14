 Украина обречена иметь всего два и самых худших сценария в ОПК, - предприниматель Носов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал предприниматель, эксперт в сфере ОПК Александр Носов, передает Цензор.НЕТ.
"Был участником группы специалистов в вопросе ОПК, достаточно долгий период. Мы все были разные, но понимали актуальность изменений будущего оборонной отрасли, которая в Украине, вопреки войне - стремительно приходила в упадок. Кто-то спорил, а кто-то наоборот соглашался, состав менялся, люди притирались друг к другу, но все опытные профессионалы: экономисты, инженеры, бизнесмены, военные, дипломаты, производители ОПК, НО! не политики. Группа направляла обращения, аналитику, розияснення и планы в Офис Президента в СНБОУ .. (фамилии - их конфиденциальность). Здесь писал только о "точечных" - технических проблемах, которые не касались сложных: корпоратизации, стратегии и главное - философии восприятия властью ценности ОПК - как сущности существования государственности в стране, у которой много врагов и нет друзей, готовых подставить плечо. Последние недели были публичные выступления "совершенно новых" народных избранников, которые не воевали, не создавали, не вкладывали свое, не руководили в Украине ничем, даже удаленным от ОПК, и оказывается, что структура национальной безопасности, а именно ее часть - ОПК "НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПЕРЕМЕНАХ, а только некоторых подходов" и там, в целом, все хорошо. (???)", - заявил он.
"Поэтому, теперь мне понятно, что следующие 1,5-2 года, лозунги в ТВ и Медиа будут продиктованы не экономикой и вызовами национальной безопасности, а межличностными отношениями и индивидуальным приближением отдельных лиц к Президенту. К большому сожалению, Украина образца августа 2019 г., оказалась обречена иметь не три-четыре, как могло казаться нам во время выборов "новых", а всего два и самых худших сценария: 1-й неспособен, 2-й маловероятен", - отметил Носов.
"В случае НЕСПОСОБНОГО СЦЕНАРИЯ (все остается как есть), лица-распорядители оборонных бюджетных средств, продолжат доминировать, то есть:
- коррупция распространяется, прозрачность стремится к нулю;
- качество национального оружия продолжает терять свою эффективность в развивающемся мире;
- спрос Ино-заказчиков, то есть рынки валютного сбыта, теряются;
- количество выпускаемой продукции будет уменьшаться, цена расти;
- возможность боевого применения нашего оружия - будет сужаться.
В случае маловероятно СЦЕНАРИЯ (холдинговая трансформация):
- развитие оборонных технологий будет возможен только для отдельных, и при этом незатратных, образцов вооружения, и только благодаря отдельным частным производителям;
- наши международные союзники (если они еще есть?), не будут рассматривать Украину как государство промышленного потенциала, то есть она не будет иметь шансов стать СУБЪЕКТОМ любого международного процесса европейской безопасности.
В этих условиях, заканчиваю "активничать" по национальной безопасности и ОПК, ибо смысл патриотического профессионального мнения, доказательств и борьбы потерян. Кажется это было бесполезным", - резюмировал он.
А на склад стволы как попали , материализовались из воздуха ??
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Цигаркові фабрики мали б шанс перейти не випуск набоїв у ті часи, коли гладкоствольні рушниці заряджалися "набоями" у вигляді паперового циліндрика з димним порохом.
Та на момент, коли появилися перші цигаркові фабрики, зброя була уже нарізною. казнозарядною і використовувалися унітарні потрони з латунною гільзою і капсюлем.
Зє!біли є зє!білами по просто тупі невігласи!
Таким можна впарити все що завгдо, будь-яку абсолютно безглузду вигадку і вони, навіть зрозумівши, що їх пошили у дурні, все одно захищатимуть того, хто їх обдурив, бо вважають, що визнавши помилку вони визнають себе ідіотами!
Кожен "домальовував" невнятні посили Зєєєлі.
Коли той казав: "Треба вирішити в решті решт питання з землею", - одні думали, що землю не будуть продавати, а інші, що її продавати будуть
Коли воно казало "саджати будемо", - одні думали що сєпарів, інші, що "майдаунів" а треті що директора жеку і всі бігли голосувати за "Зє!"
Їм не вдалося одурити тих, хто світ сприймає адекватно, хто не вірить нікому крім власного здорового глузду і тих знань, що вони отримали самі і перевірили на практиці.
Таких у будь-якому суспільстві меншість, але саме на цих людях це суспільство тримається.
Сильних менше ніж слабких.
Я бы очень хотел посмотреть как на подобном оборудовании будут делать патроны
https://www.youtube.com/watch?v=hwwGixhOMro
Подпись - Непонятно Кто.
МОжет просто контролировать процесс от создания заказа и до поставки в ЗСУ.
А я всё равно за Третий Майдан и быструю - в три дня зачистку Украины от коррупционеров, казнокрадов и сепаратистов у власти в Украине, бо иначе Украина никогда не будет процветать. Уверен окно возможностей у Майдана скоро появиться.
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Шоу вместо работу.
Сваты вместо армии.