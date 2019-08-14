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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2475) медицина (1838) реформы (3351) Супрун Ульяна (555)

 Супрун рассказала о встрече с Зеленским, на которой обсуждалось продолжение реформы медицины

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что встречалась с Президентом Владимиром Зеленским и представителями Офиса Президента, где обсуждали продолжение реформы медицины.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Супрун рассказала перед заседанием Кабинета министров, отвечая на вопрос журналистов, велись ли с ней переговоры о продолжении работы в должности министра здравоохранения.

"Была встреча с Президентом, с людьми из Офиса Президента. Но мы в общем обсуждаем идею, чтобы трансформация (медицины. - Ред.) продолжалась дальше. И это самое важное. Это в большинстве своем - содержание наших разговоров: что надо делать, чтобы она дальше продолжилось", - отметила Супрун.

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Супрун отметила, что встреча состоялась в это воскресенье, 11 августа.

Относительно ее работы в новом правительстве и.о.главы Минздрава отметила: "Относительно нового правительства - я думаю, что это вопрос к представителям Офиса Президента и партии "Слуга народа", ибо они те, кто формирует новое правительство".

Источник: https://censor.net.ua/n3142802
 
   
 Топ комментарии
 
Уляна ласково пояснила детишкам от политики некоторые суровые реальности жизни.
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Тебя забыли спросить, да.
На Лахте сегодня на обед макароны, не ?
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Встретиться, еще не значит жениться. Супрун розповіла, що зустрічалася із Зеленським для обговорення продовження реформи медицини - Цензор.НЕТ 7320
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Уляна ласково пояснила детишкам от политики некоторые суровые реальности жизни.
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Эта хиппанутая?Пусть лучше идёт жить коммуной с Тодуровым и Богомолец, дитя Вудстока)))
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Тебя забыли спросить, да.
На Лахте сегодня на обед макароны, не ?
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А чем "рошен" не устраивает?
Осточертел? Супрун розповіла, що зустрічалася із Зеленським для обговорення продовження реформи медицини - Цензор.НЕТ 2463
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У нас в Мельбурне - не знаю, может где и продаётся. Не в нашем районе.
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Уляна Супрун - биолог и медик, с двумя университетскими образованиями, и громадным опытом управленческой работы в медицине.
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Поэтому будет вечно вести за ручку мальцов, залезших в коридоры власти. Супрун розповіла, що зустрічалася із Зеленським для обговорення продовження реформи медицини - Цензор.НЕТ 7998
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Какая цепь ассоциаций, родила в Вашем межушном ганглии, такой вопрос ?
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Биолог, работающий радиологом?Как по мне, то это слишком мало для того, чтобы претендовать на министерское кресло.
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Не вопрос. Вот уклонист от призыва, без военного образования, и без опыта военной службы - самое оно на пост Главковерха ВСУ.
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мордва, подзавали свое черное брехливое лахтинское ....рот
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баран винторогий,в Украине не было и нет никаких платных ботов,заруби это себе на носу топориком (фу,какая мерзкая хрюсская поговорка)
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Вашу сибирь это точно ждёт.
Сибир наса, китайский!
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Вивчають "святі відходи" ...поки їх не з'їли ...
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Как можно обсуждать реформы в медицине с профессиональным клоуном .. ??? Пани Супрун , КАК ??? Супрун розповіла, що зустрічалася із Зеленським для обговорення продовження реформи медицини - Цензор.НЕТ 6885 .
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Видимо, рекомендовала чаще матюкаться? Супрун розповіла, що зустрічалася із Зеленським для обговорення продовження реформи медицини - Цензор.НЕТ 5322
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оставить в правительстве это и.о. министра будет большой ошибкой..впрочем как и министра внутренних дел..
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Супрун респект за вьідержку и профессионализм !
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