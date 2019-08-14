 Вопросом Донбасса должен заниматься комитет Рады по правам человека, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом перед началом заседания подготовительной депутатской группы заявил ее председатель, народный депутат от партии "Слуга народа", Дмитрий Разумков.

"Эти вопросы в нашем предложении были озвучены. Но мы предлагаем создать не отдельный комитет, а комитет, в ведение которого относиться еще некоторые вопросы, связанные с национальными меньшинствами и правами человека", - сказал Разумков.

Напомним. 9 августа партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество комитетов в будущей Верховной Раде 9-го созыва с 27 до 22.

"Слуга народа" предлагает образовать следующие комитеты: комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, комитет по вопросам бюджетных отношений, комитет по вопросам экономического развития, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, комитет по вопросам образования, науки и инноваций, комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений, комитет по вопросам цифровой трансформации, комитет по вопросам правовой политики, комитет по вопросам аграрной и земельной политики, комитет по вопросам антикоррупционной политики, комитет по вопросам правоохранительной деятельности, комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, комитет по вопросам инфраструктуры, комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, комитет по вопросам экологической политики и природопользования, комитет по вопросам свободы слова, комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины, комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, комитет по вопросам социальной политики.

Сегодня в Верховной Раде проходит второе заседание подготовительной группы нового созыва. На нем обсуждают вопрос размещения фракций в зале и предмет ведения комитетов.

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