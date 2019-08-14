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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 Я сделал бы Украину приоритетом международной политики, - Байден

У кандидата в президенты США, экс-вице-президента Джозеф Байдена спросили: "Если бы Вас избрали президентом США, чтобы вы сделали для противостояния российской агрессии против Украины?".

В ответ Джозеф Байден озвучил четыре пункта своей программы по Украине, которые он планирует воплощать в случае избрания на пост президента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я сделал бы Украину приоритетом международной политики. В военной сфере, я предоставил бы помощь в сфере безопасности от США, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена", - заявил он.

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"В экономической сфере я работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России, особенно если "Северный поток 2" будет построен в этом году, что значительно повредит доступу Украины к российскому газу", - добавил Байден.

"Я бы обеспечил, чтобы помощь США Украине предоставлялась лишь при условии антикоррупционных реформ, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов", - акцентировал он.

"Я поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине. Наша стратегическая цель - поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок", - резюмировал Байден.

Источник: https://censor.net.ua/n3142792
 
   
 Топ комментарии
 
Но оружие дал Трамп... Я сделал бы Украину приоритетом международной политики, - Байден - Цензор.НЕТ 1577 После избрания которого жирик шампусик пил на радостях.
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Сильная Украина рядом с кацапией очень выгодна американцам!
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Байден бреше, він нічого не зробив щоб надати зброю Україні! Обама та Байден лягли під путіна і були абсолютно бездіяльними!
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Но оружие дал Трамп... Я сделал бы Украину приоритетом международной политики, - Байден - Цензор.НЕТ 1577 После избрания которого жирик шампусик пил на радостях.
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Байден бреше, він нічого не зробив щоб надати зброю Україні! Обама та Байден лягли під путіна і були абсолютно бездіяльними!
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даже поломанные часы дважды за сутки показывают точное время...
Ваш отец или дядя там, не часовщик, кхм, часом?
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ета тот чувак шо генпрокурора у нас за 6 часов поменял?
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При слабкому Президенті порошенко, хто в нас тільки не царював в Україні і Байдени з Обамами і Меркелі і путіни і навіть прости Господи, Сракозі.
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...опять санитар фигово завязал на тебе смирительную рубашку?
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...его заболевание лечится только одним способом...
Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики, - Байден - Цензор.НЕТ 5461
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Сильная Украина рядом с кацапией очень выгодна американцам!
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А чому Ви відразу так опікуєтесь американцями?
У першу чергу, це вигідно самій Україні.
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Потому, что в нормальной дипломатии используют чью-то выгоду...

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Red_Sky_On. Сильная Украина очень выгодна Украине и украинцам.
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Сформулируем так - Выгода США в сильной Украине выгодна Украине...
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...здіти..всі вміють---і виражати -озобоченность
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Всі екси стають дуже розумними коли вже не при владі.
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"экс-вице-президента Джозеф Байдена"
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В США президенти не мають диктаторських повноважень.
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Ще й як мают, при оголошенні надзвичайних станів, воєнних, тощо.
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Джозеф Байден - кандидат в президенты и предвыборная гонка в США уже началась...
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Сынуля Байдена некисло наживается на недрах Украины .
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***** опередил приход американских компаний на сланцевый газ иначе им было бы что защищать или это у тебя тоже зрада?
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///// Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики, - Байден - Цензор.НЕТ 3170
Видання «Газета.ру» назвало річку Упу в Тульській області «забороненою в Росії організацією».

Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики, - Байден - Цензор.НЕТ 8047

Автор допису додає скрін-шот сторінки видання, де над назвою річки Упи є посилання до довідки, яка твердить, що Упа - це «заборонена у Росії екстремістська організація».
«Усі, хто в ній скупався, - стають екстремістами, і їх потрібно садити», - жартома резюмує автор допису
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Уже сделал фигурантом расследования о вмешательстве в выборы президента США при помощи своего досье
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Да вы уже сделали ПРИОРИТЕТ, расхлебываем по сами я........ ца. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛИГОН.
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Приоритет во внешней политике США - мощное средство , на самом деле . В 70-е годьі президент Джимми Картер провозгласил таким приоритетом " права человека" , что через 15 лет привело к крушению советского блока , а потом и СССР. И никто ничего не смог сделать , ни КПСС , ни КГБ , что и бесит до сих пор майора(подполковника в отставке) Путина В.В.
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...по-моему, он стал бы для Украины президентом лучшим, чем то цирковое чмо, что забралось сейчас в президентское кресло...
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