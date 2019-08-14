 Прокуратура подала апелляцию на решение суда о снятии ареста с судна "Вилга", поставлявшего топливо для подразделений ЧФ РФ, - Баканов

Комментарий Баканова на своей странице в Facebook опубликовал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Прокуратура подала апелляцию на решение суда первой инстанции в ситуации с задержанием судна "Вилга". Мы внимательно наблюдаем за ситуацией, поскольку вопросы соблюдения режима санкций и борьба с контрабандой - это приоритеты государства. Ожидаем объективных правовых решений по данному вопросу", - прокомментировал Баканов.

Бутусов напомнил о вчерашнем решении суда, который "по сути пытается помочь уйти от ответственности судну, нарушившему санкционный режим, и по которому есть серьезные подозрения.

"Привет сотрудникам энергетической таможни, которые сквозь пальцы наблюдали за заходами "Вилги" с топливом", - написал Бутусов.

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Напомним, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне "Мрия", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов. В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.

Подробнее о ситуации вокруг судна "Мрия-Вилга" читайте в статье Юрий Бутусова "Почему "Мрию-Вилгу" пытаются сегодня спасти от ареста в Херсоне?".

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