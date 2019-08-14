 Вопросом Донбасса должен заниматься комитет Рады по правам человека, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом перед началом заседания подготовительной депутатской группы заявил ее председатель, народный депутат от партии "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
"Эти вопросы в нашем предложении были озвучены. Но мы предлагаем создать не отдельный комитет, а комитет, в ведение которого относиться еще некоторые вопросы, связанные с национальными меньшинствами и правами человека", - сказал Разумков.
Напомним. 9 августа партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество комитетов в будущей Верховной Раде 9-го созыва с 27 до 22.
"Слуга народа" предлагает образовать следующие комитеты: комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, комитет по вопросам бюджетных отношений, комитет по вопросам экономического развития, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, комитет по вопросам образования, науки и инноваций, комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений, комитет по вопросам цифровой трансформации, комитет по вопросам правовой политики, комитет по вопросам аграрной и земельной политики, комитет по вопросам антикоррупционной политики, комитет по вопросам правоохранительной деятельности, комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, комитет по вопросам инфраструктуры, комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, комитет по вопросам экологической политики и природопользования, комитет по вопросам свободы слова, комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины, комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, комитет по вопросам социальной политики.
Сегодня в Верховной Раде проходит второе заседание подготовительной группы нового созыва. На нем обсуждают вопрос размещения фракций в зале и предмет ведения комитетов.
модового місяцямедових ста днів ЗЕ і Богдана, зараз поки що статевимитьфу.., політичними ексцесами, на це не вистачає часу.
13 год ·
Скрипач не нужен. Крылатая фраза из кинофильма "Кин-дза-дза!" как нельзя точно характеризует скоропостижное увольнение Романа Безсмертного спустя всего 36 дней его второй каденции в минском формате.
Безсмертный не нужен, потому что оказался слишком профессиональным, чересчур принципиальным, чрезмерно патриотичным. Его уволили как ненужный, отработанный материал; просто выбросили на улицу, сообщив о высоком монаршем решении через СМИ.
Впрочем, увольнение в худших традициях одетого в малиновые пиджаки постсовка это ещё мелочи. Роман Безсмертный никогда не был ястребом, и всегда выступал за мир. Но если и такой, "травоядный" и почти капитулянский мир по версии Безсмертного нам не нужен, то трудно даже вообразить, к чему нас готовят.
Георгий Тука
@tuka_george
·1 ч
Віддати під контроль Медведчука Комітет ВРУ «з реінтеграції» всеодно, що стрелити з АК собі в ногу! Точніше - з гранатомету в голову! В голову нації!
после 5-летней поросенковской вакханалии - надо спасать всю Украину, а не за бюджетные деньги всякие комитеты для сепарни создавать..
и тамада там Слуга чужого народа..
Євгеній Шпаргало
@EugeneShpargalo
·22 ч
З приводу сьогоднішнього указу Зе, який спрощує московитам отримання громадянства. Згадали б, що про таких втікачів з Московії в Україну писав Павло Скоропадський в спогадах. Спочатку вони все тут хвалять, а потім кажуть, що Україна - це "вздор" і пора творити "єдіную роіссю".