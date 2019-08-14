 Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в парламентской газете "Голос України", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.
"29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц -предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации, а именно путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", - сказано в нем.
Срок заявления требований кредиторами - до 3 октября текущего года.
В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, изданные на ее имя до 29 июля, отозваны.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
я даже не заметил
НЕВАЖЛИВО.
ПИТАННЯ НА ЧАСІ маргіналізації РПЦвУ.
на жаль,Зе не допоможе..
куда там--Маск з "Теслою"
Источник: https://censor.net.ua/n3098660
пока что обязательным было автокефалию
что уже была, ликвидировать, достигнуто успешно
осталась мова и армия, тут с наскоку не взять,
постепенно придется
«не гонялся бы ты, поп, за дешевизной»