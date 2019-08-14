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Все про:контрабанда (1795) корабль (1205) Бутусов Юрий (1800) Баканов Иван (44)

 Прокуратура подала апелляцию на решение суда о снятии ареста с судна "Вилга", поставлявшего топливо для подразделений ЧФ РФ, - Баканов

Исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов прокомментировал решение херсонского суда от 13 августа о снятии ареста с судна "Вилга", которое было задержано сотрудниками Крымского главка СБУ в Херсоне по причине работы в крымских портах вопреки санкционному запрету, и которое подозревается в перевозках контрабандного топлива.

Комментарий Баканова на своей странице в Facebook опубликовал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Прокуратура подала апелляцию на решение суда первой инстанции в ситуации с задержанием судна "Вилга". Мы внимательно наблюдаем за ситуацией, поскольку вопросы соблюдения режима санкций и борьба с контрабандой - это приоритеты государства. Ожидаем объективных правовых решений по данному вопросу", - прокомментировал Баканов.

Бутусов напомнил о вчерашнем решении суда, который "по сути пытается помочь уйти от ответственности судну, нарушившему санкционный режим, и по которому есть серьезные подозрения.

"Привет сотрудникам энергетической таможни, которые сквозь пальцы наблюдали за заходами "Вилги" с топливом", - написал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал российский танкер Neyma вместе с изъятыми при обыске документами, - Матиос. ДОКУМЕНТ

Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

Подробнее о ситуации вокруг судна "Мрия-Вилга" читайте в статье Юрий Бутусова "Почему "Мрию-Вилгу" пытаются сегодня спасти от ареста в Херсоне?".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК проводит обыск на судне, поставлявшем топливо для подразделений Черноморского флота РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3142793
 
 
 Топ комментарии
 
Потужна судова рехворма бариги Петра. А діла то всього було вигнати на мінімальну пенсію 5 тисяч продажніх суддів.
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Когда СБУ возьмётся уже за судей-сепаратистов вершащих "правосудие" против Украины именем Украины?
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скоріше за все, їм так дозволили.
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Потужна судова рехворма бариги Петра. А діла то всього було вигнати на мінімальну пенсію 5 тисяч продажніх суддів.
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А погранцям, може таки взяти на службу нормального юриста, а не 7000-гривневу дєвочку?
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У погранців там штатна посада юриста (помічника із правової роботи), цілий полковник, тому не пишіть херні. Це не його робота. Погранці не орган досудового розслідування. Максимум це виконання доручення слідчого СБУ на заборону виходу із порту. Тут питання все ж таки до суду.
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Дави чертей, Баканов, "умный и забавный" ты наш!
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Скажіть кацам що в морі на них вже чекає "Ашот".
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Когда СБУ возьмётся уже за судей-сепаратистов вершащих "правосудие" против Украины именем Украины?
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Думаю что никогда . И вина не только в нежелании брелочников, а и в сплоченном прокурорском,судейском ОПГ.
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Надеюсь Бутусов промониторит сказанное Бакановым. Или подождем пока корабль сгниет ))
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Щось у мене підозра що Баканов домовлявся з суддями.
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Не вірю! - після порошенківської реформи судів це неможливо!
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Сколько же у нас всякого колорадского говна на различных посадах сидит...
Кошмар!
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Подивимось на розвиток подій... Але це щось дуже схоже на договорняк з Росією, з метою влаштувати дешевий піаразм, особливо з урахування того як і за яких обставин це судно зайшло в Україну! І тепер Нове ЗЕ може продемонструвати рішучість у звільненні "лісників" із судна і разом з тим вийти сухим з води, зіпхнувши пшик боротьби з агресором на суд!
Дуже зручно між іншим: можна і українську рибку з"їсти і на коліна Путіну сісти...
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