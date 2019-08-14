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 Сотрудники ГСЧС спасли заблудившихся в Карпатах трех женщин с четырьмя детьми, - ГСЧС

В Карпатах заблудились три женщины с четырьмя детьми в возрасте от 8 до 12 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области.

13 августа в 19:00 на пункт связи Государственно пожарно-спасательной части №9 г. Яремче поступило сообщение от женщины о том, что в районе горы Синяк Поляницкого сельского совета потеряла ориентировку и нуждается в помощи группа туристов из 7 человек (3 женщины и 4 ребенка в возрасте 8-12 лет), жителей Николаевской области.

Для оказания помощи туристам в 19:27 выехали спасатели Ворохтянского ПРВ в количестве 5 человек на 1 единицы техники.

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14 августа в 00:10 горные спасатели прибыли к группе туристов, и в 02:40 сопроводили их к подножию горы, откуда они направились к месту временного проживания в г. Яремче.

Состояние туристов удовлетворительное.

Источник: https://censor.net.ua/n3142788
 
   
 Топ комментарии
 
то якого ..Х.. в гори лізите..заблудились вони--GPS //компас...карта..-турісти вашу мать
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Три пьяных бабы с четырьмя детьми, это зло...
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та просто - спускайєся вниз, а потім руслом ручья до дороги. Нє, вони видерлись на гору і хотіли шось звідти угледіти. І, ващє, йєсть вєрсія, шо вони просто полінувались тьопати, то ото і викликали вєртольот, а вєртольота не дали - послали бригаду пожарніків.
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то якого ..Х.. в гори лізите..заблудились вони--GPS //компас...карта..-турісти вашу мать
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Три пьяных бабы с четырьмя детьми, это зло...
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Я понимаю сами бы заблудились с дурного ума, но переться в горы с детьми - это уже верх олигофренизма-дебилизма-идиотизма. У этих мам детей нужно отобрать, они невменяемые..
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та просто - спускайєся вниз, а потім руслом ручья до дороги. Нє, вони видерлись на гору і хотіли шось звідти угледіти. І, ващє, йєсть вєрсія, шо вони просто полінувались тьопати, то ото і викликали вєртольот, а вєртольота не дали - послали бригаду пожарніків.
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Оперативно так зреагували: на виклик їхали з 19 до 00 годин. А потім ще дві години писали протоколи. Хто такі, чого вгорах без паспорта, витрушуйте ягоди з кишень...
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маладцы! мамаши с детьми в горы...без сопровождения инструктора или проводника...
развлеклись???
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4 ребенка в возрасте 8-12 лет - цитата из статьи
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хіба з дітьми ходять развлєкатись?
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та погодите...развлекаться же можно по-разному...
и я ходил с женой, дочерьми, племяшками... смеялись, бегали, прятались, орали ау! , строили какие-то халабудки, собирали шишки... разве это не развлечение... для городских ?))))
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Інструктор в ту пору вже синячив, і на Синяк синім не пішов
.
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Да даже в степи можно заблудиться.... Особенно, зимой, или ночью... Едешь, или идёшь, по дороге, видишь дым, или свет, впереди, а дороги куда-то, "не туда", выводят... А что уже говорить о жителях степи, в лесу, или горах? А тут - одно, с другим, вместе... На Николаевщине, любой лес, "по ровному", проходится за полчаса... А тут по горам, скакать...Да по лесу, да по кустам...
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О, таки можна. Якось їхали з дружиною до певного пансіонату в Татарбунарському районі. Дружина каже - знайди альтернативну дорогу - не через Затоку і не через Белгород. Навітел (в оффлайн гаджеті) був досить застарілий, але були координати кінцевої точки. І ми як залізли у нетрі... Моб. покриття нема, на грунті лише сліди тракторів та мотоциклів - і нікого навколо. 30 км бездоріжжя, але надійний Тушкан витримав. З точки зору дружини, винним виявився... я з любов'ю до гаджетів. Мовляв, по паперовій мапі вона би зорієнтувалася швидше, але мені було ліньки лізти у у валізу шукати мапу.
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