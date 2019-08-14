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 Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"

Эскадрилья беспилотников "Форпост" для разведки и целеуказания размещена на Черноморском флоте в Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет в среду газета "Известия".

"Отдельная эскадрилья дальних беспилотников "Форпост" вошла в состав 318-го смешанного авиационного полка ЧФ весной нынешнего года", - сообщило издание со ссылкой на главный штаб Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

По данным газеты, размещенные под Севастополем беспилотники смогут вести разведку и давать целеуказания ракетным системам кораблей, береговым комплексам "Бастион" и артиллерии.

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"Эффективность нового подразделения была проверена во время недавних флотских учений. Опыт применения дронов признали успешным. В дальнейшем на вооружение ЧФ поступит модернизированная версия беспилотника "Форпост-М", - сказали "Известиям" в штабе ВМФ.

Ранее сообщалось, что тактический беспилотник "Форпост" представляет собой лицензионную копию израильского Searcher MkII, собираемого на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) с 2010 года. К 2018 году у российской армии было около 30 комплексов "Форпост", собранных из импортных комплектующих. Планировалось, что с 2019 года Минобороны России начнет получать полностью локализованные машины, к тому же прошедшие модернизацию с учетом боевого опыта в Сирии - "Форпост-М".

Разведывательный беспилотный комплекс "Форпост" включает в себя три самолета и наземную станцию управления. Масса одного самолета составляет 500 кг, полезная нагрузка - 100 кг, запас топлива - 99 кг. Беспилотник может разгоняться до 200 км/ч, способен осуществлять разведку с высоты 5 км в течение 16 часов на удалении до 400 км.

Источник: https://censor.net.ua/n3142784
 
 
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Фото исследовательского центра в поселке Ненокса, где Сверхпараша проводит испьітания самовзрьівающихся атомнодвигательньіх ракет "Skyfuck 3D".
Фото до взрьіва.
Росія розмістила в окупованому Криму ескадрилью розвідувальних безпілотників "Форпост" - Цензор.НЕТ 799
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в конце концов будет решена проблема с зенитными установками ЗУ-23-2, которые за прошедшие годы получили широкое использование на фронте как средство огневой поддержки пехоты. Особенно это было актуально летом 2014 г., ведь на расстоянии прямой видимости - до 1 км - эта установка поражает практически все - от живой силы до легкобронированной техники.
Теперь актуальной становится и программа модернизации зенитной установки как средства борьбы с беспилотниками противника. Еще осенью 2018 г. на одном из полигонов «засветилась» опытная ЗУ-23-2, модернизированная инженерами черниговского предприятия «Чезара». Росія розмістила в окупованому Криму ескадрилью розвідувальних безпілотників "Форпост" - Цензор.НЕТ 3308 Опять-таки отметим, что детали неизвестны, но по утверждению разработчиков модернизированный вариант дополнили средствами наблюдения и автоматизированного наведения, что позволяет в разы увеличить вероятность поражения обнаруженной цели.
Ведь основной претензией военных к «зушке» как зенитном средству является именно крайне небольшая вероятность поражения воздушных целей, что связано с необходимостью визуального обнаружения целей и ручного управления наводкой.
С разворачиванием массового производства 23-мм стволов на новый уровень выйдет и производство боевых модулей для легкой бронетехники на их базе. Уже сейчас есть несколько довольно интересных проектов, развитие которых было несколько приостановлено именно из-за нехватки орудий.http://rusjev.net/2019/08/14/ukraina-reshila-problemu-artilleriyskih-stvolov/
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"Взрывы на арсенале в РФ: Эвакуированные жители заявили, что в «приемниках» живется лучше и не хотят домой" - inforesist.org
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Буряти теж казали, та ви тут на Думбасі з війною живете краще ніж ми без війни.
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На Вашій світлині, всім відома модель Wright A схеми «качка».
Але держу парі, що Вам невідома, модель Wright B нормальної аеродинамічної схеми.
Тому, що совєцька цензура, викреслювала це фото. Перші авіаконструтори. Творці теоретичної і практичної аеродинаміки, віруючі, та ще й творці загально прийнятної зараз семи літака, це вже було занадто, для совєцького агітпропу.
Ось цей красень, Wrigh B

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жопорукие кацапы разместили запустили построили Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост" - Цензор.НЕТ 6957
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Технологія "російських" беспілотників куплена в Ізраілі.
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просто бизнес/Израиль 11 июля 2018 г.у Голанских высот уничтожил российский беспилотник «Форпост»-копии израильского беспилотника Searcher. Нетаньяха продаёт беспилотники РФ, а те с наценкой перепродают Сирии. Израиль эти беспилотники сбивает и далее по кругу. Результат:Сирия в убытке, Нетаньяха и Путин в прибыли.
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Сирия в убьітке ? Они РФ-ии ничего и не платят...
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"Кредиты России - это абсолютно коммерческие проекты"-сотрудник администрации президента России рассказал зачем России давать кредиты Сирии.
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Та да , коммерческие , как для Кубьі и пр.сателлитов. Спишут , со временем , как всегда. Єто ведь не ипотека для россиян , за которую последние штаньі снимут , вместе с кожей...
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Тут немножко "не та тема"... Россияне "продают с наценкой", сами себе... Асад, России, за вооружение, "должен, шо земля - колхозу...". Путин даёт оружие в кредит, чтобы Асад подольше Ближний Восток, "колбасил", и цены, на нефть, не падали...
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что Путин и Нетаньяха бескорыстные филантропы и гуманисты -не совсем так.
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Ты понимаешь, ЧТО ТЕБЕ пишут? Или ты способен только себя, читать?...
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представляет собой лицензионную копию израильского Searcher MkIIИсточник: https://censor.net.ua/n3142784
Хи-хи я даже догадываюсь, кто передаст нам коды к этой этажерке.
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Фото исследовательского центра в поселке Ненокса, где Сверхпараша проводит испьітания самовзрьівающихся атомнодвигательньіх ракет "Skyfuck 3D".
Фото до взрьіва.

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в конце концов будет решена проблема с зенитными установками ЗУ-23-2, которые за прошедшие годы получили широкое использование на фронте как средство огневой поддержки пехоты. Особенно это было актуально летом 2014 г., ведь на расстоянии прямой видимости - до 1 км - эта установка поражает практически все - от живой силы до легкобронированной техники.
Теперь актуальной становится и программа модернизации зенитной установки как средства борьбы с беспилотниками противника. Еще осенью 2018 г. на одном из полигонов «засветилась» опытная ЗУ-23-2, модернизированная инженерами черниговского предприятия «Чезара». Опять-таки отметим, что детали неизвестны, но по утверждению разработчиков модернизированный вариант дополнили средствами наблюдения и автоматизированного наведения, что позволяет в разы увеличить вероятность поражения обнаруженной цели.
Ведь основной претензией военных к «зушке» как зенитном средству является именно крайне небольшая вероятность поражения воздушных целей, что связано с необходимостью визуального обнаружения целей и ручного управления наводкой.
С разворачиванием массового производства 23-мм стволов на новый уровень выйдет и производство боевых модулей для легкой бронетехники на их базе. Уже сейчас есть несколько довольно интересных проектов, развитие которых было несколько приостановлено именно из-за нехватки орудий.http://rusjev.net/2019/08/14/ukraina-reshila-problemu-artilleriyskih-stvolov/
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На высоте 5 км да еще на удалении ЗУшка бесполезна
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на 5 км висоти розвіддрони вже малоефективні.

оптика супутників краща.
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Для борьбы с вражескими дронами нужно создавать дроны-истребители. Война будущего ето война дронов
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зенітка з хорошою системою самонаведення дешевша на порядок.І на два-у експлуатації..
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найефективніші зараз ударні безпілотники..В принципі ті самі керовані ракети ..
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апропо,роджерс,ти знову на..уй вилетиш у спам за фейкову рекламу!
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За даними газети, розміщені під Севастополем безпілотники зможуть вести розвідку і давати цілевказівки ракетним системам кораблів, берегових комплексів "Бастіон" та артилерії.

Це напевне буде альтернатива космічним системам розвідки та ціеуказання..)))
рашенвоєнщина починає підозрювати ,що Роскосмос їм не допоможе)))
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Станом на січень 2014 року, повідомлялося про передачу 6 БПЛА «Форпост» і наземної станції керування на озброєння загону безпілотної авіації, сформованому на авіабазі Єлізово, Камчатка.[4][5]

Безпілотники сімейства Searcher, як ізраїльського, так і російського виробництва, були використані у війні на сході України російськими силами. Такі безпілотники базувалися у військовому аеропорту в Таганрозі.[6]Відомо про щонайменше 5 збитих безпілотників Searcher і «Форпост» під час бойових дій в Україні:[7][8]серпень 2014, IAI Searcher, бортовий номер 920, збитий в районі с. Вільхівчик (колишнє с. Новопетрівське)[9][10][11]осінь 2014[12], IAI Searcher, бортовий номер 905,[8] знайдений під Новокатеринівкою.[13]жовтень 2014,[12] IAI Searcher, бортовий номер 916[8]20 травня 2015, «Форпост», бортовий номер 923[14][15] (4 травня 2015 повідомлялося про збитий IAI Searcher без подробиць[16])жовтень 2016, IAI Searcher, бортовий номер 915[17]
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підозра ,що РАСЄЙСЬКИЙ БПЛА «Форпост» досі НЕ У СЕРІЇ..
І загалом ВИГОТОВЛЕНО ЇХ"ЛІВШАМИ' ДО 50-ТИ ШТУК.

Росія розмістила в окупованому Криму ескадрилью розвідувальних безпілотників "Форпост" - Цензор.НЕТ 1881
В квітні 2009 року Росія придбала партію БПЛА BirdEye 400 та Searcher 2 за $54 млн. Трохи згодом того ж року було замовлено іще 36 літальних апарати за $100 млн. Третя угода вартістю $400 млн була укладена в жовтні 2010 року на збирання БПЛА в Росії з початку 2012 року та постачанням до російської армії з 2014 року[1].
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Класс, братья Райт обзавидовались бы Росія розмістила в окупованому Криму ескадрилью розвідувальних безпілотників "Форпост" - Цензор.НЕТ 9141
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Львович‏ @Sector_KL 21 ч.21 час назад

В Нёноксе, где недавно взорвалась т.н. "ракета с ядерным двигателем", завтра с 5 до 7 утра планируется ещё одно испытание этой же ракеты... Росія розмістила в окупованому Криму ескадрилью розвідувальних безпілотників "Форпост" - Цензор.НЕТ 4200
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