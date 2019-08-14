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 Политика Украины
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Все про:ВР (23276) Гетманцев (11)

 Подготовительная группа Рады сегодня рассмотрит рассадку фракций и вопрос комитетов, - Гетманцев

Новый созыв начнет работу через две недели.

В Верховной Раде в среду состоится второе заседание подготовительной группы нового созыва. На нем обсудят вопрос размещения фракций в зале и предмета ведения комитетов. Об этом перед заседанием сообщил избранный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Сегодня на заседании подготовительной группы мы рассмотрим вопрос о создании двух групп. Первая займется организационными вопросами, в том числе, вопросом рассадки фракций в сессионном зале", - заявил он.

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По его словам, группа новоизбранных депутатов будет обсуждать вопрос предмета ведения комитетов.

"В частности, мы предлагаем отдать оппозиции Комитет по вопросам свободы слова и информации", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3142786
 
 
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Подготовительная группа Рады сегодня рассмотрит рассадку фракций и вопрос комитетов, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5648Подготовительная группа Рады сегодня рассмотрит рассадку фракций и вопрос комитетов, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 28

зе-депутаты .......и оппозиция............
только не перепутайте с рассадкой )))
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Против новых принципов работы никто не возражал, если не
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
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Через ..ть років: "посилена група слідчих і прокурорів сьогодні розгляне посадку членів різних фракцій парламенту 9-го скликання, які допомагали фракції СН в узурпації влади". Фантастика? Не думаю! Просто відкрите питання - термін.
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Против новых принципов работы никто не возражал, если не
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
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Подготовительная группа Рады сегодня рассмотрит рассадку фракций и вопрос комитетов, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5648Подготовительная группа Рады сегодня рассмотрит рассадку фракций и вопрос комитетов, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 28

зе-депутаты .......и оппозиция............
только не перепутайте с рассадкой )))
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Василий, от умеете вы правильные картинки подобрать!
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"Коломойский через Дубинского в интервью страна юа (вот это концентрация зла в одном абзаце) дал понять, что хочет видеть премьер-министром Богдана, а генеральным прокурором Портнова. Что ж, посмотрим, реализуется ли и это желание Коломойского или Золотая Рыбка уже исчерпала себя. Пока что работала исправно, впрочем", - пише фінансист Сергій Фурса на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, »
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Через ..ть років: "посилена група слідчих і прокурорів сьогодні розгляне посадку членів різних фракцій парламенту 9-го скликання, які допомагали фракції СН в узурпації влади". Фантастика? Не думаю! Просто відкрите питання - термін.
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С какой партии начнут рассадку?
Видимо, с ЕС? Підготовча група Ради сьогодні розгляне розсадження фракцій і питання комітетів, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9526
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прочитал со слепу, - посадку... думаю, - а не рано?
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Петюшек и Путинцев сажайте (рассаживайте) через одного, оградить решеткой, и табличку "с рук не кормить"
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Так их там процентов семьдесят таких Не лучше ли сразу в зверинце сессию открывать
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Ясельная группа, дошкольная ,ученики, и тд.... Підготовча група Ради сьогодні розгляне розсадження фракцій і питання комітетів, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8466
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