 Подготовительная группа Рады сегодня рассмотрит рассадку фракций и вопрос комитетов, - Гетманцев

В Верховной Раде в среду состоится второе заседание подготовительной группы нового созыва. На нем обсудят вопрос размещения фракций в зале и предмета ведения комитетов. Об этом перед заседанием сообщил избранный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Сегодня на заседании подготовительной группы мы рассмотрим вопрос о создании двух групп. Первая займется организационными вопросами, в том числе, вопросом рассадки фракций в сессионном зале", - заявил он.
По его словам, группа новоизбранных депутатов будет обсуждать вопрос предмета ведения комитетов.
"В частности, мы предлагаем отдать оппозиции Комитет по вопросам свободы слова и информации", - добавил он.
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
зе-депутаты .......и оппозиция............
только не перепутайте с рассадкой )))
Видимо, с ЕС?