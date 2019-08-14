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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4347) янтарь (503) Госгеонедра (62)

 Легализация добычи янтаря требует 20-30 миллионов инвестиций, - Госгеонедра

Государство должно инвестировать около 20-30 млн грн для проведения геологического изучения участков для легализации добычи янтаря и дальнейшей продажи спецразрешений на электронных аукционах.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Госгеонедра видит путь урегулирования проблем по добыче янтаря в увеличении проводок геологического изучения участков для предоставления в законный способ прав на добычу янтаря. Только для поиска новых янтарных участков для недропользователей нужно выделить около 20-30 млн грн. Это исключительно на выполнение геологических работ. То есть, проведенные разведки и изученные новые участки мы можем предложить инвесторам - потенциальным недропользователям на электронных торгах", - сказал Кирилюк.

По его словам, проведение электронных торгов - это единственный действенный антикоррупционный и прозрачный путь получения прав на добычу не только янтаря, а любого полезного ископаемого.

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Руководитель Госгеонедр также отметил, что от продажи специальных разрешений на пользование янтарными недрами государство получит пополнение бюджета.

"Увеличение выданных спецразрешений на добычу - это легализация рынка. И самое важное - это усиление уголовной ответственности по всей стране и по всем видам полезных ископаемых за незаконную добычу, песка, угля и т.д.", - добавил Кирилюк.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине приобрели характер войны криминальных авторитетов с государством под прикрытием силовых органов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3142800
 
 
 Топ комментарии
 
Не може бути ніякої легалізації знищення природи! Видобуток бурштину передбачає не тотальне знищення поверхні Землі, а викопування бурштину на певних ділянках, промисловим способом - драгами, а потім рекультивація цих ділянок, водовідведення, вирівнювання і засадження деревами! А місцеві хочуть видобувати бурштин дикунським вимиванням піску, після якого лишаються жахливі ями на десятки метрів вглиб і в ті ями потрапляють дики тварини та люди і гинуть в них! ніхто ті ями не закопує і не відновлює поверхню грунту! Дії бурштинокопачів це диверсія та злочин і ніякої легалізації таких дій бути не може, а може бути тільки розстріл на місці!
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Мало нагадили? Ещё и деньги на это давать?
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Превратили волынские леса в грязную лужу, ублюдки и никто не понес наказания.
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Не може бути ніякої легалізації знищення природи! Видобуток бурштину передбачає не тотальне знищення поверхні Землі, а викопування бурштину на певних ділянках, промисловим способом - драгами, а потім рекультивація цих ділянок, водовідведення, вирівнювання і засадження деревами! А місцеві хочуть видобувати бурштин дикунським вимиванням піску, після якого лишаються жахливі ями на десятки метрів вглиб і в ті ями потрапляють дики тварини та люди і гинуть в них! ніхто ті ями не закопує і не відновлює поверхню грунту! Дії бурштинокопачів це диверсія та злочин і ніякої легалізації таких дій бути не може, а може бути тільки розстріл на місці!
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На миллиарды уже украли и вывезли, делают экологическую катастрофу на миллиарды, а этот деятель за какие-то несчастные 20-30 миллионов стенает., покрыватель янтарной мафии. Отмазка детская, при таком разворовывании.
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Мало нагадили? Ещё и деньги на это давать?
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Достали со своей легализацией.. это будет бумажонка по 1000 грн. в месяц, официально разрешающая делать то же, что и раньше?
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це ж копійки - якійсь мільйон доларів - вже б скинулись , зробили і забули . Якби хотіли.
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до такого навіть Пеця не допер. Щоби на потоки сісти, та й ще з лохів 20 лямів зняти...
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"копеечные проекты никому не нужны
там воровать нечего" С)
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какие сумашедшие деньги для гос-ва)))) ща деньги будут искать 5 лет
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