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 Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) прекратила существование.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в парламентской газете "Голос України", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

"29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц -предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации, а именно путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", - сказано в нем.

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Срок заявления требований кредиторами - до 3 октября текущего года.

В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, изданные на ее имя до 29 июля, отозваны.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3142790
 
   
 Топ комментарии
 
Він не зовсім безпілотний...там пілот у труні лежить...
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"жигуль" тоже ворованное.Своего там никогда не было.Рабы не способны плодотворно работать когда жрать хоца и зависть грызет
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Нарешті завершився процес об'єднання церкво в єдину Православну церкву України! Вітаю всіх віриних ПЦУ з цим визначальним етапом в розбудові українського православ'я! Наступним об'єднанням має стати об'єднання ПЦУ та УГКЦ в єдину українську церкву з Патріархом на чолі!
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Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

я даже не заметил Українська автокефальна православна церква припинила існування - Цензор.НЕТ 6758
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Потому что я ей не плачу деньги,на мерс очередному попу обманщику,пусть работать идетУкраїнська автокефальна православна церква припинила існування - Цензор.НЕТ 630
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Ви не платите, а росіяни платять московській церкві і вона захоплює всі сквери та парки і забудовує новими храмами всі українські зелені зони а потім буде десятиліттями срати в мізки українським жінкам та дітям і закликати до об'єднання з росіянами та закликати до підпорядкування російським царям! Ви не просто не платите гроші українській церкві - Ви своєю бездіяльністю допомагаєте ворогу захоплювати українську територію!
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У тебя мозги заржавели...примени WD-40 и будет тебе счастье
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УГКЦ можливо колись і обєднається з ПЦУ.

НЕВАЖЛИВО.
ПИТАННЯ НА ЧАСІ маргіналізації РПЦвУ.
на жаль,Зе не допоможе..
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шо за бред?Кучка мужиков в юбках не могут поделить бабло прихожан,21 век на дворе кстати Українська автокефальна православна церква припинила існування - Цензор.НЕТ 6215
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это шо значит,медом спасаются,а пчелы не против что ты используешь питательное средство для их личинок?
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нє, це вже слішком - ортодоксальна та католицька церква так легко не можуть об'єднатись - це вже всєлєнскій масштаб
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Католицький це в переводі означає вселенський а приналежність до православної віри означена в самій назві Грецька церква це і є церква православно, тобто ортодоксальна (ортодокс - православіє). УГКЦ це православна церква, що видно навіть з її назви - грецька! Грецька церква не може бути неправославною, бо у всьому світі всі грецькі церкви це православні церкви - християни православного обряду! Тому об'єднання УГКЦ та ПЦУ це абсолютно природня річ, дві українські церкви нарешті стануть єдиною українською церквою!
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ну и бред,спорят кто больше православный,вас что Бог назначил?Сами себя поназначали и бабло делят,все эти шарашкины конторки типа МММ
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В Ваших словах немає сенсу, християни не сперечаються хто більш православний, бо від цього нічого не залежить! Православний це просто приналежність до грецького обряду богослужіння і ніяких БОНУСІВ ця приналежність нікому не дає, це просто один з існуючих християнських обрядів! Як казав Любомир Гузар: "Ми не відрізняємось вірою, ми відрізняємось тільки богословієм"!
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да ну, там разні інтєрфєйси і ОСі - тіко внєшній від схожий. Обряд греческій, а структура і подчінєнійє кафоліческе - папі римському подчиняюця.
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УГКЦ не підпорядковується Папі Римському а знаходитья лише у сопричасті з Ватиканом та церквами латинського обряду. В УГКЦ є свій керівний орган та свій Предстоятель - верховний архієпископ Києво-Галіцкий Святослав, якого вірні УГКЦ називають Патріархом Святославом, бо УГКЦ була очолювана Патріархом і має право відновити свою Патріархію! Після об'єднання УГКЦ та ПЦУ Патріаршество буде відновлене і українська церква стане повнокровною та повновласною у всіх своїх володіннях від України до Австралії та Канади!
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У РОСІЇ "ЖИГУЛІ" ПЕРЕТВОРИЛИ НА БЕЗПІЛОТНИЙ КАТАФАЛК катафалк був побудований на базі універсалу Lada Kalina, який випускався у період від 2004 ----****..нано технології

куда там--Маск з "Теслою"
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Він не зовсім безпілотний...там пілот у труні лежить...
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так жигуль это ж по жизни и был катафалк для водителя и пассажиров...
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"жигуль" тоже ворованное.Своего там никогда не было.Рабы не способны плодотворно работать когда жрать хоца и зависть грызет
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жигульовскає піва...це все одно, що мерседеське пиво...
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Хозяева захваченных судов должны были либо заплатить мзду, либо подвергнуться порке горящими розгами. Подобная порка называлась «жечь», «ожег», а люди, производящие её - «жигулями».
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Нормальные люди - никто не трусится: "Верните мне патриархат", как некоторые...
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Нужно развивать образовательную систему в Украине,тогда меньше темных людей будут следить за средневековыми верованиями непонятно во что и загонять себя в тупик
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"Мы сейчас ждем от вселенского патриарха Варфоломея признания Украинской православной церкви автокефальной церковью, то есть независимой не только от Москвы, но и от самого Константинополя. Мы будем независимыми от всех центров и получим Томос, что приводит буквально в дрожь Москву. Потому что если украинская церковь станет признанной автокефальной, то это значит, что Москвы в Украине не будет, не будет московского духа, а будет господствовать украинство" Об этом 23 ноября в Верховной Раде заявил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".Источник: https://censor.net.ua/n3098660

Источник: https://censor.net.ua/n3098660
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ну это може уже второй этап, необязательный
пока что обязательным было автокефалию
что уже была, ликвидировать, достигнуто успешно
осталась мова и армия, тут с наскоку не взять,
постепенно придется
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А Балда приговаривал с укоризной:
«не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»
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так ПЦУ вже автокефальна. Тіки ше ніким не визнана
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Как то и не заметил. Шо то бред, шо то. Пользы ноль.
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еслиб атб закрыли то бы засметил или наливайки..)
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на відміну від потуг почесного старця Філарета УАПЦ все здійснила цивілізовано і формально бездоганно.
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Не кожны паставіць агульныя інтарэсы вышэй сваіх,на жаль.
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если главный так сказать христианин не может избавиться от гордыни,что является грехом,что же ждать от обычных прихожан?Вот в чем вопрос
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На тлі цього смикання Філарета вбачаються ще більш жалюгідними і недолугими.
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нє, там смисл є, але у філі вже не хватить снаги шось змінити. Стар он. Супєрстар. Українське православ'я заслуговує на більше, ніж йому папа стамбульський ніспослал. Тому філя і нєгодуйє
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а как же томос и церковь мп потриорхата я не пойму не хера
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