 Рабинович и Разумков поспорили о языке на подготовительном заседании: "Мои избиратели говорят на русском языке", - "Ми у Верховній Раді... Буду просити вимикати мікрофон". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, спор начался после попытки Рабиновича говорить на русском языке во время обсуждения одного из вопросов повестки заседания.

"Мои избиратели говорят на русском языке", - мотивировал Рабинович свои действия.

В ответ Разумков призвал не нарушать регламента и пригрозил, что обратится к сотрудникам аппарата парламента отключать микрофон в таких случаях.

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