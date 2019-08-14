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 Политика Украины
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 Вопросом Донбасса должен заниматься комитет Рады по правам человека, - Разумков

Партия "Слуга народа" предлагает, чтобы к ведению комитета по правам человека и национальных меньшинств были отнесены и вопросы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом перед началом заседания подготовительной депутатской группы заявил ее председатель, народный депутат от партии "Слуга народа", Дмитрий Разумков.

"Эти вопросы в нашем предложении были озвучены. Но мы предлагаем создать не отдельный комитет, а комитет, в ведение которого относиться еще некоторые вопросы, связанные с национальными меньшинствами и правами человека", - сказал Разумков.

Напомним. 9 августа партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество комитетов в будущей Верховной Раде 9-го созыва с 27 до 22.

"Слуга народа" предлагает образовать следующие комитеты: комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, комитет по вопросам бюджетных отношений, комитет по вопросам экономического развития, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, комитет по вопросам образования, науки и инноваций, комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений, комитет по вопросам цифровой трансформации, комитет по вопросам правовой политики, комитет по вопросам аграрной и земельной политики, комитет по вопросам антикоррупционной политики, комитет по вопросам правоохранительной деятельности, комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, комитет по вопросам инфраструктуры, комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, комитет по вопросам экологической политики и природопользования, комитет по вопросам свободы слова, комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины, комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, комитет по вопросам социальной политики.

Сегодня в Верховной Раде проходит второе заседание подготовительной группы нового созыва. На нем обсуждают вопрос размещения фракций в зале и предмет ведения комитетов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Эти лица должны быть защищены", - Разумков о том, почему не озвучиваются фамилии кандидатов в министры обороны

Источник: https://censor.net.ua/n3142798
 
 
 Топ комментарии
 
Вопросом Донбасса должны заниматься ВСУ и их главнокомандующий, в частности.
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"Вопросом Донбасса", как лживо назвал разумков войну, должен заниматься Генштаб, а не комитет по правам человека.
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Юрий Касьянов
13 год ·

Скрипач не нужен. Крылатая фраза из кинофильма "Кин-дза-дза!" как нельзя точно характеризует скоропостижное увольнение Романа Безсмертного спустя всего 36 дней его второй каденции в минском формате.
Безсмертный не нужен, потому что оказался слишком профессиональным, чересчур принципиальным, чрезмерно патриотичным. Его уволили как ненужный, отработанный материал; просто выбросили на улицу, сообщив о высоком монаршем решении через СМИ.
Впрочем, увольнение в худших традициях одетого в малиновые пиджаки постсовка это ещё мелочи. Роман Безсмертный никогда не был ястребом, и всегда выступал за мир. Но если и такой, "травоядный" и почти капитулянский мир по версии Безсмертного нам не нужен, то трудно даже вообразить, к чему нас готовят.
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Агресія проти України це питання всього українського суспільства і від того що цим питанням буде займатись Спортлото чи Санепідемстанція воно само не розсмокчеться! Питанням війни на Донбасі має займатись комітет з питань нацбезпеки та оборони!
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Ця тема буде піднята після закінчення модового місяця медових ста днів ЗЕ і Богдана, зараз поки що статевими тьфу.., політичними ексцесами, на це не вистачає часу.
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Вопросом Донбасса должны заниматься ВСУ и их главнокомандующий, в частности.
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"Вопросом Донбасса", как лживо назвал разумков войну, должен заниматься Генштаб, а не комитет по правам человека.
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Юрий Касьянов
13 год ·

Скрипач не нужен. Крылатая фраза из кинофильма "Кин-дза-дза!" как нельзя точно характеризует скоропостижное увольнение Романа Безсмертного спустя всего 36 дней его второй каденции в минском формате.
Безсмертный не нужен, потому что оказался слишком профессиональным, чересчур принципиальным, чрезмерно патриотичным. Его уволили как ненужный, отработанный материал; просто выбросили на улицу, сообщив о высоком монаршем решении через СМИ.
Впрочем, увольнение в худших традициях одетого в малиновые пиджаки постсовка это ещё мелочи. Роман Безсмертный никогда не был ястребом, и всегда выступал за мир. Но если и такой, "травоядный" и почти капитулянский мир по версии Безсмертного нам не нужен, то трудно даже вообразить, к чему нас готовят.
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А этот комитет должен быть при СБУ или Нацгвардии?
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Вот вам украинцы и приоритеты зелепузиков ...
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А міністерству оборони що робити? Вінки плести?
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Вопросом Донбасса должен заниматься комитет Рады по правам человека, - Разумков - Цензор.НЕТ 3801 Георгий Тука

@tuka_george

·1 ч

Віддати під контроль Медведчука Комітет ВРУ «з реінтеграції» всеодно, що стрелити з АК собі в ногу! Точніше - з гранатомету в голову! В голову нації!Вопросом Донбасса должен заниматься комитет Рады по правам человека, - Разумков - Цензор.НЕТ 4351
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...дебилоид узеленский, этим придется заниматься ВСУ
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Сдаётся мне, в конце концов ВСУ будет вынуждены заняться разумковым и иже с ними...
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...не могу не согласиться с Пиночетом в некоторых методах решения проблем... Питанням Донбасу має займатися комітет Ради з прав людини, - Разумков - Цензор.НЕТ 7725 Для зелепузиков - самое оно Питанням Донбасу має займатися комітет Ради з прав людини, - Разумков - Цензор.НЕТ 8321
Питанням Донбасу має займатися комітет Ради з прав людини, - Разумков - Цензор.НЕТ 6962
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пошел он нахрен тот дамбас и его конченная сепарня, этих скотов сепарских ничего не исправит, только вспомните их рашистко-фашистские парадики и издевательство над нашими пленными украинскими воинами, пусть гниют в своем русофашизме, зачем эту заразу распространять по Украине?))
после 5-летней поросенковской вакханалии - надо спасать всю Украину, а не за бюджетные деньги всякие комитеты для сепарни создавать..
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и тамада там Слуга чужого народа.. Питанням Донбасу має займатися комітет Ради з прав людини, - Разумков - Цензор.НЕТ 6975

Євгеній Шпаргало

@EugeneShpargalo


·22 ч

З приводу сьогоднішнього указу Зе, який спрощує московитам отримання громадянства. Згадали б, що про таких втікачів з Московії в Україну писав Павло Скоропадський в спогадах. Спочатку вони все тут хвалять, а потім кажуть, що Україна - це "вздор" і пора творити "єдіную роіссю".
Питанням Донбасу має займатися комітет Ради з прав людини, - Разумков - Цензор.НЕТ 2128
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разумковым должны заниматься психиатры!
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Это сознательный враг Украины, слуга расии. Психиаторы здесь ни при чём.
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Про що цей Недоумков верзе? До чого тут права людини та національних меншин до рашистської окупації частини території України . В нас що, громадянська війна чи зовнішня агресія?!!... Після таких заяв зєкоМанди все це кодло "слуг урода" слід вважати посібниками окупантів , місце яких лише на шибениці .
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А я думал, что комитет по вопросам обороны и безопасности.
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