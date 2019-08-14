 Предоставление российским либералам гражданства представляет угрозу для Украины, - Чийгоз

Об этом в интервью "Прямому" заявил новоизбранный народный депутат от партии "Европейская Солидарность", заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знаем о том, что есть граждане других стран, которые на фронте воюют за свободу Украины. В данном случае нужно принимать во внимание этот фактор и упрощать процедуру предоставления гражданства. Но спекулировать, если под этим будет наблюдаться послабление в смысле, что либеральные движения и деятели будут ехать в Украину – это очень опасно. Необходимо не допустить этого. Либеральность в России заканчивается на нашем вопросе. Мы можем иметь угрозу. Посещение нашей страны и попытки реализации медиа-проектов под видом освещения событий – это тоже опасная тенденция. В этом вопросе нужно быть более дотошным и осторожным", – заявил он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства Украины для политбеженцев из РФ.