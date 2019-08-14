 Предоставление российским либералам гражданства представляет угрозу для Украины, - Чийгоз

Об этом в интервью "Прямому" заявил новоизбранный народный депутат от партии "Европейская Солидарность", заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Цензор.НЕТ.
"Мы знаем о том, что есть граждане других стран, которые на фронте воюют за свободу Украины. В данном случае нужно принимать во внимание этот фактор и упрощать процедуру предоставления гражданства. Но спекулировать, если под этим будет наблюдаться послабление в смысле, что либеральные движения и деятели будут ехать в Украину – это очень опасно. Необходимо не допустить этого. Либеральность в России заканчивается на нашем вопросе. Мы можем иметь угрозу. Посещение нашей страны и попытки реализации медиа-проектов под видом освещения событий – это тоже опасная тенденция. В этом вопросе нужно быть более дотошным и осторожным", – заявил он.
Напомним, президент Владимир Зеленский упростил предоставление гражданства Украины для политбеженцев из РФ.
Кац і з українським паспортом залишиться винторогим.
Стаття 106. Президент України:
26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;
Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.
Во что вы за тупорылые ???? Прочитайте разберитесь сначала а потом высказывайте мнение свое. Лишь бы ляпнуть.
Президент не имеет права устанавливать порядок предоставления или лишения украинского гражданства, отметил политик
Бывший представитель Украины в минской переговорной группе Роман Бессмертный считает, что указ президента Владимира Зеленского о предоставлении украинского гражданства незаконный и неконституционный. Об этом он сказал в эфире Канала 24.
Бессмертный, по его словам, является одним из авторов действующего закона о гражданстве. И он самый либеральный в мире, утверждает политик.
"Нынешний указ, подписанный президентом Зеленским, незаконный и неконституционный. Президент не имеет права устанавливать порядок предоставления или лишения украинского гражданства. Он может выдать только акт о предоставлении или лишении гражданства", - сказал Бессмертный.
"Вместо того, чтобы человеку, который понимает украинский язык и на нем общается, выдать указ и предоставить гражданство, выходит для меня непонятный документ, который непонятно как влияет на порядок предоставления гражданства, зато создает правовые коллизии", - добавил политик.
По словам Бессмертного, сейчас есть возможность дать украинское гражданство тем, кто воевал в Донбассе, через комиссию при президенте.
Во-вторых а что небыло при Порошенко потерь. Еще и больше были потери 24 военослужащих моряков куда было можно отправлять. Я б никогда не отправил а при том пацанов.
Лучше скажи что тебе Порошенко больше нравится чем Зе
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/08/14/650571/
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Да, но ведь понятно, что очень спорным вопросом являются как раз основания принятия таких решений! Это как в ЦПК - "судья принимает решение по своему внутреннему убеждению". Каковы эти убеждения и на чём они сами, эти убеждения, базируются?
Т.е. всё упирается в некие "морально-нравственные устои общества" никак не описанные статьёй Гражд Кодекса.
. Кабінету Міністрів України:
1) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України:
а) невідкладно проект закону України, спрямований на спрощення порядку набуття громадянства України громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання, та іноземцями і особами без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходили (проходять) військову службу за контрактом у Збройних Силах України та/або брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та/або брали участь у виконанні бойових або службових завдань антитерористичної операції, та/або брали (беруть) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
если бы мог бы Зе только своим указом устанавливать порядок принятия гражданства то этого бы пункта небыло.
Все что сделал Зе так он внес до Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215 "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України" (зі змінами, внесеними Указами від 27 червня 2006 року № 588, від 1 лютого 2012 року № 46, від 30 травня 2012 року № 367, від 29 березня 2016 року № 120 та від 6 березня 2019 року № 56), такі зміни:
он добавил декларацию декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), - для іноземців, які є громадянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності
Вот не прочёл нигде о том, что вместе со справкой МИДа о преследовании там, проситель гражданства уверенно убеждён в неприкосновенности границ и невмешательстве в дела Украины... и что-то в этом духе. Вы же понимаете, очевидно, что выступая против, того же ху*ла лично, не означает, что проситель не жаждет противоречащего интересам Украины. Ведь он же становится избирателем! Лично меня вот это Право слегка бесит - "избираться и быть избранным".
"- декларацію про відмову особи, яка є громадянином Російської Федерації і зазнала переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка Міністерства закордонних справ України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабінетом Міністрів України порядку), - для іноземців, які є громадянами Російської Федерації та зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності".
Стаття 7. Обов'язок володіти державною мовою для набуття громадянства України
1. Особа, яка має намір набути громадянство України, зобов'язана засвідчити відповідний рівень володіння державною мовою.
Особи, які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою, і особи, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, мають право на набуття громадянства України без засвідчення рівня володіння державною мовою. Такі особи зобов'язані опанувати державну мову на рівні, визначеному законодавством, упродовж одного року з дня набуття громадянства.
Вона має більше грошей ніж Україна, зможе їх підтримати, дешевий газ від спільного рашистами Північного потоку допоможе.
Німеччина так само легко роздає своє громадянство руzкім?
любвирасчету перебралась.
"Новинский получил гражданство Украины от тогдашнего президента Виктора Януковича 1 июня 2012 года."
У РЕЗЕРВАЦІЇ
Нам нужны такие "либералы"?
Вот если на камеру скажет что Крым - это Украина, тогда можно и гражданство дать.