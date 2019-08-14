 Увольнение Кличко этим составом Кабмина рассматриваться не будет, - пресс-секретарь Гройсмана Рябчук

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины проведет заседание.

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