 Супрун рассказала о встрече с Зеленским, на которой обсуждалось продолжение реформы медицины

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Супрун рассказала перед заседанием Кабинета министров, отвечая на вопрос журналистов, велись ли с ней переговоры о продолжении работы в должности министра здравоохранения.

"Была встреча с Президентом, с людьми из Офиса Президента. Но мы в общем обсуждаем идею, чтобы трансформация (медицины. - Ред.) продолжалась дальше. И это самое важное. Это в большинстве своем - содержание наших разговоров: что надо делать, чтобы она дальше продолжилось", - отметила Супрун.

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Супрун отметила, что встреча состоялась в это воскресенье, 11 августа.

Относительно ее работы в новом правительстве и.о.главы Минздрава отметила: "Относительно нового правительства - я думаю, что это вопрос к представителям Офиса Президента и партии "Слуга народа", ибо они те, кто формирует новое правительство".