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 Политика Украины, Общество
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Все про:Зеленский (2462) медицина (1838) реформы (3351) Супрун Ульяна (555)

 Супрун рассказала о встрече с Зеленским для обсуждения продолжения реформы медицины

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что встречалась с Президентом Владимиром Зеленским и представителями Офиса Президента, где обсуждали продолжение реформы медицины.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Супрун рассказала перед заседанием Кабинета министров, отвечая на вопрос журналистов, велись ли с ней переговоры о продолжении работы в должности министра здравоохранения.

"Была встреча с Президентом, с людьми из Офиса Президента. Но мы в общем обсуждаем идею, чтобы трансформация (медицины. - Ред.) продолжалась дальше. И это самое важное. Это в большинстве своем - содержание наших разговоров: что надо делать, чтобы она дальше продолжилось", - отметила Супрун.

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Супрун отметила, что встреча состоялась в это воскресенье, 11 августа.

Относительно ее работы в новом правительстве и.о.главы Минздрава отметила: "Относительно нового правительства - я думаю, что это вопрос к представителям Офиса Президента и партии "Слуга народа", ибо они те, кто формирует новое правительство".

Источник: https://censor.net.ua/n3142802
 
 
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Уляна ласково пояснила детишкам от политики некоторые суровые реальности жизни.
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Эта хиппанутая?Пусть лучше идёт жить коммуной с Тодуровым и Богомолец, дитя Вудстока)))
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