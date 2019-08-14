 Рабинович и Разумков поспорили о языке на подготовительном заседании: "Мои избиратели говорят на русском языке", - "Ми у Верховній Раді... Буду просити вимикати мікрофон". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, спор начался после попытки Рабиновича говорить на русском языке во время обсуждения одного из вопросов повестки заседания.
"Мои избиратели говорят на русском языке", - мотивировал Рабинович свои действия.
В ответ Разумков призвал не нарушать регламента и пригрозил, что обратится к сотрудникам аппарата парламента отключать микрофон в таких случаях.
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То й балаболь з своімі ізбіратєлями на расєянскому нарєчії,телепень!
Ему нужно (в порядке исключения разрешить говорить на идиш. А переводчика пусть содержиьт сам. Болт ему в хайло, а не русский язык. Потому что он пархатый!
Им хватит голосов, чтобы идиш сделать вторым государственным.Их хозяин, КАЛ омойский наверное, не будет против.
Штейт а міме, хейст зі Сурке
Ин ба ір се штейт а урке
Ин ді урке шлепт ба ір дос гелт.
Зи лойфт агер зі лойфт агін
Шо ви прісталі, гражданін!
Аз а нахал, сіз ніт гезейн дер велт...
Ді міме Сурке вілт зіх немен а білєтік
Ой ніт гестаєвет ба ір дем портмонетік
Ин моментальне верт а гройсер квітчерай
Бренен зол дер киевер трамвай
Сам розумков ще до виборів говорив те саме що і рабінович.
подрастрельной статьей (воровал у Государства эшелонами), это не шапки сбивать
как Янык… и сегодня бабулькам (и молодым с мозгами бабулек) Ребе рассказывает
как надо жить…. Вата мозга.