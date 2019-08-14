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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Общество
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 Рабинович и Разумков поспорили о языке на подготовительном заседании: "Мои избиратели говорят на русском языке", - "Ми у Верховній Раді... Буду просити вимикати мікрофон". ВИДЕО

Первый номер в списке "Слуги народа" Дмитрий Разумков и нардеп от "Оппоблока" Вадим Рабинович поспорили о возможности использовать русский язык во время подготовительного заседания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спор начался после попытки Рабиновича говорить на русском языке во время обсуждения одного из вопросов повестки заседания.

"Мои избиратели говорят на русском языке", - мотивировал Рабинович свои действия.

В ответ Разумков призвал не нарушать регламента и пригрозил, что обратится к сотрудникам аппарата парламента отключать микрофон в таких случаях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3142803
 
   
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Лагидна Украинизация) А то Беларусы мне говорят мол у вас язык мелодичный и приятный а наш беларуский не нравится нам! Ну тогда ждите что скоро станите беларуский краем а Лукашенко станет губернатором!
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то есть депутат от берегово может общаться на венгерском? а если человек русского не понимает то как он поймет этого лысого дядьку?))
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"Мои избиратели говорят на русском языке"

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То й балаболь з своімі ізбіратєлями на расєянскому нарєчії,телепень! Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон" - Цензор.НЕТ 8648
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Порохоботы не знают что сказать. То сын Порошенка не знает ни слова по украински. То Розумков топит за украинский язык. . Вот это поворот...
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Главное, что вы знаете, что сказать, зейобик! И все, как в воду п@@@@@л.
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и кацапы вродь тебя профессионально воняют с утра... говоришь "сын Порошенка не знает ни слова по украински"? серьёзно? да? а сам-то ты на слух украинский понимаешь? Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон" - Цензор.НЕТ 1256
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Рабинович подлежит экстирпации из общества и погружения тела в нужник.
Ему нужно (в порядке исключения разрешить говорить на идиш. А переводчика пусть содержиьт сам. Болт ему в хайло, а не русский язык. Потому что он пархатый!
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Мне в сети попалась инфа, что у слуги урода 87% депутатов имеют отца-адвоката.
Им хватит голосов, чтобы идиш сделать вторым государственным.Их хозяин, КАЛ омойский наверное, не будет против. Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон" - Цензор.НЕТ 2266 Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон" - Цензор.НЕТ 2266 Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон" - Цензор.НЕТ 2266
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А что, нормально Разумков опустил в говно ребе новича. Мне это нравится.
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Вообще не понимаю как враг Украины Рабинович спокойно сидит в украинском парламенте в стране которуюю он ненавидит. Хочется просто дать ему молотком по черепу
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То шо пропонує Рабинович?

Штейт а міме, хейст зі Сурке
Ин ба ір се штейт а урке
Ин ді урке шлепт ба ір дос гелт.
Зи лойфт агер зі лойфт агін
Шо ви прісталі, гражданін!
Аз а нахал, сіз ніт гезейн дер велт...
Ді міме Сурке вілт зіх немен а білєтік
Ой ніт гестаєвет ба ір дем портмонетік
Ин моментальне верт а гройсер квітчерай
Бренен зол дер киевер трамвай
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Тут полностью согласен с Разумковым.
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И шо это отменяет закон или рабинович выше закона ведь он таки с цадиками и ребе порешал в Иерусалиме Рабинович и Разумков поспорили о языке на подготовительном заседании: "Мои избиратели говорят на русском языке", - "Ми у Верховній Раді... Буду просити вимикати мікрофон" - Цензор.НЕТ 4161
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Це ж треба..
Сам розумков ще до виборів говорив те саме що і рабінович.
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Рабинович при Совке ходил под
подрастрельной статьей (воровал у Государства эшелонами), это не шапки сбивать
как Янык… и сегодня бабулькам (и молодым с мозгами бабулек) Ребе рассказывает
как надо жить…. Вата мозга.
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Вперше аплодую Разумкову. Далі побачимо. Сподіваюсь на таке продовження.
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А чего у него рука трясется, левая, когда на кнопушку нажимал.
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Місце злодія і рашистського наймИта "Жолудя" не у Верховній Раді, а на гіляці дуба. І припинимо всі непотрібні суперечки
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