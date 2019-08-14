 Недоверие к вакцинам - "тренд" постсоветских стран, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на исследования "Wellcome Global Monitor".
"Опрос показывает, что такое недоверие характерно для постсоветских стран - низкий уровень доверия к вакцинации также характерен для Беларуси и России. Результаты исследования также показывают в мире вакцины считают эффективными 84% людей, в то время в Украине - 50%. В опросе приняли участие более 140 000 человек из более чем 140 стран мира", - говорится в сообщении.
"Это исследование показывает общий тренд - очень низкий уровень доверия к вакцинации в постсоветских странах. Советская система, которая пренебрегала интересами человека, способствовала недоверию к государству, в том числе и к системе здравоохранения", - отметили в министерстве.
По данным Минздрава за 2018 год, в Украине уровень охвата прививками детей до года остается низким: 71% вакцинация от полиомиелита, 69,3% - от дифтерии и столбняка, 67% - от гепатита В.
"Недоверие украинцев к вакцинации - результат десятилетий дезинформации со стороны представителей антивакцинаторских движений. Фейковые новости и антивакцинальная пропаганда вместе с дефицитом вакцин в прошлые годы подорвали доверие к программам иммунизации. В результате появилась большая группа людей, которые по разным причинам не получили необходимые прививки, что создает высокие риски возникновения вспышек опасных инфекционных болезней и является угрозой национальной безопасности страны", - подчеркнули в Минздраве.
Минздрав Украины призывает проверить наличие проведенной вакцинации у детей и ревакцинации у взрослых и, в случае необходимости, как можно скорее получить прививки.
Лишь бы ляпнуть.
именно с европейской фабрики,
точно такая как в Польше
потому ее здесь и называют
«индийская вакцина», ведь она с европейской фабрики,
как же еще называть-то?
1. Украина сама вакцину не закупает. Вакцину на деньги Украины закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Какую вакцину закупать - выбрали они сами. Ты хочешь сказать что ЮНИСЕФ травит украинских детей????
2. Детский фонд ООН закупает для Украины вакцину Priorix от GlaxoSmithKline Biologicals s.a (Бельгия). Точно такую же вакцину закупает Польша.
Применение Вакцины Коревая крайне вызывают побочные реакции такие как: слабовыраженный отек, незначительная гиперемия кожи и зева, повышение температуры, ринит, конъюнктивит, покашливание, которые обычно проявляются на 6-18 сутки после инъекции и проходят в течение 1-3 суток самостоятельно. Также в первые 1-2 дня после введения вакцины могут развиться аллергические реакции.
В единичных случаях через 6-10 дней после вакцинации могут развиться судорожные реакции, которые обычно возникают фоне высокой температуры
К любому лекарству есть перечень побочных эффектов. Так что лечись травками... Хотя к ним есть тоже перечень побочки
- Вакцина АКДС индийского производства была закуплена ЮНИСЕФ и поставлена в Украину в 2016 году в рамках гуманитарной помощи.
Почему? А не потому что вакцина так и поставляется до сих пор в Украину??? А про Бельгию это лохам напечатали, что бы не бухтели.
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ у нас все обязательные прививки только для здоровых а за остальных ответственности не несем.
Вот почему минздрав информирует что Украина всеми вакцинами обеспечена,10 прививок от кори,20 от дифтерии на которые отпущены сотни миллионов в минздрав.
А не в змозі тому що родять як кішки ради гарантованих державою ,,дитячих грошей,,на які і живуть даже не задумуючись як ростити дітей.
В европейських ,,зажратих,,країнах теж видають допомоги але виключно на банківську карточку де із неї можна зняти кошти виключно на дитячі товари а не не покупку автомобілів та горілки з наркотою.
Це чорний гумор та невакциновані діти.
Те кто хорошо учился, "знают".
больному не так обязательно,
но если он слишком здоров - не отстанут
пока не вколют вакцины
дети должны быть равны
иначе более здоровые добьются большего
надо уравнять
Почитаем что пишет европейский эксперт по вопросам фармаконадзора и фармакоэпидемиологии
https://1796web.com/vaccines/policy/who.htm
Звідси висновок, зло не щеплення, а інтернет для користувачів без критичного мислення.
В Украине до недавнего времени (не знаю, как сейчас) вакцинации проводили медсёстры, не подготовленные на случай гиперсенсибилизации в кабинете без скоропомощных медикаментов на этот случай и с ноль оборудования для реанимации.
Вопросов больше нет.
http://www.informazionisuifarmaci.it/vaccinazione-antipolio-1519
В европе и Америке вакцину антиполио SABIN не используют. Но вакцину SALK - более надёжная
То ж БОГ ВЗЯЛ )))0))0)))