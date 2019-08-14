 Увольнение Кличко этим составом Кабмина рассматриваться не будет, - пресс-секретарь Гройсмана Рябчук

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Кабинет министров Украины проведет заседание.
Хіба так можна?
Бачили ми червоних, ходили під блакитними, а це будуть і зелені.
Куди від них городянину податися?
Это не так сложно....
Служи - те!