 Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет в среду газета "Известия".
"Отдельная эскадрилья дальних беспилотников "Форпост" вошла в состав 318-го смешанного авиационного полка ЧФ весной нынешнего года", - сообщило издание со ссылкой на главный штаб Военно-морского флота (ВМФ) РФ.
По данным газеты, размещенные под Севастополем беспилотники смогут вести разведку и давать целеуказания ракетным системам кораблей, береговым комплексам "Бастион" и артиллерии.
"Эффективность нового подразделения была проверена во время недавних флотских учений. Опыт применения дронов признали успешным. В дальнейшем на вооружение ЧФ поступит модернизированная версия беспилотника "Форпост-М", - сказали "Известиям" в штабе ВМФ.
Ранее сообщалось, что тактический беспилотник "Форпост" представляет собой лицензионную копию израильского Searcher MkII, собираемого на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) с 2010 года. К 2018 году у российской армии было около 30 комплексов "Форпост", собранных из импортных комплектующих. Планировалось, что с 2019 года Минобороны России начнет получать полностью локализованные машины, к тому же прошедшие модернизацию с учетом боевого опыта в Сирии - "Форпост-М".
Разведывательный беспилотный комплекс "Форпост" включает в себя три самолета и наземную станцию управления. Масса одного самолета составляет 500 кг, полезная нагрузка - 100 кг, запас топлива - 99 кг. Беспилотник может разгоняться до 200 км/ч, способен осуществлять разведку с высоты 5 км в течение 16 часов на удалении до 400 км.
Але держу парі, що Вам невідома, модель Wright B нормальної аеродинамічної схеми.
Тому, що совєцька цензура, викреслювала це фото. Перші авіаконструтори. Творці теоретичної і практичної аеродинаміки, віруючі, та ще й творці загально прийнятної зараз семи літака, це вже було занадто, для совєцького агітпропу.
Ось цей красень, Wrigh B
класс!
(печенькой чуть не вдавывся))))
Хи-хи я даже догадываюсь, кто передаст нам коды к этой этажерке.
Фото до взрьіва.
https://pikabu.ru/story/progulka_po_selu_nyonoksa_6811747
Теперь актуальной становится и программа модернизации зенитной установки как средства борьбы с беспилотниками противника. Еще осенью 2018 г. на одном из полигонов «засветилась» опытная ЗУ-23-2, модернизированная инженерами черниговского предприятия «Чезара». Опять-таки отметим, что детали неизвестны, но по утверждению разработчиков модернизированный вариант дополнили средствами наблюдения и автоматизированного наведения, что позволяет в разы увеличить вероятность поражения обнаруженной цели.
Ведь основной претензией военных к «зушке» как зенитном средству является именно крайне небольшая вероятность поражения воздушных целей, что связано с необходимостью визуального обнаружения целей и ручного управления наводкой.
С разворачиванием массового производства 23-мм стволов на новый уровень выйдет и производство боевых модулей для легкой бронетехники на их базе. Уже сейчас есть несколько довольно интересных проектов, развитие которых было несколько приостановлено именно из-за нехватки орудий.http://rusjev.net/2019/08/14/ukraina-reshila-problemu-artilleriyskih-stvolov/
оптика супутників краща.
Це напевне буде альтернатива космічним системам розвідки та ціеуказання..)))
рашенвоєнщина починає підозрювати ,що Роскосмос їм не допоможе)))
Безпілотники сімейства Searcher, як ізраїльського, так і російського виробництва, були використані у війні на сході України російськими силами. Такі безпілотники базувалися у військовому аеропорту в Таганрозі.[6]Відомо про щонайменше 5 збитих безпілотників Searcher і «Форпост» під час бойових дій в Україні:[7][8]серпень 2014, IAI Searcher, бортовий номер 920, збитий в районі с. Вільхівчик (колишнє с. Новопетрівське)[9][10][11]осінь 2014[12], IAI Searcher, бортовий номер 905,[8] знайдений під Новокатеринівкою.[13]жовтень 2014,[12] IAI Searcher, бортовий номер 916[8]20 травня 2015, «Форпост», бортовий номер 923[14][15] (4 травня 2015 повідомлялося про збитий IAI Searcher без подробиць[16])жовтень 2016, IAI Searcher, бортовий номер 915[17]
І загалом ВИГОТОВЛЕНО ЇХ"ЛІВШАМИ' ДО 50-ТИ ШТУК.
В квітні 2009 року Росія придбала партію БПЛА BirdEye 400 та Searcher 2 за $54 млн. Трохи згодом того ж року було замовлено іще 36 літальних апарати за $100 млн. Третя угода вартістю $400 млн була укладена в жовтні 2010 року на збирання БПЛА в Росії з початку 2012 року та постачанням до російської армії з 2014 року[1].
В Нёноксе, где недавно взорвалась т.н. "ракета с ядерным двигателем", завтра с 5 до 7 утра планируется ещё одно испытание этой же ракеты...